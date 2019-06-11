РБК узнал о готовящейся отставке девяти сенаторов

Бизнес

Новости

«Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения в нефтепроводе «Дружба». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. По их данным, письмо было написано в конце мая.

Как указал в письме Сечин, рассказали собеседники издания, белорусский Мозырский НПЗ хочет от «Роснефти» компенсации потерь от поставок загрязненной нефти в апреле на $155 млн. Претензии выразил и польский переработчик Orlen – в $0,45 млн за недопоставку нефти в апреле. Эти претензии перенаправили в «Транснефть», но та, подчеркнул Сечин в письме, не подтвердила, что готова их удовлетворить.

Главный исполнительный директор «Роснефти» также указал на то, что и сама компания пострадала, сократив добычу в мае на 0,5 млн т из-за «одностороннего отказа» «Транснефти» принимать сырье в систему, сообщили источники «Коммерсанта». По их данным, в письме Сечин также выразил мнение, что если урегулирование претензий не будет ускорено со стороны «Транснефти», нефтяные компании понесут потери, выразил мнение Сечин. В частности, из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потерей рынков сбыта, а также недополученными доходами бюджета от экспортных поставок.

«Транснефть» пообещала компенсировать потери от ситуации с загрязнением нефти, напомнил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы доверяем компании как добросовестному контрагенту, и у нас нет причин в них сомневаться», – подчеркнул он.

Советник руководителя «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания пока не получала обоснованных требований по компенсации убытков. Этот вопрос, указал он, обсуждался на встрече с потребителями нефти 3 июня, и «конечные потребители проинформировали о том, что приложат максимальные усилия к сокращению сроков определения размера компенсации и их документального подтверждения». По словам Демина, есть общее понимание, что «речь идет о неделях и месяцах, но никаких не днях или годах». «И конечно, недопустимы попытки заработать на компенсациях. Это как кладбищенский бизнес – делать деньги на несчастье», – подчеркнул он.

На уровне правительства решений по компенсации не принималось, сообщил представитель Дмитрия Козака Илья Джус.

В начале июня на годовом собрании акционеров «Роснефти» Сечин высказался об инциденте с «Дружбой», отметив, в частности, что «Транснефть» обещала компенсировать все убытки нефтяной компании и ее партнеров. «Мы им [«Транснефти»] верим в этом смысле и надеемся, что так и произойдет», – подчеркнул Сечин.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».