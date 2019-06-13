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Руководитель МВД Великобритании подписал решение о выдаче Ассанжа США

Ведомости
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Руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа США. Об этом он заявил в эфире Радио BBC.

Джавид подчеркнул, что британские власти получили «легитимный запрос об экстрадиции» и он, как министр внутренних дел, «хотел бы свершения правосудия». Теперь решение зависит от суда, добавил он. По его словам, в суд решение об экстрадиции поступит в пятницу, 14 июня, отмечает Financial Times. Кроме того, Джавид назвал обоснованным заключение Ассанжа.

Газета The Guardian уточняет, что суд рассмотрит вопрос экстрадиции Ассанжа 14 июня. Заседание может пройти прямо в британской тюрьме Белмарш, где содержится основатель Wikileaks. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство в Лондоне и арестовать Ассанжа, который жил там около семи лет. Эквадорские власти также разрешили британским властям забрать его личные вещи. Минюст США тогда напомнил, что обвиняет Ассанжа в сговоре с бывшим информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

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Бизнес
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Нефть подорожала на 3,5% из-за нападения на танкеры в Оманском заливе

Ведомости
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Цены на нефть выросли в среднем на 3,5% после происшествия с японскими танкерами в Оманском заливе, свидетельствуют данные торгов на Интерконтинентальной бирже. К 14.40 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 3,7% до $62,27 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI в это же время стоили $52,98 за баррель, прибавив в цене 3,5%.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Одно из двух судов было арендовано японской транспортной компанией Kokuka Sangyo, утверждает телеканал Press TV. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. Reuters отмечает, что в зоне происшествия находятся корабли ВМС США.

По данным агентства IRNA, после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию. Как рассказал «РИА Новости» представитель Frontline, на борту принадлежащего компании судна находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии.

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Политика
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«Медуза» планирует опубликовать расследование Голунова в течение месяца

Ведомости
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«Медуза» планирует в течение месяца опубликовать расследование, которое готовил журналист Иван Голунов перед своим задержанием. Об этом написал портал «МБХ-медиа» со ссылкой на главного редактора издания Ивана Колпакова: «Думаю, в течение месяца». Колпаков подтвердил «Ведомостям» эту информацию.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил его под домашний арест. Голунов свою вину не признавал. Он заявил, что наркотики ему подбросили, и связал дело, заведенное против него, со своей профессиональной деятельностью. Перед задержанием он работал над материалом о похоронном бизнесе в России и успел отправить черновик материала своему редактору, рассказывал он в суде.

На этой неделе, 11 июня, МВД сняло с Голунова все обвинения, вечером того же дня он вышел на свободу. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, все сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. Материалы проверки поступили в Следственный комитет. Колокольцев также заявил, что будет ходатайствовать об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу столицы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

Голунов – на свободе. Фотографии

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Бизнес
Новости

Сбербанк продаст 10% акций «Уралкалия» давнему партнеру Мазепина

Ведомости
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Сбербанк принял предложение Rinsoco Trading Co о выкупе 10% акций «Уралкалия», сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе банка.

Этот пакет акций будет продан по цене 89,3 руб. за акцию. Предложение банку поступило в середине марта.

Сбербанк приобрел 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия» у той же самой Rinsoco Trading в декабре 2018 г. Сумма сделки не раскрывалась. Цена продажи этого пакета акций будет выше, чем цена покупки, отметил собеседник РБК. По его словам, это было своего рода кредитование компании со стороны Сбербанка.

Сейчас Rinsoco Trading принадлежит 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия», еще 20% акций компании в собственности у «Уралхима» Дмитрия Мазепина, около 56,7% акций – казначейские, 3,2% акций торгуются на Московской бирже.

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Недвижимость
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Минстрой опроверг сообщения об отсрочке перевода застройщиков на эскроу

Ведомости
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Переноса сроков перехода строительной отрасли на новую модель финансирования не будет, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на селекторном совещании с регионами по переходу на проектное финансирование. «С 1 июля на 1 октября ничего не переносится, сейчас обсуждаются сроки, когда опустится шлагбаум по предоставлению заключений о строительной готовности», – пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой источник сообщила, что Минстрой может перенести с 1 июля на 1 октября переход застройщиков на использование специальных банковских счетов (эскроу-счетов) вместо договоров долевого участия (ДДУ). В Минстрое отказались комментировать газете эту информацию.

По данным издания, вопрос обсуждался 11 июня на совещании у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. На совещании Якушев заявил, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября. По словам собеседника газеты, фактически это даст возможность большинству девелоперов привлекать средства по ДДУ без кредитования и после 1 июля.

С 1 июля все застройщики должны перейти на использование эскроу-счетов при продаже квартир. То есть им запретят финансировать стройки напрямую через средства дольщиков. Средства, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет (эскроу-счет). Доступ к нему девелоперы получат только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге

Ведомости
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К DDoS-атакам, которые привели в среду к сбою в работе Telegram, могут быть причастны власти Китая, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Twitter.

DDoS-атаки совпали по времени с протестами в Гонконге, отмечает Дуров. По его словам, IP-адреса, использованные при атаке, преимущественно были в Китае.

Накануне в Telegram сообщили, что у пользователей в США и других странах могут быть проблемы с подключением из-за DDoS-атак. Данные пользователей находятся в безопасности, отметили представители мессенджера.

Глобальный сбой в работе Telegram также произошел 11 июня. Он затронул пользователей в России, Белоруссии, Германии, Италии, Испании и других странах.

Бизнес
Новости

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Ведомости
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Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.

Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, отметили в Ipsos. В «Nielsen Россия» рост числа россиян, стремящихся к экономии, связывают с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия.

В «Nielsen Россия» уточнили, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля акционных достигает 70%. По данным компании, в I квартале этого года доля экономящих россиян выросла на семь процентных пунктов до 69%. Число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары, за тот же период увеличилось c 55 до 57%.

Представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявил изданию, что в 2018 г. ритейлер решил ограничить долю промотоваров в магазинах сети и сегодня на них приходится 35%. В сегменте бытовой техники и электроники такие товары последние два-три года составляют более 50% всей продукции, подсчитали в группе «М.Видео – Эльдорадо» и объединенной компании «Связной – Евросеть».

Экономика
Новости

Чубайс предложил ввести в России новый налог

Ведомости
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Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог, сообщает «РИА Новости». В интервью агентству он заявил, что речь идет об углеродном налоге, который должен стимулировать промышленников снижать выбросы.

Чубайс заметил, что, согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система учета объемов выбросов. Он напомнил, что в ЕС действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом. «И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК», – объяснил Чубайс.

Председатель правления УК «Роснано» считает, что сначала нужно разобраться с правилами измерения выбросов, понять их объемы, а затем подумать о введении налога.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 г. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 г. Цель документа – удержать рост глобальной cредней температуры «намного ниже» 2°C и постараться ограничить рост температуры величиной 1,5°C. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.

Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ»: Минстрой может отложить переход на эскроу-счета на 1 октября

Ведомости
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Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия (ДДУ) может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. В Минстрое отказались комментировать изданию эту информацию.

Сейчас предполагается, что с 1 июля все застройщики перейдут на использование специальных банковских счетов (эскроу-счетов) при продаже квартир. То есть им запретят финансировать стройки напрямую через средства дольщиков. Деньги, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет. Доступ к нему девелоперы смогут получить только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.

Однако на совещании Якушев заявил, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября. По словам собеседника газеты, фактически это даст возможность большинству девелоперов привлекать средства по ДДУ без кредитования и после 1 июля.

Ранее в Минстрое заявляли, что 70% возводимых в России домов смогут быть достроены по ДДУ и после 1 июля. В Москомстройинвесте говорили, что продолжить работу по старым правилам смогут около трети застройщиков, на которых приходится 85% жилья. Если срок оценки готовности домов перенесут, эти показатели могут увеличиться примерно до 80–85% и более чем на 90% соответственно, оценили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Mail.ru Group и «Ростелеком» создадут компанию для развития технологий в школах

Ведомости
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Mail.ru Group и «Ростелеком» подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) в сфере цифрового школьного образования. Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Mail.ru Group. «Ростелеком» подтвердил информацию.

Компании планируют создать ООО «Цифровое образование» и получат в нем равные доли. Инвестиции в проект они не раскрывают.

Совместное предприятие займется разработкой информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, рассказала пресс-служба Mail.ru Group. Не исключено, отметила пресс-служба, что в дальнейшем СП будет заниматься также цифровым дошкольным и профессиональным образованием.

По мнению основателя и гендиректора «Нетология-групп» Максима Спиридонова, корпорации начали осознавать, что рынок образования стал гораздо более привлекательным, чем еще два-три года назад. Он отметил, что в сегменте, на который нацелились Mail.ru Group и «Ростелеком», уже 10 лет работает бренд группы «Фоксфорд».

На рынке уже есть несколько коммерческих цифровых продуктов для школ, но пока они не образуют экосистемы, говорит основатель и гендиректор «Фоксфорда» Алексей Половинкин. В ближайшие годы, по его мнению, систему образования ждет цифровая трансформация. Образовательная экосистема с возможностью построения индивидуальной образовательной траектории должна прийти на смену классно-урочной системы, утверждает Половинкин.

Технологии
Новости

В России появится первый коммерческий смартфон на операционной системе Astra Linux

Ведомости
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В России будет выпущен первый коммерческий смартфон, а также два планшета на операционной системе Astra Linux. Об этом сообщил «Коммерсанту» производитель таких устройств – Mobile Inform Group и группа компаний Astra Linux.

Они отметили, что речь идет об устройствах промышленного класса, то есть предназначенных для «интенсивной эксплуатации в суровых условиях». Гаджеты будут доступны к заказу в сентябре 2019 г.

Как уточнил гендиректор Mobile Inform Group Константин Манцветов, предполагается «большой ценовой диапазон», средняя стоимость будет на уровне «хороших телефонов на Android». По его словам, в планах у компании – «продать десятки тысяч устройств в ближайшем будущем».

У смартфона MOG C55AL будет диагональ экрана 5,5 дюйма, у планшетов MIG T8AL и MIG T10AK – 8 и 10 дюймов соответственно. Устройства оснащены 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти с возможностью расширения. От аккумулятора они должны работать 10–12 часов при температуре от –20°С до +60°С и четыре-пять часов при температуре до –30°С, утверждают разработчики.

Планируется, что заказчиками новых устройств станут госслужбы, силовые ведомства, предприятия энергетики, нефти и газа, добычи, транспорта, производства и др., рассказал директор по продукту Astra Linux Роман Мылицын.

Ранее на Astra Linux продавались только серверы, рабочие станции и ноутбуки.

Сейчас единственной отечественной мобильной ОС считается «Аврора» (Sailfish) «Ростелекома», напоминает «Коммерсантъ». Разработки в этом направлении ведет и «Лаборатория Касперского».

Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил детали о предложенном МВД новом экспресс-тесте на опьянение

Ведомости
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МВД России предложило ввести промежуточный экспресс-тест для водителей на алкоголь и наркотики. Подготовленная ведомством новая редакция постановления правительства с правилами освидетельствования опубликована на портале проектов нормативных актов.

Согласно предложению министерства в этих правилах появится новое основание для проверки водителя на опьянение – «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ». Как пишет «Коммерсантъ», инспектор сначала попросит водителя дунуть в прибор. Если прибор алкоголя не обнаружит, водителя отпустят. Если же алкоголь будет обнаружен, инспектор предложит водителю пройти полноценное освидетельствование – с понятыми и проверкой с помощью алкометра.

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест. Скорее всего, отмечает «Коммерсантъ», речь идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотиков, в частности опиатов, героина, кокаина, марихуаны. Такой тест также станет основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с анализом мочи.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что новые правила позволят, в частности, «минимизировать субъективный подход» полицейских при оценке состояния водителей.

В 2015 г. ГИБДД предлагала обновить правила освидетельствования. МВД тогда планировало закупить 24 000 экспресс-тестов на алкоголь по 7000 руб. каждый. Новые правила, вызвав общественный резонанс, так и не были приняты. В этот раз планируется закупка 9,3 млн тестов на алкоголь и 4 млн экспресс-тестов на наркотики, что предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные автодороги», отмечает «Коммерсантъ». Первая партия должна быть куплена до конца 2019 г.

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