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Руководитель МВД Великобритании подписал решение о выдаче Ассанжа США

Руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа США. Об этом он заявил в эфире Радио BBC.

Джавид подчеркнул, что британские власти получили «легитимный запрос об экстрадиции» и он, как министр внутренних дел, «хотел бы свершения правосудия». Теперь решение зависит от суда, добавил он. По его словам, в суд решение об экстрадиции поступит в пятницу, 14 июня, отмечает Financial Times. Кроме того, Джавид назвал обоснованным заключение Ассанжа.

Газета The Guardian уточняет, что суд рассмотрит вопрос экстрадиции Ассанжа 14 июня. Заседание может пройти прямо в британской тюрьме Белмарш, где содержится основатель Wikileaks. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство в Лондоне и арестовать Ассанжа, который жил там около семи лет. Эквадорские власти также разрешили британским властям забрать его личные вещи. Минюст США тогда напомнил, что обвиняет Ассанжа в сговоре с бывшим информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве