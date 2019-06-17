Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел противоречия между комментариями Кремля об удовлетворении работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии и его нынешним назначением на более низкую позицию по сравнению с предыдущей. Ранее в понедельник, 17 июня, стало известно о назначении Бабича на пост заместителя министра экономического развития.
«Никакого противоречия здесь нет. Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой, наверняка в министерстве у него будет много других полномочий и обязанностей по распределению», – сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос «Ведомостей».
По словам Пескова, Бабич «во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным. Поэтому именно из этого надо исходить». У Бабича «достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он, конечно, сможет использовать на благо самых различных интеграционных процессов», заключил пресс-секретарь президента.
В Минэкономразвития Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ, вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, а также вопросы, касающиеся взаимодействия с регионами.