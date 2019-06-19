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Бывшего президента UEFA Мишеля Платини освободили из-под стражи

Ведомости
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Экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишеля Платини, взятого ранее под стражу во французском Нантере, освободили. Об этом сообщает AFP. 

Платини 18 июня был взят под стражу в рамках дела о коррупции при выборе страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 г. Кроме него по делу проходят Клод Геан, занимавший ранее посты генерального секретаря администрации президента Франции Николя Саркози и министра внутренних дел страны. Была также задержана бывший советник Саркози Софи Дион. Всех их вызвали в Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями

Изначально Платини должны были допросить в качестве свидетеля. Однако когда бывший президент UEFA прибыл в офис управления, он был задержан. Платини провел там несколько часов. В каком статусе по этому делу он сейчас находится, агентство не уточняет. 

Скандал вокруг выбора страны – хозяйки ЧМ разгорелся после того, как британские СМИ сообщили, что бывший член исполкома FIFA Мохамед бин Хаммам заплатил более $5 млн чиновникам, чтобы Катар получил право провести чемпионат. В 2014 г. FIFA провела проверку и не нашла нарушений в процессе выборов. В 2016 г. власти Франции допустили возможность собственного расследования в связи с получением Катаром права на проведение турнира.

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Финансы
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Промсвязьбанк заявил об исчезновении арестованных картин из музея Ананьева

Ведомости
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Из хранилищ музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ), основанного бывшим совладельцем Промсвязьбанка Алексеем Ананьевым, исчезла коллекция картин. Об этом сообщили РБК и RNS со ссылкой на пресс-службу Промсвязьбанка. В конце мая на полотна был наложен арест в качестве обеспечительной меры по иску банка.

Судебные приставы решили проверить арестованные произведения, «стоимость которых достигает сотен миллионов рублей», но не нашли их в хранилищах музея. Выяснилось, что картины были сняты с экспозиции.

Согласно показаниям сотрудников ИРРИ, они были переданы музеем «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». «Таким образом, есть основания полагать, что картины были вывезены из ИРРИ в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы», — заявили РБК в банке. Собеседник издания подчеркнул, что Промсвязьбанк исходит из необходимости сохранения коллекции ИРРИ на территории России.

В начале июня ИРРИ закрылся после того, как Арбитражный суд столицы наложил арест на имущество экс-совладельцев Промсвязьбанка, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на 283 млрд руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требования банка. По иску Промсвязьбанка были арестованы картины таких авторов как Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, Георгий Нисский. Полотна находились в оперативном управлении ИРРИ.

Какие картины из коллекции Алексея Ананьева попали под арест

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МГУ показал лучший за 15 лет результат в рейтинге QS World University

Ведомости
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МГУ им. М. В. Ломоносова занял 84-е место в международном списке лучших вузов мира – QS World University Rankings 2020. Об этом сообщается в пресс-релизе рейтинга. Это на шесть строчек выше, чем в прошлом году, и лучший результат университета с 2005 г., когда он достиг рекордной 79-й позиции.

Всего в список попали 25 российских вузов. Два университета, входивших в него в прошлом году, в этом году в рейтинг не попали. Кроме того, сменился вуз, который среди российских занимает вторую строчку. В прошлом году это был СПбГУ, но в нынешнем рейтинге он, поднявшись с 235-й на 234-ю строчку, занял третье место. Второе место – у Новосибирского государственного университета, который с 224-й строчки поднялся сразу на 231-ю.

В целом большинство из российских вузов – 60% – улучшили свои позиции в рейтинге. Наилучший результат из топ-10 российских вузов показал Уральский федеральный университет – он поднялся сразу на 48 строчек и занял 364-е место. Пять из 25 вошедших в рейтинг российских вузов заняли более низкие места.

Как отмечается в пресс-релизе, есть основания полагать, что усилия правительства России по интернационализации системы высшего образования начинают приносить результаты. В этом году доля иностранных студентов в российских вузах выросла и составила 16,76%.

Первые три строчки в рейтинге занимают вузы из США. Первое место, как и в прошлом году, занял Массачусетский технологический институт (MIT). Второе и третье места – у Стэнфордского и Гарвардского университетов.

Бизнес
Новости

«Азбука вкуса» опровергла претензии со стороны налоговиков

Ведомости
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В управляющей компании «Азбуки вкуса» – ООО «Городской супермаркет» прошла налоговая проверка деятельности за последние три года, сообщил «Ведомостям» президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб. Он отметил, что никакой неурегулированной задолженности и претензий налоговых органов к компании нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что СК России 17 июня начал проверку в отношении компании, управляющей розничной сетью «Азбуки вкуса». В материале отмечалось, что следователи изучали кредитные договоры, которые «Городской супермаркет» заключал с ООО «Эль-лайн» с 2014 г. по декабрь 2015 г. Согласно материалу, ритейлера подозревали в уклонении от уплаты налогов более чем на 144 млн руб. «Коммерсантъ», в свою очередь, указывает, что не смог получить подтверждение информации от СКР.

В «Азбуку вкуса» в данный момент входит более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily. Большая часть из них расположены в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге работает 12 магазинов сети.

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Технологии
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«Яндекс» начал тестировать партнерский сервис с лайфстайл-контентом

Ведомости
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«Яндекс» тестирует сервис «Яндекс.Зеркало», который в формате ленты новостей выдает новости от партнеров интернет-компании. Первым сервис обнаружило издание VC.

Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям»,что компания тестирует новый сервис. «Яндекс» постоянно проводит эксперименты, и «Яндекс.зеркало» – один из таких экспериментов. Это партнерский проект с лайфстайл-тематикой и с различными форматами контента (статьи партнерских изданий, фотогалереи и видео)», – рассказал он.

В сервисе возможно размещать только материалы партнеров «Яндекса», например СМИ: «РБК стиль», Forbes, Naked science, Men’s Health, Grazia, Esquire, пояснил представитель «Яндекса». Также компания сотрудничает с блогерами, которые предоставляют видеоконтент, говорит он.

Зарабатывает сервис на рекламе, но как компании делят доходы, представитель Яндекса» не ответил.

Прежде у «Яндекса» не было подобных тематических сервисов. «Идея в том, чтобы сделать тематический сервис про лайфстайл, чтобы люди, которым интересна эта тема, могли всю информацию получить в одном месте в персонализированной ленте», – поясняет представитель «Яндекса».

Что сейчас находится на месте будущей штаб-квартиры «Яндекса»

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Бизнес
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Boeing нашел покупателя на 737 Max впервые после авиакатастроф

Ведомости
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International Airlines Group (IAG), владеющая британской авиакомпанией British Airways и испанской Iberia, заключила соглашение о намерениях приобрести 200 самолетов Boeing 737 Mах, об этом говорится в сообщении авиационного холдинга.

По словам исполнительного директора IAG Уилли Уолша, в холдинге полностью доверяют Boeing и ожидают, что 737 Mах успешно вернется в эксплуатацию в ближайшие месяцы, получив одобрение авиационных контролирующих органов. IAG планирует приобрести самолеты Boeing 737 моделей Mах 8 и Mах 10. В свою очередь, Boeing в пресс-релизе отмечает, что сумма сделки составит более $24 млрд.

Последний раз контракт на поставку таких самолетов был заключен в феврале 2019 г. с компанией Vietjet, которая дозаказала 100 самолетов такого типа по уже существовавшему контракту. Таким образом, подписанный документ является первым шагом к восстановлению поставок Boeing 737 Mах после двух авиакатастроф.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после крушения двух самолетов такого типа менее чем за год. Первый лайнер разбился в Индонезии в октябре 2018 г., второй – в Эфиопии в марте 2019 г. Всего в этих авиакатастрофах погибло 346 человек. Boeing признал, что лайнеры могли разбиться из-за сбоя в системе Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), помогающей пилотам управлять судном и предупреждающей о неисправности датчиков угла атаки. Как сообщало Associated Press, Boeing нашел недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 Mах еще в 2017 г., но не собирался исправлять их до 2020 г. После двух катастроф корпорация даже задумалась о переименовании самолетов типа 737 Max для исправления репутации.

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Технологии
Новости

Пассажирам «Яндекс.Такси» дадут возможность включать свою музыку во время поездки

Ведомости
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Клиент «Яндекс.Такси» сможет сам выбирать музыку в автомобиле при помощи приложения «Яндекс.Музыка». Об этом в Facebook сообщил управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Он приложил к сообщению видеозапись того, как эта возможность будет реализована. Пассажир во время поездки сможет подключиться к «Яндекс.Музыке» через приложение «Яндекс.Такси». Когда он выберет необходимую мелодию, она будет воспроизводиться через аудиосистему автомобиля.

Как технически будет воплощена идея, Шулейко не уточнил. По его словам, опция появится в ближайшее время. Он отметил, что идея связать два сервиса «Яндекса» возникла еще два года назад, но «все это время находились задачи поважнее».

Включать свою музыку могут клиенты Uber в некоторых странах. Они имеют возможность подключаться к аудиосистеме автомобиля при помощи приложений Spotify или Pandora.

Политика
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Трамп сменил исполняющего обязанности министра обороны США

Ведомости
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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался от борьбы за постоянную работу на посту министра обороны, чтобы уделить время семье, написал в Twitter президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил Шанахана за его работу.

Новым и. о. министра обороны решено назначить Марка Эспера, который до сих пор занимал должность министра сухопутных сил США. По словам президента, он лично знает Эспера и уверен, что тот отлично справится с работой.

В декабре 2018 г. Трамп решил вывести войска из Сирии. Трамп в серии твитов написал, что ИГ в Сирии повержено, причем США боролись с терроризмом в этой стране в ущерб своим интересам. После этого министр обороны Джеймс Мэттис, работавший в команде Трампа с момента его избрания в 2016 г., подал в отставку. Мэттис был отставным генералом морской пехоты и изначально считался наиболее вероятной кандидатурой на пост главы Пентагона при Трампе. Он служил в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также получил прозвище «бешеный пес» за непримиримое отношение к исламским экстремистам.

23 декабря Трамп назначил и. о. главы Пентагона Патрика Шанахана, который до этого был заместителем министра обороны США.

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Политика
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Все дворы Москвы оборудуют пунктами раздельного сбора мусора

Ведомости
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Все московские дворы оборудуют контейнерами для раздельного сбора мусора до конца 2019 г., сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на решение президиума правительства города. В материале отмечается, что с 2020 г. произойдет переход всего жилого сектора столицы к раздельному накоплению отходов. Объемы затрат городского бюджета на эти цели не уточняются.

Подписанный мэром Сергеем Собяниным документ предусматривает, что во дворах создадут условия для раздельного сбора вторсырья – пластика, стекла, бумаги, картона, алюминиевых банок, а также иных видов отходов. Аналогичную систему раздельного сбора мусора мэрия планирует внедрить в учреждениях социальной сферы. Также в правительстве города хотят проработать вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов, поясняется в материале. Агентство отмечает, что новая система позволит увеличить долю переработки отходов и сократить объемы их захоронения.

Осенью прошлого года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании в регионе экотехнопарка «Шиес» и подписали соответствующее инвестиционное соглашение. По проекту предполагалось, что Москва будет свозить отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес Ленского района Архангельской области. Эта новость вызвала в декабре 2018 г. массовые протесты жителей Архангельской области.

На ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Он призвал чиновников решать вопросы о строительстве мусорных полигонов с учетом мнения местных жителей. После вмешательства главы государства в мэрии Москвы подготовку к строительству полигона решили приостановить. Тем не менее экологи-активисты продолжали выходить к месту предполагаемого строительства для выражения протеста.

Как в регионах прошла акция «Россия – не помойка!»

Политика
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Избирком не признал публикации в соцсетях Яшина о Касамаре агитацией

Ведомости
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Избирательная комиссия Красносельского района Москвы отказалась удовлетворить жалобу кандидата на выборах Мосгордумы, проректора ВШЭ Валерии Касамары на главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина, который также выдвинулся по 45-му округу. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.

В социальных сетях Яшин в начале июня писал о провокациях в преддверии выборов в Мосгордуму: кто-то нелегально печатал от его имени подписные листы, на которых собирались подписи с нарушением закона. Яшин обратился по этому поводу в правоохранительные органы. По мнению Яшина, за этими провокациями стояли участники прокремлевских молодежных движений, действующие в интересах его конкурента по 45-му округу – Касамары. Она в свою очередь подала в избирком жалобу, в которой указала, что распространение такой информации в социальных сетях создает ее негативный образ в глазах избирателей, что может считаться незаконной агитацией.

Касамара требовала пресечь распространение размещенной Яшиным в соцсетях статьи, имеющей «признаки предвыборной агитации» против нее. Материал был размещен в соцсетях без уведомления избиркома, что является нарушением правил распространения предвыборной агитации, настаивал представитель проректора ВШЭ. В свою очередь Яшин в своем отзыве на жалобу утверждал, что публикации в соцсетях не являются агитационными материалами.

По его мнению, это следует как из текста закона, так и из сложившейся практики. На заседание комиссии ни один из кандидатов не явился. Избирком пришел к выводу, что размещенная Яшиным в соцсетях информация не является материалом, поскольку не имеет физического носителя – это не флешка и не плакат. Следовательно, это не агитационный материал. Комиссия не установила нарушений со стороны Яшина. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.

Политика
Новости

WSJ узнала о попытке израильского агентства собрать компромат на Навального

Ведомости
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Израильское расследовательское агентство Blue Cube пыталось собрать компромат на российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова и знакомые с ситуацией источники.

Проживающий в Лондоне Ашурков рассказал изданию, что в его компанию, занимающуюся организацией мероприятий, обратился богатый индийский бизнесмен. По словам Ашуркова, предприниматель просил устроить для него большую вечеринку в Лондоне. Письмо по электронной почте с соответствующим предложением поступило Ашуркову от компании Nile Bridge Capital.

Ашурков и человек, назвавшийся представителем Nile Bridge по имени Патрик Дайан, провели ужин. После ужина этот человек стал расспрашивать Ашуркова по поводу его работы на Навального. «Как вы переводите деньги ему [Навальному]?» – спросил Дайан, понизив голос. По словам Ашуркова, он отклонил множество вопросов, казавшихся ему подозрительными, перед тем как завершить разговор.

Как рассказали WSJ источники, Дайан, а также его коллега, которая называла себя Ванессой Коллинс, были сотрудниками Black Cube. Их целью, утверждают собеседники газеты, был сбор компромата на Навального. По данным источников, Black Cube обращалось по крайней мере еще к троим людям, связанным с Навальным.

Член консультативного совета Black Cube Эфраим Халеви в разговоре с WSJ сказал, что интерес агентства касался спора, связанного с бизнесом, а не политики.

Навальный, комментируя эту информацию WSJ, отметил, что он – «проблема для Путина». В своем Twitter он предположил, что Black Cube нанял бизнесмен Алишер Усманов. Также он опубликовал фотографию с тремя визитками сотрудников агентства. «Предположение несостоятельное. Мы никогда не интересовались Навальным, скорее наоборот», — заявил «Ведомостям» представитель Усманова.

Бизнес
Новости

Бизнес-омбудсмен Титов назвал удивительным дело Якобашвили

Ведомости
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Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов назвал обыски в музее «Собрание» и уголовное дело, в котором фигурирует бизнесмен Давид Якобашвили, попыткой оказать давление на предпринимателя. Об этом он сообщил «Ведомостям».

«Дело удивительное. Я знаю, как Якобашвили вел бизнес, человек он абсолютно неконфликтный», – отметил Титов, подчеркнув, что предпринимателя не напрасно выбрали председателем комиссии РСПП по этике. Он также добавил, что около 80% всех дел против бизнеса связаны с тем, что предприниматели привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов.

По его мнению, необходимо повысить доверие к арбитражным процессам, тогда бизнес не будет стремиться перевести разбирательство в уголовную плоскость. «Идет драка на дубинках, а самая большая дубинка – это уголовное дело. Не суд и не наказание по приговору, а именно давление через возбуждение уголовного дела», – заявил Титов. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что ситуацию можно исправить только созданием нормальной судебной системы, которой бы доверяли как государство, так и бизнес. «Нельзя привлекать силовиков, вмешивая их в собственные споры. Тот, кто считает иначе, должен становиться изгоем», – добавил он.

Во вторник, 18 июня, стало известно об обысках ФСБ в основанном Якобашвили музее «Собрание», эту информацию подтвердил «Ведомостям» сам бизнесмен, находящийся в Женеве на конференции. Суть претензий правоохранителей Якобашвили пояснять не стал. Источник в следственных органах сообщил «Ведомостям», что дело, в котором фигурирует Якобашвили по ст. 159 УК (мошенничество), расследуется ФСБ. В ФСБ на запрос «Ведомостей» не ответили. По словам источника РБК, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора.

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