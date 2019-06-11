WSJ: убитый сводный брат лидера КНДР был информатором ЦРУ

AliExpress (входит в Alibaba Group) начнет доставлять недорогие товары в города-миллионники и европейскую часть России с помощью самолетов. Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель компании.
По его словам, с середины июня самолеты будут задействованы в доставке товаров до 150 руб. Раньше подобные посылки отправлялись из распределительного центра во Владивостоке только железнодорожным транспортом.
Это позволит сократить сроки доставки небольших посылок, отметил представитель AliExpress: экономия для крупных городов может составить до двух недель. На конечной стоимости для покупателей это не отразится, подчеркнул гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.
В пресс-службе «Почты России» заявили, что доставка на самолетах недорогих товаров с AliExpress собственными силами предприятия или на пассажирских рейсах не означает полный отказ от наземной доставки. Это еще одна опция в дополнение к железнодорожным перевозкам, подчеркнула пресс-служба.
Эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста «Медузы» Ивана Голунова на предметах, которые были изъяты в его квартире во время обыска. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба главного управления МВД по Москве сообщила, что на упаковках с наркотиками в рамках дела против Голунова найдены образцы ДНК нескольких человек.
Голунова задержали 6 июня, а 8 июня отправили под домашний арест. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). По версии МВД, после задержания у него нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире — 5 кг кокаина.
Журналист вину не признает и заявляет, что наркотики ему подбросили. По его словам, при задержании его избили. МВД называет эту информацию не соответствующей действительности.
Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, рассказал 10 июня Бадамшин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расследование дела против журналиста вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.
Образцы ДНК нескольких человек были найдены на пакетах с наркотиками в рамках расследования дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве. «На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о [образцах] ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», – сказал собеседник агентства.
Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили. МВД опровергает эту информацию.
Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также о поправках. По словам Пескова, расследование дела против журналиста вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой. Об этом сообщил менеджер международных проектов компании Илья Красильщик в Facebook.
Проект называется «Яндекс.Лавка». «Пока что это эксперимент. Мы хотим построить идеальный продуктовый у дома», — подчеркнул Красильщик. По его словам, в рамках проекта товары будут храниться в собственном магазине. Их будут доставлять курьеры партнеров «Яндекс.Еды» «максимум за 15 минут», подчеркнул Красильщик.
Он отметил, что магазин открыт «для жителей Хамовников, живущих с внешней стороны Садового кольца». Для того, чтобы сделать заказ, необходимо установить приложение «Яндекс.Еда» и ввести адрес. «Если ваш дом в зоне доставки, вы увидите нас в первом же экране», — сообщил Красильщик.
Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина. С какой именно целью истребованы материалы, неизвестно.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил телеканалу «Дождь», что дело Голунова передано из полиции в Следственный комитет. СК эту информацию опроверг, а заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире «Эха Москвы» заявила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по этому делу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также о поправках. По словам Пескова, расследование дела против Голунова вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов свою вину не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которое он готовил.
Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа.
Десять британских политиков включились в борьбу за пост лидера консервативной партии Великобритании и пост премьер-министра страны, заявила представитель Комитета 1922 парламентской фракции тори Шерил Гиллан, передает BBC. По ее словам, в шорт-лист кандидатов вошли бывший мэр Лондона Борис Джонсон, министр природных ресурсов Майкл Гоув, глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, министр внутренних дел Саджид Джавид и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.
Также в список кандидатов попали бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви и экс-представитель минфина при палате общин Марк Харпер.
Хант, Рааб, Хэнкок и Гоув уже начали свои избирательные кампании, не дожидаясь официального объявления итогового списка кандидатов, передает BBC. Главным фаворитом гонки является Джонсон, пишет Reuters. По данным агентства, Джонсон лидирует у букмекеров, а также, согласно опросам, является самым популярным политиком среди 160 000 членов партии.
Премьер Великобритании Тереза Мэй уведомила консервативную партию о своей отставке 7 июня. О предстоящем уходе Мэй объявила 24 мая. Она сказала, что сделала все возможное для Brexit, но не смогла добиться выхода страны из ЕС на ранее одобренных условиях.
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает пожарный департамент города на своей странице в Twitter. Один человек погиб, пишет CNN со ссылкой на правоохранительные органы.
Это произошло на Седьмой авеню на Манхэттене, отмечается в сообщении пожарной службы. Полиция Нью-Йорка уточняет, что вертолет совершил жесткую посадку на крыше здания. Возникший при посадке пожар был потушен.
На борту вертолета был один человек, передает CBS News. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что инцидент не связан с терроризмом. По предварительной информации, у вертолета возникли проблемы, и ему пришлось совершить посадку.
В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что собирают информацию об инциденте. Президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся, сообщили в Белом доме.
После нескольких недель переговоров министерство юстиции США согласилось предоставить конгрессу ключевые доказательства, которые собрал спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования влияния России на выборы США и возможного сговора между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Москвой, пишет The New York Times.
«Эти документы позволят нам выполнить наши конституционные обязанности и решить, как реагировать на обвинения, выдвинутые против президента специальным адвокатом», – цитирует газета представителя комитета Джерролда Надлера. По его словам, все члены комитета – демократы и республиканцы – смогут лично с ним ознакомиться.
В докладе по итогам расследования, который ранее был представлен конгрессу, приводились примеры, как Трамп пытался мешать расследованию, заявил Мюллер на пресс-конференции, посвященной его отставке. О попытках Трампа повлиять на расследование говорил и генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр. Он упомянул 10 эпизодов, которые могли быть истолкованы как попытки президента США Дональда Трампа помешать правосудию
В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.
Кремль обвинения в сговоре с Трампом и вмешательстве в выборы отрицал. В апреле 2019 г. президент России Владимир Путин так прокомментировал итоги доклада Мюллера: «Я вам говорил – ничего не найдут».
Генеральным директором компании «Аурус», дистрибутора люксовых автомобилей Aurus, с 1 июня 2019 г. назначен Адиль Ширинов, сообщил представитель Минпромторга. Он сменил на этом посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 г. Хильгерт продолжит работу в компании в статусе советника гендиректора «Ауруса».
Автомобили Aurus разработаны государственным институтом НАМИ (он контролирует компанию «Аурус») в рамках проекта «Единая модульная платформа», который обошелся бюджету более чем в 12 млрд руб. Первые машины в 2018 г. получил гараж президента – Владимир Путин использует Aurus в том числе в зарубежных поездках. Розничные продажи начнутся в 2020 г.
Ширинов «является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития», объясняет представитель Минпромторга назначение. По его словам, в задачи Ширинова входит подготовка продаж и послепродажного обслуживания, организация серийного производства автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в Елабуге (Татарстан), который с 1 июля станет базой для обновленного совместного предприятия Ford Sollers.
Сейчас автомобили Aurus в разных кузовах (лимузины, седаны и проч.) выпускаются мелкими партиями на площадке НАМИ. Мощность – около 200 шт. в год. В Елабуге с 2021 г. планируется производить до 5000 автомобилей в год.
Параллельно Ширинов остается гендиректором СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода, принадлежащего «Соллерсу» Вадима Швецова. В российской компании также произошли изменения: гендиректором «Соллерса» вместо Швецова стал Николай Соболев. Ранее он занимал пост первого заместителя гендиректора.
Бывшего руководителя волгоградского управления Следственного комитета задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области, сообщается на сайте СК.
Задержание осуществляли сотрудники СК и ФСБ. Имя задержанного в сообщении не называется. Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила «РИА Новости», что речь идет о Михаиле Музраеве. Он возглавлял региональное управление СК с мая 2011 г. по декабрь 2018 г.
По информации следствия, Музраев причастен к попытке поджога дома губернатора региона Андрея Бочарова, которая была совершена в ноябре 2016 г. Организатором покушения был назван лидер ОПГ Евгений Ремезов. В конце мая его задержала ФСБ.
В 2003 г. Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16 500 кв. м на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду. Бочаров добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов, и Ремезов поручил членам ОПГ его убить, считают в СК.
Компания TOTSA Total Oil Trading SA, нефтетрейдер Total, подала в Арбитражный суд Тюменской области иск к Антипинскому НПЗ, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск поступил в суд 7 июня. Сумму требований к заводу составляет 911,4 млн руб. Дата рассмотрения иска пока не назначена.
Антипинский НПЗ – крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России. В прошлом году у него начались финансовые проблемы. В мае он прекратил прием нефти и направил в суд заявление о признании его банкротом.
В апреле крупнейший кредитор Антипинского НПЗ – Сбербанк – получил 80% предприятия. Позже банк продал ее предприятию ООО «Сокар энергоресурс», которым он владеет вместе с азербайджанской компанией SOCAR.