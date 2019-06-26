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Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter. По его словам, инцидент произошел возле избиркома муниципального образования Екатерингофский, где была большая очередь. Шуршев отметил, что его телефон разбит, а также он получил травмы рук и ног. Несмотря на происшествие Шуршев, по его словам, пошел в городской избирком для участия в рассмотрении жалобы.

В июне текущего года в избирком Петербурга и в ЦИК поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избиркомов города. Основная претензия – несвоевременное информирование о назначении выборов депутатов местных органов власти. В ЦИК обещали 25–26 июня провести выездную проверку по этому вопросу.

Также в Петербурге в данный момент проходит избирательная кампания по выборам губернатора. По состоянию на 26 июня избирком города зарегистрировал 27 кандидатов. Все они должны преодолеть муниципальный фильтр – собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

В выборах участвует и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который баллотируется как самовыдвиженец. Ему необходимо также собрать подписи жителей в свою поддержку. В штабе Беглова сообщали, что уже собрали необходимое число подписей и скоро представят их на проверку.

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