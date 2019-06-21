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Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Ведомости
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Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».

После освобождения на вопрос о том, планирует ли он вернуться к правозащитной деятельности, Титиев ответил: «Я и не уходил».

В Telegram-канале «Мемориала», посвященном делу Титиева, сообщается, что организация «работает и будет продолжать работать в Чечне и по Чечне, но в том виде, как раньше, с постоянным представительством в республике, работы, конечно, уже не будет».

10 июня Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство Титиева об условно-досрочном освобождении. Этот же суд 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса).

Правозащитника задержали в январе 2018 г. МВД Чечни утверждало, что в его автомобиле нашли пакет с наркотическим веществом. Титиев свою вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили. Он не стал обжаловать приговор.

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Политика
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NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Ведомости
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После того как Корпус стражей исламской революции (вооруженные силы Ирана – «Ведомости») сбил американский беспилотник, президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в республике, однако в последний момент он изменил свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.

По словам источников газеты в администрации президента, решение об отмене было принято приблизительно в 19 часов в четверг после консультаций и споров помощников Трампа в Белом доме. По информации газеты, власти США должны были начать атаку до наступления рассвета в Иране для того, чтобы свести к минимуму риски для иранских военных и местных жителей.

Как отмечает NYT, неясно, из каких соображений Трамп передумал. Будут ли нанесены удары по объектам позже, газета не уточняет. По информации издания, за данную атаку в окружении Трампа высказывались госсекретарь США Майкл Помпео, руководитель ЦРУ Джина Хэспел и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Однако высокопоставленные лица в Пентагоне говорили Трампу, что нанесение ударов может привести к быстрой эскалации конфликта и поставить под угрозу американские силы в регионе. В Корпусе стражей исламской революции сообщили, что в небе над югом Ирана был сбит американский беспилотник-разведчик Global Hawk.

По информации Reuters, Иран был предупрежден о готовящейся атаке через Оман. Сообщение оманские власти получили от Трампа. «В своем послании Трамп сообщил, что против любой войны с Ираном и хочет обсудить с Тегераном различные вопросы... В короткий срок он потребовал ответа. Иран незамедлительно сообщил, что решение по этому вопросу должен принимать верховный лидер – аятолла Али Хаменеи», – рассказал агентству один из неназванных иранских чиновников.

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Технологии
Новости

«Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте»

Ведомости
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Агрегатор такси «Ситимобил» интегрировал свой сервис заказа поездок внутри социальной сети «В контакте», сообщили компании.

Пользователи «В контакте» теперь могут заказать и оплатить такси не выходя из соцсети. Также они могут разделить стоимость поездки с друзьями во «В контакте», выбрать как пункт назначения адрес, привязанный к странице или сообществу внутри соцсети. Платить пользователи могут в том числе через собственный сервис соцсети VK Pay, тогда они получат скидку.

Интеграция с «В контакте» даёт «Ситимобил» доступ к многомиллионной аудитории соцсети, объясняет гендиректор агрегатора Арам Аракелян, он рассчитывает, что это принесет сервису новых клиентов: «Пользователи же получат возможность заказать такси, не совершая лишних действий».

Пока такой сервис доступен жителям Москвы, Самары, Тольятти и Ярославля.

«В контакте» — крупнейшая соцсеть в России. Популярность «Ситимобил» быстро растет, особенно в крупных городах, но сейчас этот сервис уступает лидеру рынка «Яндекс.Такси». В месяц через «Ситимобил» уже совершается 4 млн поездок, сообщала прежде компания.

«В контакте» входит в холдинг Mail.ru Group, который также является совладельцем «Ситимобил».

Это первая глубокая интеграция крупного сервиса такси и соцсети в России, заявил Аракелян. В начале 2018 г. питерский сервис такси «Таксовичкоф» объявил, что его также можно заказывать, не выходя из «В контакте». Но, например, возможности оплатить поездку внутри «В контакте» этот сервис не предложил.

Политика
Новости

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Ведомости
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. «Управляемая ею (Россией – «Ведомости») пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия... Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», – написала Зурабишвили в Facebook. По ее словам, Россия является врагом и оккупантом Грузии. На сегодняшний день акции протеста в Грузии для России – самое опытное оружие, добавила она.

Зурабишвили обвинила поощряющих внутреннее противостояние в Грузии в поддержке «российской политики».

Вечером 20 июня в Тбилиси началась акция протеста у здания парламента. Протестующие были против участия российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали от российских делегатов покинуть зал заседаний.

Во время акции протеста на улице начались беспорядки. Сотрудники полиции для разгона протестующих применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. При столкновениях пострадали более 50 человек.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

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Политика
Новости

Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

Ведомости
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В России самый высокий показатель смертности от онкологического заболевания зафиксирован у больных раком поджелудочной железы, передает ТАСС со ссылкой на доклад Минздрава о состоянии онкологической помощи населению в 2018 г. В частности, в прошлом году от рака поджелудочной железы скончались 39,9% заболевших, отмечается в документе.

Высокий коэффициент смертности также наблюдается у больных раком печени внутрипеченочных желчных потоков (38,4%) и раком пищевода (29,9%). Смертность от злокачественных новообразований в трахее, бронхах и легких в прошлом году составила 21,9%, от рака глотки – 17,3%. Самые низкие показатели смертности в 2018 г. наблюдались при раке кожи (данные без учета меланомы) – 0,4%, при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

Общий показатель летальности от онкологических заболеваний в прошлом году в России составил 6%. В 2018 г. на учете состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.

Ранее Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена сообщил, что в 2018 г. наибольшее число случаев заболевания раком по итогам 2018 г. было зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.

«Надо прекратить врать». Федермессер – о манипуляции статистикой для исполнения указов Путина

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Финансы
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ВЭБ.РФ подал иск в арбитраж Стокгольма из-за потерь дочернего банка на Украине

Ведомости
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ВЭБ.РФ подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма к Украине из-за нарушения страной положений межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г., сообщила корпорация. По мнению ВЭБ.РФ, за последние несколько лет власти Украины нарушили все гарантии, ранее представленные в инвестиционном соглашении. Как отмечается в пресс-релизе, ВЭБ.РФ собирается взыскать с Украины убытки, причиненные дочернему банку Проминвестбанк.

«Сегодня пришло время призвать их к ответу», – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента правового блока института Игоря Краснова. «Начиная с 2014 г. Украина... систематически дискриминирует российских инвесторов. Политика украинских властей направлена на разрушение бизнеса российских банков», – считает Краснов.

ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Финансовый институт инвестировал в его развитие около $2,7 млрд, отмечается в сообщении. Из-за действий украинских властей эти инвестиции были обесценены, уточнила госкорпорация.

В сентябре прошлого года суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» российских банков, в том числе и Проминвестбанка. Арест является обеспечительной мерой по иску Украины, поданному ранее в арбитраж Гааги. Украинские власти хотят взыскать с Москвы компенсацию за потерю активов в Крыму.

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Технологии
Новости

Apple отзовет часть 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с батареями

Ведомости
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Apple отзывает некоторые 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, потому что их аккумуляторы могут перегреваться и создавать угрозу безопасности, сообщается на сайте компании.

Это касается устройств, которые продавались преимущественно с сентября 2015 по февраль 2017 г. Никакие другие ноутбуки Mac не подлежат отзыву.

Компания не уточняет, сколько MacBook Pro будет отозвано. Проверить, попадает ли ноутбук под программу, можно на сайте Apple по серийному номеру. Компания просит не использовать такие ноутбуки и предлагает бесплатно заменить в них батарею.

Политика
Новости

Депутат Госдумы рассказал подробности о конфликте в парламенте Грузии

Ведомости
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, потому что его пригласили занять это место. Об этом Гаврилов рассказал «Коммерсанту».

По протоколу это место отводится председательствующему Генассамблеи, которым и является Гаврилов. По словам депутата, на таком же почетном месте он заседал в национальном парламенте Греции и Ливана, и никогда не было никаких проблем.

Гаврилов также заявил, что никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии и в любой другой стране. «Это ложь и провокация. И мне очень печально, что грузинские СМИ подхватили ее. Кстати, наши депутаты видели, как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка», – добавил он.

В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

В ходе митинга между его участниками и полицейскими происходили столкновения. Сотрудники полиции применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. В результате пострадали более 50 человек.

Политика
Новости

ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

Ведомости
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Европейский совет готов рассмотреть вопрос о том, чтобы не признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран – членов ЕС.

Выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нарушает минские соглашения, считают в ЕС. Европейский совет призвал срочно возобновить переговоры для выполнения условий соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами конфликта.

В конце апреля президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Он заявил, что не хочет создавать этим решением проблемы для Украины, но ситуация с правами человека в ДНР и ЛНР переходит границы.

В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Всего заявления на получение гражданства России направили 12 000 жителей ДНР и ЛНР.

Авто
Новости

Межведомственная комиссия одобрила пять специнвестконтрактов в автопроме

Ведомости
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Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) решила поддержать проекты компаний Volkswagen, GM-АвтоВАЗ, «Автотор», «ПСМА» и Volvo, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Volkswagen планирует реализовать проект по углублению локализации моделей автомобилей VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiak, Volkswagen Tiguan и Tarek. В частности, речь идет о локализации производства двигателей, коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.

«Автотор» в рамках специнвестконтракта планирует создать почти тысячу новых рабочих мест, а также произвести и реализовать продукции на сумму более 3 трлн руб. «ПСМА» займется производством двигателей. По итогам реализации проекта совокупная доля экспортных поставок в выручке компании может составить порядка 12%, отмечает Минпромторг.

GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряда Chevrolet-NIVA. Volvo займется локализацией производства грузовых автомобилей.

Экономика
Новости

«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер

Ведомости
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Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка. Об этом РБК заявил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

В некоторых регионах уже были внедрены системы фотовидеофиксации, и невозможно определить, смогут ли они корректно взаимодействовать с теми, которые будет внедрять единый исполнитель, отмечает Костарев. Кроме того, по его мнению, более эффективно было бы проводить конкурентные закупки в этой сфере.

Правительство хочет сделать единственным исполнителем контрактов по фиксации нарушений правил дорожного движения ООО «ГЛОНАСС БДД» – дочернее предприятие «Ростеха» и «Глонасс», сообщил накануне «Коммерсантъ». Проект соответствующего постановления сейчас готовит Минкомсвязь.

В некоторых регионах власти уже заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты на установку и обслуживание дорожных камер. Однако такая схема вызывает негативную реакцию водителей, которые считают, что частные компании зарабатывают на участниках движения.

Политика
Новости

ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Ведомости
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Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.

По его словам, лидеры стран – членов ЕС приняли это решение единогласно. Причиной стала недостаточная реализация минских соглашений.

Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также товаров двойного назначения. Их действие заканчивалось 31 июля.

Ранее 20 июня ЕС на год продлил санкции в отношении России за присоединение Крыма. Союз занимает твердую позицию в вопросах целостности Украины и ее суверенитета и не признает присоединения полуострова к России, говорится в сообщении Европейского совета.

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