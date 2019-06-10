В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

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В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook. «Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», – написала она.
По словам Чудиновой, в издании разбита вся техника, размер ущерба пока не установлен, несколько сотрудников «Сноба» сейчас работают в офисе телеканала «Дождь».
Первый номер журнала «Сноб» вышел в свет в октябре 2008 г. До 2017 г. он входил в медиагруппу «Живи!», которая принадлежала группе «Онэксим» Михаила Прохорова. Затем «Онэксим» продал 100% ООО «Сноб медиа» генеральному директор «Сноб медиа» Марине Геворкян.
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Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, рассказала заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, передает «РИА Новости». По ее словам, результатов этой проверки пока не предоставили. «Результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени», — сообщила Меркачева в эфире «Эха Москвы».
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Тверской районный суд Москвы арестовал Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению, сообщает «Медиазона».
Ранее 10 июня завершились 20 суток предыдущего ареста Волкова. Его доставили в ОВД, а затем в суд из спецприемника. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Ждановуточнил в своем Twitter, что сейчас Волкова судят за акцию против пенсионной реформы в Петербурге, которая была согласована и прошла 9 сентября 2018 г.
В прошлый раз Волков был задержан в Москве 21 мая. Поводом для его задержания стала акция против повышения пенсионного возраста, прошедшая 9 сентября прошлого года в Москве. Оппозиционер утверждал, что полицейские следили за ним, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский». 22 мая Симоновский районный суд Москвы признал его виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) и отправил под арест на 20 суток.
Акция против пенсионной реформы прошла в нескольких российских городах 9 сентября, в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. По данным «ОВД-инфо», на акции по всей стране задержали более 1000 человек.
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Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения. По его словам, это сокращение теневого сектора в экономике и рост потребительского кредитования, передает «Прайм». «Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы – расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, – они тянут показатель реальных доходов вниз», – передает его слова агентство.
За I квартал 2019 г. реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле – на 1,6%, напомнил Силуанов.
В апреле Росстат отчитался о том, что реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Похожие данные привел ранее и Центробанк, который в конце мая опубликовал обзор финансовой стабильности. В нем он назвал продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов населения и быстрый рост долговой нагрузки факторами риска для российской финансовой системы.
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Правительство опубликовало 30-страничную концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующее поручение в марте дал премьер Дмитрий Медведев. Подготовкой концепции нового КоАП занимались Минюст и Минэкономразвития.
Концепция нового КоАП была представлена на совещании у Медведева и в целом одобрена 5 июня, говорится в сообщении. Она предусматривает сокращение числа видов административных правонарушений и изменение подходов к назначению наказаний. Ввести в действие новый КоАП предлагается с 1 января 2021 г.
Авторы документа предлагают разделить административные правонарушения на категории в зависимости от их характера и степени общественной вредности, ввести сроки давности привлечения к ответственности и максимально допустимые штрафы. «Например, административные правонарушения, обладающие повышенной степенью общественной вредности, могут быть отнесены к категории грубых», – говорится в документе. При этом максимальный срок давности привлечения к ответственности по КоАП не должен превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности – два года, устанавливает концепция.
Нарушителям, совершившим негрубые правонарушения впервые, предлагается выносить предупреждение, а не штраф. Такая мера соответствует принципам гуманизма и позволяет реализовать «превентивную функции законодательства», говорится в документе. Говоря о прежнем КоАП, Медведев отмечал, что на него «невозможно уже смотреть без слез». Он подчеркивал, что нынешний Кодекс об административных правонарушениях практически неприменим из-за большого числа норм и поправок, а бизнес часто не успевает фиксировать, что нарушил в очередной раз.
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Группа журналистов и активистов объявила о планах 12 июня, в День России, провести в Москве марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о покушении на сбыт наркотиков. Среди организаторов – Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорится на странице мероприятия в Facebook.
Мероприятие не согласовано с московскими властями. Как пишут организаторы акции, они планируют мирно нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому не стали согласовывать марш с властями. Организаторы выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать проведению акции.
«Ведомости» запросили комментарий представителя московской мэрии.
10 июня газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова.Редакции потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования в отношении Голунова, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к его задержанию.
Голунов сотрудничает с «Медузой», а до этого работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях» и РБК. Днем 6 июня он был задержан в центре Москвы. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, по этой статье грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест, запретив ему пользоваться телефоном и интернетом. Голунов вины не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с его профессиональной деятельностью и его расследованием. По словам Голунова, незадолго до задержания он сдал редактору статью о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Голунов уточнил, что при задержании его избили и на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.
Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что эксперты не нашли в биологическом материале Голунова следов наркотиков. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты «Агоры») уточнил, что эксперты МВД также не обнаружили следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста. Из показаний понятого следует, что при задержании у Голунова обнаружили пакетик с наркотическим веществом, но он был в его рюкзаке, который сотрудники полиции держали за его спиной, а сам пакетик лежал сверху, хотя он бы перемешался с вещами, если бы лежал там давно, говорил на суде один из адвокатов журналиста – Дмитрий Джулай.
Кто вступился за Голунова
Евгений Разумный / Ведомости
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР журналист
Сам арест Голунова и то, что с этим связано, у меня вызывают массу вопросов и кажутся абсолютным подлогом. Я не могу сказать, что это утверждаю, потому что для таких заявлений надо иметь конкретную информацию, но после чтения публикаций чувство такое у меня, несомненно, есть.
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Личный архив
ЮРИЙ ДУДЬ журналист
Иван Голунов – один из лучших журналистов-расследователей России. Позавчера он находил девять пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы, расчерчивал устройство похоронного бизнеса, рассказывал про черных риэлторов, которые отжимают квартиры, и многих других замечательных людей. А вчера у него нашли наркотики в довольно лошадиных количествах. При том что в кругу коллег у Голунова репутация человека, который вообще не употребляет. Вам вся эта история может показаться внутрицеховой, и сегодняшнее фейсбучное возмущение вы быстро забудете. Зря, если так. Давнее, хладнокровное и – теперь – жестокое истребление свободной журналистики в России касается любого человека, который в России живет. Один из гостей «вДудя» как-то прекрасно сформулировал: «Для чего существует журналистика? Чтобы напомнить власти об обязанностях, а обществу – об идеалах». <...> Свободные журналисты – те, кто не вылизывает анус начальству и живет одной жизнью с народом, – остаются даже в России. Их все меньше, но они есть. И они одни из первых, кто придет к вам на помощь, когда все вокруг вконец *** [обнаглеют]. Поэтому беспредел по отношению к этому парню в желтых очках – это не что-то далекое. Это беспредел по отношению к любому из вас.
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Андрей Махонин / Ведомости
БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ музыкант
Я хочу гордиться Россией, а то, что происходит сейчас, – это стыд и позор. И пока Ивана не освободят, это будет стыд и позор всей России.
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Максим Стулов / Ведомости
ТИНА КАНДЕЛАКИ генпродюсер «Матч ТВ» и телеканала «Супер»
Кто-нибудь еще помнит, что сейчас у нас проходит форум, призванный улучшать наш инвестиционный климат? Крупнейшее экономическое событие погребено под новостями о задержании журналиста «Медузы». Этот инфоповод полон триггеров, которые свидетельствуют о гигантском разрыве между силовиками и обществом. Подавляющее количество людей, определяющих информационную повестку, транслируют нулевое доверие в адрес правоохранительных органов. Подлог наркотиков называется общеупотребимым инструментом преследования неугодных. Усилиями коллег и просто сочувствующих Ивану людей его дело попало в поле зрения миллионов наших граждан. Но даже в условиях пристального внимания правоохранители продолжают демонстрировать свою бесчеловечность. Что же происходит с теми, кто такого внимания лишен?
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Андрей Гордеев / Ведомости
КСЕНИЯ СОБЧАК телеведущая
Это, конечно, абсолютный беспредел. Я лично знаю Ивана Голунова очень хорошо. Это человек, с которым мы каждый день работали. <...> Абсурдность этой ситуации нельзя преувеличить, потому что, ну конечно же, он никакого отношения не имел никогда к наркотикам. Ваня – тихий и профессиональный человек, который занимался серьезнейшей расследовательской журналистикой, разоблачал коррупцию во власти. Из-за его расследований отменили два тендера в Москве. Вы можете представить себе? Многомиллионные сделки, которые благодаря Ване были отменены, – фальшивые коррупционные тендеры. Это человек, который не просто боролся с властью. Он реально делал расследования, которые меняли нашу реальность. Я не могу себе представить, что в качестве подработки он был не редактором каких-то журналистских программ, а еще варил дома мет и вообще во все тяжкие бросился.
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Евгений Разумный / Ведомости
ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН бывший мэр Екатеринбурга
Я не знаю Голунова и не читал его расследований, но разбираюсь в том, что касается наркотиков. Из того, что мы можем узнать из опубликованного – показания Голунова, пресс-релизы МВД, обвинительное заключение, комментарии полиции и адвокатов, – совершенно не следует никакого приготовления к сбыту и тем более покушения на сбыт. И никто в это не верит, тем более что на старте МВД уже было поймано на вранье. Чтобы доказать покушение на сбыт, необходимо множество правильно оформленных ОРМ, которые подписывает начальник отдела или начальник полиции. Мало того, эти документы должны быть опубликованы в деле, озвучены в суде, т. е. рассекречены. Если они есть, то станут известны. Если их нет, тогда вообще ничего нет и обязаны прекратить все и оправдать. Оформить такое задним числом очень сложно. <...> А дело по наркотикам похоронить невозможно, потому что наличие наркотиков – уже материальный состав преступления, и раскрывать придется. И за этим сейчас наблюдает вся страна. Мне кажется, они загнали себя в ловушку и поэтому не могут включить задний ход.
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Александра Зотова / Ведомости
Григорий Явлинский основатель партии «Яблоко»
Думаю, что журналисту Ивану Голунову сотрудники полиции подбросили наркотики. И все так думают. <...> Иван Голунов широко известен как один из лучших в стране журналистов-расследователей. Объектом его расследований часто становились московские чиновники. Голунов, в частности, писал об элитной недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, о планах столичной мэрии по вывозу мусора в другие регионы страны, о черных кредиторах, отнявших у москвичей более 500 квартир. И сейчас ему нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. И то, что случилось с Иваном Голуновым, в любой момент может случиться с каждым.
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Суд признал полковника Дмитрия Захарченко виновным в получении взятки, которая выразилась в незаконном оказании услуг имущественного характера, а также во вмешательстве в деятельность следователя. Приговор бывшему замначальника управления «Т» антикоррупционного главка Министерства внутренних дел оглашает Пресненский суд.
Как говорится приговоре, воспользовавшись 50%-ной скидочной картой сети ресторанов La Marée, полученной в обмен на общее покровительство, Захарченко получил незаконное освобождение от имущественных обязательств на 2 949 754 руб.
Вина Захарченко полностью подтверждается полученными доказательствами, заявила судья. Кроме того, по ее словам, Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках.
Захарченко был временно исполняющим обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Его обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании правосудию (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 294 Уголовного кодекса). С сентября 2016 г. он находится под стражей. Свою вину полковник не признает.
Гособвинитель ранее попросила приговорить полковника Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима.
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Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных около 900 000 клиентов банков и намерен заблокировать в России ресурс, где оказались украденные базы данных, говорится в сообщении ведомства.
«В данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд она выглядит вопиющей», – отметил представитель Роскомнадзора. По его мнению, нахождение такого количества личных данных в сети создает большие риски мошенничества и нарушения прав россиян.
Он пояснил, что базы данных оказались на платном форуме, который зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, а серверы находятся на территории Германии. Ведомство планирует обратиться в суд с просьбой о блокировке данного ресурса в России.
Также Роскомнадзор займется проверкой, чтобы выяснить, повлекла ли эта утечка реальные последствия для клиентов банков. По результатам этого анализа ведомство примет меры в отношении операторов персональных данных, допустивших утечку. Ведомство не исключает, что базы данных сформированы в результате фишинга, поэтому к изучению ситуации могут быть привлечены правоохранительные органы.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил об утечке персональных данных около 900 000 граждан, являвшихся клиентами Альфа-банка, «ОТП банка» и «ХКФ банка» (Home credit bank). В открытом доступе оказались паспортные данные, номера телефонов, места работы и проживания, данные о кредитных лимитах клиентов. Все три банка проводят внутренние проверки после информации об утечке личных данных их клиентов в сеть.
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Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации). Он опубликовал соответствующее заключение экспертов.
Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что в моче Голунова также не нашли следов наркотиков. «Исследование продолжается, но на сегодняшний момент [наркотики] не обнаружены», – сказал Брюн «РИА Новости». Результаты такого анализа имеют юридическую силу, уточнил он.
Журналист Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для него домашний арест до 7 августа. В суде прокурор сказал, что Голунову грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Ранее пресс-служба МВД заявила, что после задержания у журналиста нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов вину не признал. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которым он занимался. Он сообщил, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить о задержании близких. Генпрокуратура сообщила о готовности провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста. Управление МВД по Москве передало дело Голунова в главное следственное управление ведомства.
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Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело против трех участников преступной группы, занимавшихся кражей драгоценных камней из компании «Алроса», сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, сотрудница «Алросы» Елена Канунникова похищала алмазы компании, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе был посредником, а россиянин Владимир Гординский отвечал за сбыт драгоценных камней.
В начале июня следователи и сотрудники ФСБ задержали преступную группу с поличным при попытке хищения партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. Во время обысков в домах подозреваемых обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, а также наличные – более $2 млн и 500 000 евро. Кроме того, найдена ювелирная продукция известных мировых брендов – более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
Подозреваемые заключены под стражу по решению суда, следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств деятельности преступной группы.
В компании «Алроса» подтвердили «Ведомостям» информацию о пресечении масштабной схемы хищений алмазов и уточнили, что кражи осуществлялись через Единую сбытовую организацию компании, а задержание предполагаемых преступников проведено при непосредственном участии службы безопасности «Алросы». «Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования», – отмечается в сообщении. «Алроса» намерена продолжить искоренение случаев коррупции.
Как гранят российские алмазы
Андрей Гордеев / Ведомости
Как растут алмазы? Почему они бывают разных цветов и какие цвета встречаются в природе реже всего? От чего зависит стоимость алмаза? «Ведомости» сходили на гранильное предприятие «Алросы», чтобы узнать ответы на эти вопросы
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Андрей Гордеев / Ведомости
Крупнейшие производители природных алмазов – Россия, Демократическая республика Конго (ДРК) и Ботсвана. Вместе они обеспечивают более 60% мировой добычи алмазов
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Евгений Разумный / Ведомости
«Алроса» – крупнейший производитель алмазов в мире с собственным гранильным производством. В состав гранильного комплекса компании входят два предприятия – филиал «Бриллианты Алроса» в Москве, который обрабатывает крупноразмерное алмазное сырье массой более 1,8 карата, и барнаульское подразделение. Предприятие «Бриллианты Алроса» создано в 2000 г. на базе московского завода «Кристалл». В среднем предприятие создает бриллиантов на $120–160 млн в год
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Евгений Разумный / Ведомости
Возраст алмазов может достигать 2,5 млрд лет. Алмаз может расти одномоментно, а может в течение длительного времени в зависимости от тектонических условий его образования. Алмазы, которые обрабатываются в «Бриллиантах Алроса», старше двух миллиардов лет. Молодыми в компании называют камни возрастом по 1,5 млрд лет
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Андрей Гордеев / Ведомости
Алмазы могут быть бесцветными с надцветом (как правило, с желтоватым оттенком) или цветными – их называют «фантазийными». Абсолютно бесцветные алмазы встречаются крайне редко. Оттенок цветного алмаза определяют примеси – азот, хром, марганец, бор, кремний и другие. В случае примеси азота, например, камень становится желтого оттенка – из цветных алмазов такие встречаются наиболее часто
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Андрей Гордеев / Ведомости
Кроме того, алмаз может окрашиваться в случае изменений структуры его кристаллической решетки – под воздействием высоких температур и давления. В таком случае камень приобретает розовый, красный, голубой и фиолетовый оттенки. Это уникальные цвета, они встречаются крайне редко. Ценность этих камней определяется оттенком и насыщенностью цветов. Такие цветные алмазы – самые дорогие на рынке
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Евгений Разумный / Ведомости
Многие алмазы обладают флуоресценцией – свечением в ультрафиолетовых лучах. Считается, что они менее прозрачны, но последние исследования показали, что это не так, рассказывает технолог «Алросы»: сильная флуоресценция может дать камню голубой оттенок на солнце, а голубой – самый дорогой бриллиант
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Евгений Разумный / Ведомости
С месторождения добытые алмазы отправляются в Единую сбытовую организацию (ЕСО) «Алросы», где они сортируются на технические – борт – и ювелирные. Борт – это камень черного цвета, который используют, например, в коронках для буровых работ
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Андрей Гордеев / Ведомости
Все алмазы «Алросы» формируются в так называемые «боксы» – мешочки, в которых они рассортированы по цвету и размеру. Каждый мешочек опломбирован и опечатан. Двух одинаковых боксов не бывает: они могут быть похожи, но не идентичны. Только малая часть боксов направляется на обработку
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Евгений Разумный / Ведомости
Когда бокс сформирован, его из Якутии отправляют на гранильное производство в Москву «Спецсвязью». Это сервис доставки, предоставляемый специализированными перевозчиками: они имеют право перевозить драгоценности, обладают лицензией и специальным оборудованием. С такими перевозчиками действует страховой договор на возмещение материального ущерба в случае непредвиденных обстоятельств. После вскрытия бокса на гранильном предприятии алмазы взвешивают и проверяют на флуоресценцию
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Евгений Разумный / Ведомости
Затем выбранный для огранки камень измеряют и сканируют, чтобы создать в компьютерной программе его 3D модель. В ней видны все дефекты камня и его характеристики
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Евгений Разумный / Ведомости
На этом этапе технолог просчитывает варианты огранки камня и выбирает максимально выгодный – на сколько частей его распилить в зависимости от дефектов и какую форму огранки выбрать. В соответствии с программой технолог, который руководит процессом огранки, получает схему, по которой будет вести огранщика
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Евгений Разумный / Ведомости
Следующий этап – распиловка алмаза в соответствии со схемой. Она может проходить как традиционным механическим способом, так и с помощью лазера. На фото – станки для механической распиловки алмазов
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Евгений Разумный / Ведомости
Механический способ распиловки – при помощи медного диска с алмазным напылением – обычно используется, если в алмазе высоки внутренние напряжения. Если использовать лазерный луч, камень может лопнуть
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Евгений Разумный / Ведомости
Лазерная распиловка (на фото) используется чаще всего – толщина луча позволяет минимизировать потери. Температура распиливания алмаза – выше 3000 градусов, при нагреве до этой отметки он стабилен. Грань, по которой проходила распиловка, после нагревания становится черной – это переход алмаза в графит при воздействии высоких температур. Его нужно сошлифовать, что и происходит на следующем этапе обработки камня
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Евгений Разумный / Ведомости
Если подготовка алмаза к обработке передана автоматам, то финишной обработкой занимается человек – на этом этапе важно все контролировать. Автоматическая огранка алмазов существует, однако погрешность устройства может составить 0,01 карата. После распиловки огранщик по определенной схеме долго спиливает каждую грань, после чего проверяет работу через увеличительные приборы и проводит замеры после каждого этапа работы
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Евгений Разумный / Ведомости
Алмаз гранится на чугунном или стальном диске с алмазным напылением (на фото), который вращается со скоростью 2600 оборотов в минуту. Происходит нагрев, при котором постепенно камень обретает площадку (плоскую грань наверху бриллианта) и другие грани. Сначала делаются линейные грани, затем – финальная шлифовка
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Евгений Разумный / Ведомости
Есть несколько классических типов огранки – круглая, «принцесса», «маркиз», «груша», «овал», «сердце», «изумруд», «кушон», «радиант»
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Евгений Разумный / Ведомости
Огранщики – мастера в основном с 30–40-летним стажем. Для того чтобы подготовить огранщика высокой квалификации, нужно минимум пять лет работы и около 2000 карат обработанного сырья. Работа требует усидчивости, немногие к этому готовы, рассказывают в «Алросе»
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Евгений Разумный / Ведомости
Алмаз – хоть и самый твердый, но и самый хрупкий минерал. При падении или даже неправильном поднесении к диску он может расколоться на две половины или даже рассыпаться, если удар придется на точку напряжения. Самое уязвимое место бриллианта – шип (в центре фото). Поэтому работа огранщиков очень кропотливая и ответственная, так как цена ошибки очень велика
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Евгений Разумный / Ведомости
Готовые камни отправляются на сертификацию. Натуральные бриллианты весом более карата продаются только с сертификатом, в котором указаны цвет, размер, форма огранки. Стоимость камня в таком сертификате не указывается
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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства, набрав 70,76% голосов, передает агентство «Казинформ». Такие данные озвучил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Константин Петров. Второе место занял Амиржан Косанов с 16,02%.
Явка на выборах после закрытия участков составила 77,4%, сообщил на брифинге член Центризбиркома республики Ляззат Сулеймен. По данным ЦИК, наибольшая активность избирателей наблюдалась в Алма-Атинской (89%), Актюбинской (84,8%) и Туркестанской областях (84,8%). В Нур-Султане явка составила 68,9%, в Алма-Ате и Шимкенте – 52,2 и 67,6% соответственно.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев в марте сложил полномочия президента страны. Временно исполняющим обязанности президента страны стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Токаев был выдвинут на выборы главы государства от правящей партии по предложению Назарбаева.
Сотни человек задержаны на митинге в Нур-Султане
Mariya Gordeyeva / Reuters
В столице Казахстана полицейские 9 июня задержали около 500 человек, вышедших на митинг в день проведения в стране президентских выборов
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Mariya Gordeyeva / Reuters
Протестующие считают проводимые выборы нелегитимными, поскольку на предвыборную кампанию и ознакомление с программами кандидатов было выделено мало времени
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AP
Акция проходила на площади перед дворцом «Жастар»
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Mariya Gordeyeva / Reuters
Люди скандировали «Позор!», «Свобода!»
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AP
Задержанных полицейские принудительно отправляли в автобусы
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Mariya Gordeyeva / Reuters
Сотрудники правоохранительных органов применили силу для разгона протестующих
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Alexei Filippov / AP
Собравшиеся также требовали отпустить на свободу политзаключенных, в том числе задержанных за участие в предыдущих акциях протеста
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AP
В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев
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Alexei Filippov / AP
На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев
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Данные около 900 000 граждан, являвшихся клиентами Альфа-банка, «ОТП банка» и «ХКФ банка» (Home credit bank), оказались в открытом доступе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DevicеLock.
В частности, в открытом доступе оказалось несколько баз данных, которые содержали паспортные данные, телефоны, адреса проживания и места работы, а также информацию о кредитном лимите клиентов банков. Основная часть украденных сведений была собрана несколько лет назад, но многие данные по-прежнему актуальны. Альфа-банк и «ХКФ банк» сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных. «ОТП банк» не зафиксировал пропажи данных.
Издание пишет, что все клиенты из одной из украденных баз данных проживают в Северо-Западном федеральном округе.