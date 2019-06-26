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Кремль исключил возвращение России в ПАСЕ с ограниченными полномочиями

Ведомости
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Возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) возможно только «на полноформатной основе», заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какое-либо ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации в ПАСЕ», — сказал представитель Кремля.

Ранее на летней сессии ПАСЕ была принята резолюция, которая включает в регламент ассамблеи поправку об ограничении санкционного механизма. Это может позволить позволит российской делегации подключиться к работе ассамблеи на июньской сессии. Москва подала заявку на подтверждение своих полномочий. Однако процедуру отказа от предоставления России полномочий инициировали Грузия и Украина, в поддержку выступили еще три страны, включая Польшу и Великобританию. Теперь неизвестно, сможет ли Россия участвовать в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые назначены на 26 июня. Российская сторона неоднократно говорила о том, что она должна принять участие в выборах нового генсека СЕ.

Делегация России в ПАСЕ лишилась права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято.

Новости СМИ2
Бизнес
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Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

Ведомости
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Совместное состояние сыновей бизнесмена Алексея Мордашова — Кирилла и Никиты — можно оценить в $1,7 млрд, это делает их возможными участниками рейтинга богатейших людей мира, пишет Bloomberg.

Мордашов передал 21 июня часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG на сумму $890 млн своим сыновьям — двадцатилетнему Кириллу и девятнадцатилетнему Никите. В феврале он передал им 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, доля оценивается в $780 млн.

Представитель Мордашова Анастасия Мишанина говорила «Ведомостям», что основная задача передачи акций в том, чтобы обеспечить преемственность поколений и ввести Кирилла и Никиту в курс дел, а также помочь им получить опыт в управлении портфелем.

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь». Ему также принадлежит онлайн-гипермаркет «Утконос» и «Лента». Издание указывает, что Мордашов — один из первых россиян, передающих свое состояние наследникам. «В серьезном масштабе в стране такое происходит впервые со времени до захвата власти большевиками», — пишет Bloomberg.

Forbes оценивал состояние Мордашова-старшего в $20,5 млрд.

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Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Ведомости
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Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter. По его словам, инцидент произошел возле избиркома муниципального образования Екатерингофский, где была большая очередь. Шуршев отметил, что его телефон разбит, а также он получил травмы рук и ног. Несмотря на происшествие Шуршев, по его словам, пошел в городской избирком для участия в рассмотрении жалобы.

В июне текущего года в избирком Петербурга и в ЦИК поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избиркомов города. Основная претензия – несвоевременное информирование о назначении выборов депутатов местных органов власти. В ЦИК обещали 25–26 июня провести выездную проверку по этому вопросу.

Также в Петербурге в данный момент проходит избирательная кампания по выборам губернатора. По состоянию на 26 июня избирком города зарегистрировал 27 кандидатов. Все они должны преодолеть муниципальный фильтр – собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

В выборах участвует и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который баллотируется как самовыдвиженец. Ему необходимо также собрать подписи жителей в свою поддержку. В штабе Беглова сообщали, что уже собрали необходимое число подписей и скоро представят их на проверку.

Опытный бюрократ и давний знакомый Путина. Чем известен новый губернатор Петербурга

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Бизнес
Новости

Бывший гендиректор «Росгеологии» назначен топ-менеджером Газпромбанка

Ведомости
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Бывший гендиректор «Росгеологии» Роман Панов, уволенный после скандала со своим заместителем, назначен первым вице-президентом Газпромбанка. Об этом сообщил представитель банка.

Панов будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки. Он имеет существенный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере в «Газпроме» и «Норильском никеле», а также во главе «Росгеологии», отметил представитель Газпромбанка.

Панов возглавлял «Росгеологию» шесть лет до марта 2019 г., когда был досрочно отправлен в отставку. Причина увольнения официально не называлась. Сам Панов не исключал, что на решение о его отставке повлиял арест его бывшего первого заместителя Руслана Горринга.

Горринг покинул «Росгелогию» в конце января после того, как была опубликована видеозапись стрима, который он вел. На кадрах Горринг, используя нецензурную брань, угрожал во время компьютерной игры другим игрокам и рассказывал о своей работе в «Росгеологии». Через два месяца он был арестован. Следственный комитет России (СКР) предъявил ему обвинения в посредничестве при получении взятки и в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело против Горринга было возбуждено около восьми лет назад, отмечало ведомство. Однако, как утверждает СКР, он тогда скрылся от следствия, а его прежняя фамилия была Ганижев, которую он сменил на Горринг. В «Росгеологии» не знали о том, что у Горринга были поддельные документы, говорил Панов.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Nike отменила продажу обуви от дизайнера, поддержавшего протесты в Гонконге

Ведомости
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Nike отменила продажу в Китае лимитированной коллекции обуви после того, как ее дизайнер поддержал протесты в Гонконге, пишет Financial Times (FT). Японец Юн Такахаси опубликовал в Instagram своей студии Undercover фото жителей Гонконга, протестующих против принятия поправок к закону об экстрадиции, а также выразил им свою поддержку.

С начала июня в Гонконге проходят многотысячные митинги из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. Если они будут приняты, то Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции. К примеру, Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Публикация в аккаунте Undercover вызвала негативную реакцию со стороны китайских пользователей Instagram, для которых официально эта платформа заблокирована в материковой части страны, но доступна с помощью VPN. Студия Undercover удалила пост, назвав его ошибкой и личным мнением автора. Но публикации хватило, чтобы обувь от Юна Такахаси попала в черные списки китайских магазинов, большинство из которых сняли ее с продажи без объяснения причин. Стратегический партнер Nike в Китае ритейлер YYSports сообщил изданию, что получил от американской компании срочное уведомление об отзыве коллекции Юна Такахаси, которую планировалось начать продавать 14 июня. Nike не ответила на запросы газеты.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда крупным международным брендам приходится извиняться перед китайской аудиторией в стремлении сохранить уровень продаж: в прошлом году Mercedes-Benz дважды приносил извинения китайским потребителям после того, как процитировал Далай-ламу в публикации в Instagram. Это вызвало недовольство, поскольку Пекин считает духовного лидера Тибета сепаратистом. Производитель одежды Gap также был вынужден извиняться после публикации в китайской соцсети Weibo фотографии футболки с картой Китая, на которой не было Тайваня, Тибета и Южно-Китайского моря.

Nike и ее основной конкурент Adidas в последнее время активно завоевывают рынок Китая, поскольку занятия спортом становятся все более популярными в этой стране. По данным Financial Times, в 2018 г. продажи Nike в Китае выросли на $5,1 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году.

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Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Бумаги «Магнита» отреагировали ростом на новость об уходе Наумовой

Ведомости
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Акции «Магнита» на Московской бирже выросли за первые полчаса торгов на 1,48% до 3743 руб. за штуку. Индекс Мосбиржи при этом прибавляет лишь 0,08%. Расписки основного конкурента «Магнита» X5 растут на Московской бирже с утра на 0,2%.

На Лондонской фондовой бирже торгуются расписки ритейлера. Их цена также растет с начала торгов. На 10:32 мск одна глобальная депозитарная расписка «Магнита» подорожала на 1,35% до $14,44. ГДР X5 снижаются на 0,5% в Лондоне.

В 10 мск 26 июня второй по выручке ритейлер в России «Магнит» объявил, что его гендиректор Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию. Должность гендиректора займет действующий президент ритейлера Ян Дюннинг. Уход Наумовой в пресс-релизе «Магнита» объясняется разногласиями с советом директоров по поводу стратегии компании.

Политика
Новости

Мюллер даст показания в конгрессе США по вмешательству России в выборы

Ведомости
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Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит 17 июля на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета палаты представителей конгресса, говорится в опубликованном совместном заявлении председателей этих комитетов Адама Шиффа и Джерролда Надлера.

По словам Шиффа, Россия совершила атаку на демократию, чтобы помочь Трампу выиграть выборы, а тот принимал помощь иностранной державы. «Как сказал Мюллер, это должно беспокоить каждого американца. И теперь каждый американец услышит обо всем напрямую от Мюллера», – написал он.

С 2017 г. в США велось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело.

Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии. В докладе приводились примеры того, как Трамп пытался мешать расследованию, говорил Мюллер. В конце мая спецпрокурор подал в отставку. Решение принято в связи с окончанием расследования обстоятельств вмешательства России в выборы президента в США в 2016 г., объяснил он: «Мы официально закрываем управление спецпрокурора, а я ухожу из министерства юстиции».

Текст доклада Мюллера занимает 17-е место в списке бестселлеров книг на Amazon.com и в течение восьми недель в этом году возглавлял список The New York Times литературы нон-фикшн, которая продается в мягкой обложке, указывает Reuters.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: ритейлер «Мосхозторг» может прекратить развитие бизнеса

Ведомости
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Сеть магазинов «Мосхозторг» может полностью прекратить развитие, пишет «Коммерсантъ». Издание указывает, что один из арендодателей «Мосхозторга» – ООО «Оризвем» – уже уведомил о намерении обанкротить компанию, всего к сети подан 31 иск на 77 млн руб.

Ранее в апреле «Оризвем» взыскал с компании 9 млн руб. задолженности по аренде помещения на улице Дмитрия Ульянова, отмечает издание. В «Мосхозторге» не ответили на запрос газеты. Ритейлер с конца 2018 г. закрыл уже около половины точек продаж и перестал искать новые площади, пишет издание.

«Мосхозторг» начал активно развивать бизнес в Москве в 2015 г., когда в центральных районах города можно было арендовать помещения на выгодных условиях. В период после кризиса 2014 г. многие площади пустовали, и «Мосхозторг» смог выгодно расположить магазины. Их ассортимент включает товары для строительства и ремонта, дома и сада, бытовую химию. Издание отмечает, что в 2017 г. сеть получила 2,25 млрд руб. выручки и 94,1 млн руб. чистой прибыли.

В конце 2018 г. РБК сообщал, что сеть сократила число точек продаж на 15% – до 65. В данный момент на сайте «Мосхозторга» указано, что в сеть входят 35 магазинов.

До июня 2019 г. 50,5% «Мосхозторга» владела основательница Вероника Кирьянова, но теперь эта доля перешла болгарской Falcon Home Distribution. Еще 10% сети принадлежат петербургскому предпринимателю Илье Траберу, 39,5% у Ильи Полячкова.

Финансы
Новости

Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года

Ведомости
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Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Таким образом, капитализация рынка биткойна превысила $228 млрд. Согласно данным CoinDesk, биткойн торговался на уровне $12 757. В последний раз биткойн стоил дороже $12 000 в январе 2018 г.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая 2019 г. Пиковых значений биткойн достигал в конце 2017 г., когда он стоил дороже $20 000, но год спустя его курс опускался ниже $4 000.

На рынок криптовалют оказал положительное влияние запуск Facebook собственной криптовалюты Libra, сообщал Bloomberg.

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Технологии
Новости

NYT: американские компании торгуют с Huawei вопреки запрету властей

Ведомости
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Американские производители микросхем продолжают сотрудничать с Huawei и продавать ей продукцию на миллионы долларов, несмотря на введенный администрацией президента США Дональда Трампа запрет, пишет газета The New York Times со ссылкой на четырех источников, осведомленных о продажах. Как отмечает издание, лидеры отрасли, в том числе Intel и Micron, нашли способы обойти положение о маркировке товаров американского производства.

Товары, произведенные американскими компаниями за границей, не всегда считаются американскими, отмечает издание. По информации источников, продаваемые компоненты Huawei начала получать около трех недель назад. В Intel и Micron не стали комментировать данную информацию.

Запрет на поставку компонентов для будущих продуктов Huawei уже действует, однако до середины августа американские компании еще могут продавать китайской корпорации технологии, поддерживающие работу уже выпущенных продуктов Huawei.

Трамп 16 мая подписал указ, запрещающий американским телекоммуникационным компаниям покупать оборудование, представляющее угрозу для национальной безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее дочерних подразделений в черный список компаний, с которыми торговля технологиями и комплектующими происходит только по специальной лицензии. Позже, через пять, дней американское ведомство разрешило Huawei работать в США по временной лицензии. Ранее Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах китайских властей.

Выбор редактора
Политика
Новости

США выделят Украине деньги на строительство складов для боеприпасов

Ведомости
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США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по управлению запасами вооружений, говорится на сайте госдепартамента США. Согласно документу, Вашингтон выделит $4 млн на строительство на украинской территории шести складов для хранения боеприпасов. Деньги на возведение объектов будут перечислены минобороны Украины в ближайшие два года.

Власти США рассчитывают, что такая помощь поможет сделать хранение украинских боеприпасов более безопасным. «В 2018 г. в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО "Партнерство ради мира" США финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1700 т устаревших боеприпасов советского производства в Украине», – отмечается в сообщении.

С 2004 по 2018 г. Вашингтон предоставил Киеву более $40 млн на хранение и уничтожение обычных вооружений и боеприпасов, хранение которых осуществлялось со времен СССР, уточняется в пресс-релизе. «В последние годы мы расширили это партнерство с целью спасения жизней, оказывая поддержку в обезвреживании мин и другого взрывоопасного оружия вдоль линии соприкосновения между украинскими и российскими вооруженными силами на востоке Украины. Только в 2018 г. правительство США финансировало действия по уничтожению обычных вооружений, очищению более 227 000 кв. м», – отметил госдепартамент.

В 2017 г. при пожаре на складах боеприпасов под Винницей украинские вооруженные силы потеряли 32 000 т снарядов общей стоимостью $800 млн. В 2018 г. в Черниговской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Тогда из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 10 000 человек, в радиусе 20 км от района взрыва было перекрыто автомобильное движение.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Коммерсантъ» узнал о запуске «Мегафоном» сети постаматов

Ведомости
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«Мегафон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке. До конца этого года оператор планирует открыть пункты выдачи заказов в пилотных салонах по всей географии присутствия, рассказал изданию гендиректор компании «Мегафон-ритейл» Кирилл Шибанов. Окончательное число салонов, которые будут задействованы в проекте, определят по результатам тестирования. Сейчас оператор рассматривает различные варианты инвестиций в проект – «от нулевого варианта до стопроцентного финансирования закупки оборудования», добавил Шибанов. По его словам, выдавать заказы в салонах «Мегафона» смогут более 7500 интернет-магазинов.

С июля проект по установке постаматов в салонах «Мегафона» запускает PickPoint, заявила газете гендиректор компании Надежда Романова. «Потенциально мы можем говорить об использовании 200 магазинов сети», – сказала она. У оператора более 4000 салонов.

Аналогичные пункты выдачи заказов уже развивают МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). С 2014 г. в МТС и с 2018 г. в «Вымпелкоме» работают пункты выдачи заказов интернет-магазина Ozon. В салонах Tele2 установлены пункты выдачи интернет-заказов AliExpress. В свою очередь сеть «Связной–Евросеть» в августе прошлого года запустила службу курьерской доставки товаров партнеров, в том числе Lamoda и Ozon.

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