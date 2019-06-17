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Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел противоречия между комментариями Кремля об удовлетворении работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии и его нынешним назначением на более низкую позицию по сравнению с предыдущей. Ранее в понедельник, 17 июня, стало известно о назначении Бабича на пост заместителя министра экономического развития.

«Никакого противоречия здесь нет. Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой, наверняка в министерстве у него будет много других полномочий и обязанностей по распределению», – сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос «Ведомостей».

По словам Пескова, Бабич «во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным. Поэтому именно из этого надо исходить». У Бабича «достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он, конечно, сможет использовать на благо самых различных интеграционных процессов», заключил пресс-секретарь президента.

В Минэкономразвития Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ, вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, а также вопросы, касающиеся взаимодействия с регионами.

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Бизнес
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Автопроизводители просят возобновить компенсацию импортных пошлин на комплектующие

Ведомости
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Российские автопроизводители с декабря 2018 г. не получают госсубсидии для компенсации таможенных пошлин на импортные комплектующие, хотя в федеральном бюджете на 2019 г. деньги для этого заложены — более 18 млрд руб. Об этом говорится в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву от 11 июня, подписанное руководителями ГАЗа, «АвтоВАЗа», «Камаза» и российских «дочек» Nissan, Reanault, Hyundai, группы Volkswagen. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Об этом же написала и газета «Коммерсант».

Сниженные, преимущественно нулевые пошлины на автокомпонентов были главной льготой соглашений о промсборке, которые подписали с российским правительством все основные автоконцерны в обмен на обязательства создать (или расширить) мощности по выпуску автомобилей и увеличение их локализации. В 2018 г. по условиям вступления России в ВТО режим промсборки был прекращен. Льготные ставки были аннулированы осенью 2018 г. Вместо этого власти, как и обещали ранее, стали компенсировать подписантам соглашений о промсборке расходы по ввозу автокомпонентов с помощью субсидий. Но принятое постановление правительства было рассчитано только на два месяца 2018 г. (октябрь и ноябрь), а не три, а выделенных денег и вовсе хватило на один, следует из письма. При этом было компенсировано не 100% расходов, как ожидалось, а только 85%. На 2019 г. постановление продлено не было.

Автоконцерны, подписавшие коллективное письмо, подсчитали: с декабря 2018 г. они не получили в общей сложности 5,9 млрд руб. компенсаций ввозных пошлин на комплектующие. Субсидии были учтены в бизнес-планах компаний. Неисполнение условий соглашений о промсборке ведет к «существенному ухудшению финансового положения автопроизводителей», удорожанию выпускаемых в России автомобилей, сокращению продаж и налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, перечисляется в письме. Кроме того, ситуация «наносит значительный ущерб автокомпонентной отрасли вплоть до банкротства поставщиков», говорится здесь же.

Автоконцерны попросили Медведева дать поручение о безотлагательном принятии постановления для полного возмещения пошлин, причем с декабря 2018 г. А также распространить действие программы господдержки на тех, с кем подписаны специальные инвестконтракты — при условии, если те выполнили условия соглашений о промсборке. Иначе, предупреждают авторы письма, автопроизводители, принявшие в рамках инвестконтрактов «масштабные обязательства по инвестициям в локализацию» (выпуск двигателей, коробок передач, систем управления автомобилей и пр.), окажутся в неравных условиях с теми, у кого еще не истек срок действия соглашений о промсборке (последние из них завершатся в 2020 г.). Ведь промсборщики будут получать компенсацию, а держатели инвестконтрактов — нет, поясняют авторы письма.

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Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка под Пензой

Ведомости
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Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка в Пензенской области, где из-за массовой драки местных жителей с цыганами погиб человек, сообщил журналистам пресс-секретарь прзидента Дмитрий Песков.

«Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация», — отметил Песков. Отвечая на вопрос о возможном иностранном вмешательстве в ситуацию, Песков заявил, что о причинах произошедшего в Чемодановке могут говорить только представители правоохранительных органов.

В селе Чемодановка 13 июня произошла массовая драка местных жителей и цыган. Несколько человек пострадали, один погиб. Жители на следующий день устроили массовый сход и требовали привлечь к ответственности виновных. На сходе присутствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он высказал мнение, что происходящее в селе Чемодановка – результат влияния США, направленного на дестабилизацию обстановки в российских регионах. Он призывал жителей верить только официальным лицам и обещал проверить всех приезжих, которые могут повлиять на общественную безопасность.

Расследование уголовного дела по данному факту передано в Главное управление СК России. Все участники конфликта установлены, 15 человек задержаны. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комков взял на личный контроль ситуацию в Чемодановке и поручил губернатору Белозерцеву разработать решения для социально-экономической ситуации, а также докладывать ежедневно о ходе расследования инцидента.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

Ведомости
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«Существуют разные методики, существует определенная, говоря рыночным языком, волатильность. Конечно, судить по неделе или даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно. Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков журналистам, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга президента России. «А что касается методик и каких-то таких, еженедельных колебаний, то лучше за комментарием обращаться к социологам», — добавил он.

По его словам, все, что можно было сказать по поводу рейтингов президента Кремль уже сказал, «каких-то новых элементов» нет.

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину. По данным ВЦИОМа, на неделе с 20 по 26 мая уровень доверия составил 30,5% – это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМа нет). Прошлое минимальное значение было зафиксировано за неделю до этого – 31,7%.

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Политика
Новости

Песков опроверг возможность встречи Путина с Мэй на G20

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность проведения на саммите G20 в Японии встречи главы государства Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй, уходящей в отставку.

«Пока никакой информации на этот счет нет, и я не могу это как-то прокомментировать», — сказал Песков. Представитель Кремля напомнил, что ранее у Путина была встреча с представителями британского бизнеса. В ходе этой встречи речь шла «об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере». «Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса — и российского, и британского», — пояснил Песков.

Ранее The Guardian сообщила, что Мэй намерена на саммите G20 встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может стать первой встречей высокого уровня после отравления в Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей.

В начале июня Мэй объявила об уходе в отставку с поста премьера Великобритании, она также перестанет быть лидером Консервативной партии из-за разногласий с британским парламентом об условиях Brexit. Сейчас Мэй исполняет обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника. Первый раунд голосования уже прошел. В гонке за посты лидера консерваторов и премьера большинство голосов получил бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

«Враждебное государство». Цитаты Терезы Мэй о России

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Бизнес
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Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил топ-менеджер Renault

Ведомости
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«АвтоВАЗ» на годовом собрании акционеров избрал новый совет директоров, его председателем стал старший вице-президент Renault Николя Мор, говорится в сообщении компании. Сергей Скворцов, который с июня 2016 г. возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа», стал заместителем Мора.

Мор начинал карьеру в The Boston Consulting Group и производителе автокомплектующих Valeo. Затем работал в автопоставщиках Bertrand Faure (1993–1996 гг.) и Faurecia (1996–2000 гг.). В октябре 2000 г. стал директором по закупкам комплектующих и аксессуаров Renault и сменил ряд руководящих должностей в компании. В январе 2014 г. он стал управляющим директором Renault в Румынии и руководителем румынской марки Dacia, также принадлежащей Renault. В 2016 г. Мор стал президентом «АвтоВАЗа».

Под руководством Мора «АвтоВАЗ» увеличил продажи и долю рынка и впервые с 2012 г. показал прибыль. В 2018 г. Мор ушел на повышение – стал старшим вице-президентом Renault.

В 2018 г. «АвтоВАЗ» получил 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее, говорилось в отчете компании по МСФО. Выручка выросла более чем на четверть – до 283,1 млрд руб. Выйти в прибыль «АвтоВАЗу» помогли его главные акционеры, выкупив акции, а также конвертировав долги в бумаги компании на общую сумму более 100 млрд руб. В конце 2018 г. после выкупа акций у миноритариев у «АвтоВАЗа» осталось два владельца – Renault и «Ростех».

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Технологии
Новости

Гендиректор Huawei прогнозирует потерю $30 млрд из-за торговой войны с США

Ведомости
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Китайская компания Huawei снизит производственные мощности из-за ограничений США, в результате выручка в ближайшие два года может сократиться на $30 млрд относительно прогнозов, сообщил в эфире Центрального телевидения Китая основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй.

«Таким образом, выручка от продаж в этом и следующем годах составит около $100 млрд», – сказал Жэнь Чжэнфэй в эфире Центрального телевидения КНР. Он подчеркнул, что ограничительные меры наносят ущерб не только китайскому бизнесу, но и интересам США. При этом гендиректор Huawei выразил уверенность, что бизнес снова начнет набирать обороты после 2020 г.

Выручка Huawei в 2018 г. составила 721,2 млрд юаней ($104,16 млрд), что на 19,5% выше показателя предыдущего года.

В мае США обвинили Huawei в шпионаже в пользу Пекина и краже интеллектуальной собственности у американских компаний. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении в США чрезвычайного положения для обеспечения безопасности коммуникационной инфраструктуры, фактически закрыв для Huawei американский рынок.

Также министерство торговли США внесло Huawei в черный список, теперь ей нельзя будет покупать комплектующие у американских компаний без специального разрешения. Кроме того, Вашингтон пытается убедить европейские страны отказаться от использования оборудования Huawei в своих 5G-сетях. Во время визита в Великобританию Трамп обещал в противном случае ограничить обмен разведданными. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг ограничений США против Huawei, которую пытаются «бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка», может называться первой технологической войной.

Финансы
Новости

Акции «Россетей» обновили максимумы весны 2013 года

Ведомости
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Обыкновенные акции «Россетей» обновили максимумы весны 2013 г. По состоянию на 11.50 мск ценные бумаги компании на Московской бирже выросли до 1,49 руб. за акцию (рост к цене открытия составил 4,36%), следует из данных биржи.

Привилегированные акции «Россетей» торгуются по 1,806 руб., подорожав к открытию на 3,91%. Максимальных значений префы «Россетей» достигали в июле 2017 г., когда они торговались по 2,37 руб. за бумагу.

Акции компании растут быстрее рынка. Индекс Мосбиржи достиг 2 743,62 пункта (рост к открытию – 0,17%).

«Россети» – крупнейшая российская электросетевая компания. Государству принадлежит 88,04% в капитале «Россетей» через Росимущество.

В конце мая компания сообщила, что на годовом собрании 27 июня акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за январь – март этого года в размере 0,07997 руб. на привилегированную акцию и 0,02443 руб. на обыкновенную. «Россети» планируют направить на выплату дивидендов за I квартал 2019 г. более 5 млрд руб., что в два раза превышает объем дивидендов, выплаченных по итогам I квартала 2018 г., и сопоставимо с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования «Россетей», отмечала пресс-служба компании.

В 2018 г. компания направила акционерам выплаты только за I квартал – 2,467 млрд руб. По итогам 2017 г. «Россети» не стали выплачивать дивиденды из-за убытка.

Чистая прибыль группы по МСФО по итогам I квартала 2019 г. составила 40,8 млрд руб., это на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка составила 265,5 млрд руб. против 260,3 млрд руб. за январь – март 2018 г. Показатель EBIDTA вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95 млрд руб.

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Политика
Новости

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Ведомости
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Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения. Об этом говорится в докладе «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена.

На втором месте находится Республика Мордовия – 3292,1 случая на 100 000 населения, на третьем месте Краснодарский край – 3235,2 случая на 100 000 населения. В пятерку также вошли Калужская и Псковская области: 3231,4 и 3110,5 случая соответственно.

Минимальные значения распространенности рака были зафиксированы в Дагестане (887,0), Туве (993,1), Чечне (1044,0), Ингушетии (1179,3) и Якутии (1244,8).

Число больных раком в России на конец 2018 г. составило 3,76 млн человек, или 2,6% населения страны. Показатель распространенности злокачественных новообразований по стране составил 2562,1 на 100 000 населения. Это значение выросло на 39,5% за последние 10 лет. Такая динамика связана как с ростом заболеваемости, так и с улучшением диагностики рака, заявили в Минздраве.

Недвижимость
Новости

В правительстве решили разработать нормы плодородия земель и меры для их изъятия

Ведомости
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Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в правительстве сельское хозяйство и аграрную промышленность, поручил профильным ведомствам проработать вопрос о введении нормы плодородия для всех земельных участков, а также провести их паспортизацию, узнал РБК. По данным издания, эти меры помогут властям составить карту плодородия страны и следить за состоянием каждого участка, оказывать поддержку сельхозпроизводителям, которые используют свою землю по назначению, или принудительно изымать участки у фермеров в случае нарушений или ненадлежащего использования.

Поправки в закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» разработала и направила Гордееву «Опора России». Представитель Гордеева подтвердил изданию получение документа и передачу вопроса профильным ведомствам. В Минсельхозе изданию сообщили, что поддерживают предлагаемые меры и работают над поправками, Росреестр и Минприроды не комментировали готовящиеся изменения в законодательстве.

В поправках предполагается ввести государственные нормы плодородия земли. По каким критериям будет оцениваться плодородие, пока неясно: их еще предстоит разработать, пишет издание. В паспорте земельного участка будет храниться информация о его плодородии и изменении показателей в процессе использования. Срок его действия составит пять лет. Оформлять такой паспорт придется владельцам сельхозугодий, землепользователям и арендаторам земель, на которых производится сельхозпродукция. Владельцам личных подсобных хозяйств, членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянским и фермерским хозяйствам он не понадобится.

По данным Росреестра на январь 2018 г., в России 383,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения, 33% этой земли принадлежат юридическим и физическим лицам, остальное – в муниципальной и государственной собственности. Крупнейшими землевладельцами страны, по данным консалтинговой компании BEFL, являются «Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников (более 1 млн га), группы «Продимекс» и «Агрокультура» Игоря Худокормова (в совокупности 865 000 га) и «Русагро» Вадима Мошковича (650 000 га).

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Политика
Новости

Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой

Ведомости
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В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.

«Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке», – сказал Комаров, обращаясь к губернатору области Ивану Белозерцеву. Он добавил, что власти и правоохранительные органы обязаны обеспечить спокойную жизнь граждан и решение проблемы. Комаров поручил также ежедневно докладывать ему о расследовании уголовного дела и принимаемых мерах, а также в кратчайшие сроки разработать предложения по улучшению социально-экономической ситуации в селе.

В пятницу, 14 июня, жители села Чемодановка устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, в результате которого погиб их односельчанин. Накануне в массовой драке цыган и местных жителей пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Один человек скончался. Расследование уголовного дела по данному факту передано в Главное управление СК России. Все участники конфликта уже установлены, 15 человек задержаны – трое были задержаны в субботу, о задержании еще 12 стало известно в воскресенье.

Губернатор Пензенской области в свою очередь заявил, что происходящее в селе Чемодановка – результат влияния США, стремящихся дестабилизировать обстановку в российских регионах. Он призывал жителей верить только официальным лицам и обещал проверить всех приезжих, которые могут повлиять на криминогенную обстановку.

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Финансы
Новости

Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%

Ведомости
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За неделю биткойн подорожал на 18%. По состоянию на 10.20 мск 17 июня стоимость биткойна равнялась $9149, в прошлый понедельник, 10 июня, криптовалюта торговалась по $7747, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap. Годового максимума цена криптовалюты достигла в воскресенье, 16 июня, когда ее стоимость доходила до $9319. За месяц биткойн подорожал на четверть, за год (к июню прошлого года) – на 40%.

В начале мая 2019 г. биткойн подорожал до $8000, а к концу месяца стоил дороже $9000. Аналитики Bloomberg писали, что позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют. По данным WSJ, спрос на биткойн подогревают и инвесторы из Китая, которые ищут «тихую гавань» для инвестиций из-за слабости юаня и разрастающегося торгового конфликта Пекина и Вашингтона. По данным источников издания, внебиржевые поставщики в Китае сейчас позволяют инвесторам обменивать юани на криптовалюты в обход местного законодательства.

Курс криптовалюты достигал своего исторического максимума в декабре 2017 г., когда ее стоимость преодолела планку в $20 000. Однако затем в течение четырех дней биткойн подешевел до $13 000. В конце 2018 г. стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000. В начале 2019 г. биткойн торговался на уровне $3500.

Кто разбогател на криптовалюте

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