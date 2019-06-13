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Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК. С его помощью предполагается финансировать услуги по постоянному уходу за пациентами, которые нуждаются в подобной помощи. По ее словам, эта идея не потребует введения дополнительных сборов и налогов. Новый вид страхования будет работать в рамках действующей системы.

Проработкой этого поручения должна заняться рабочая группа, в которую войдут главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, представители Минтруда, Минздрава, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и эксперты, сообщили изданию в пресс-службе совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее министр труда Максим Топилин рассказывал ТАСС, что система социального навигатора по уходу за пожилыми людьми на дому будет функционировать в рамках Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России и будет включать новые системы предоставления услуг для пожилых граждан и для инвалидов.

Эти меры предполагается реализовать в рамках нацпроекта «Демография», рассчитанного на 2019»2024 гг. Его бюджет составит 3,1 трлн руб. Куратором нацпроекта является Голикова, руководителем – Топилин.