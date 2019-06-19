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Трамп объявил о начале своей новой президентской кампании

Президент США Дональд Трамп объявил о старте своей новой президентской кампании, он рассчитывает выиграть выборы, которые пройдут в 2020 г. С таким заявлением Трамп выступил перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), сообщает телеканал CNN.

Американский лидер подчеркнул, что США сейчас процветают и идут к новым высотам. «Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны», — уверен он. Трамп напомнил, что во время своего президентства он ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для Европы, создав серьезную конкуренцию Москве. «Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп», — заявил Трамп.

По словам президента США, в последние годы он и его сторонники «находились под осадой» из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проверял информацию о возможном вмешательстве России в предыдущие президентские выборы и связях Трампа с Москвой. В результате Мюллер пришел к выводу, что сговора между сотрудниками избирательного штаба Трампа с Россией не было.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. Первые собрания партийных активистов состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 г. Съезд демократов, на котором будет выдвинут кандидат в президенты от Демократической партии, запланирован на 13-16 июля 2020 г. в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут съезд с 24 по 27 августа 2020 г. в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).