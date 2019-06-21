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Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».

После освобождения на вопрос о том, планирует ли он вернуться к правозащитной деятельности, Титиев ответил: «Я и не уходил».

В Telegram-канале «Мемориала», посвященном делу Титиева, сообщается, что организация «работает и будет продолжать работать в Чечне и по Чечне, но в том виде, как раньше, с постоянным представительством в республике, работы, конечно, уже не будет».

10 июня Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство Титиева об условно-досрочном освобождении. Этот же суд 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса).

Правозащитника задержали в январе 2018 г. МВД Чечни утверждало, что в его автомобиле нашли пакет с наркотическим веществом. Титиев свою вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили. Он не стал обжаловать приговор.