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Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией

Отношения между США и Россией были испорчены из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы американского президента в 2016 г. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. «Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией», – заявил он.

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Мюллер признал, что обнаружить фактов сговора Трампа с Россией ему не удалось. При этом он заявил, что «президент не может быть обвинен в совершении федеральных преступлений, пока он находится в своей должности. Это противоречило бы конституции». Комментируя это заявление Мюллера, Трамп отметил, что ушедший в отставку спецпрокурор «выставил себя дураком».

Трамп также прокомментировал заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси о том, что она хотела бы для Трампа не импичмента, а возможности увидеть его в тюрьме. Так Пелоси отреагировала на предложение председателя юридического комитета палаты Джеррольда Надлера начать процедуру импичмента, сообщало накануне издание Politico. Слова Пелоси Трамп назвал «ужасным, отвратительным, злобным заявлением», а ее саму – «ужасным человеком» и «нервной Нэнси».

Ранее Трамп называл выводы, сделанные в ходе расследования Мюллера, полным оправданием. «Доказательств было недостаточно, следовательно, в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто!» – писал он в своем Twitter.