Кремль исключил возвращение России в ПАСЕ с ограниченными полномочиями
Возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) возможно только «на полноформатной основе», заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Какое-либо ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации в ПАСЕ», — сказал представитель Кремля.
Ранее на летней сессии ПАСЕ была принята резолюция, которая включает в регламент ассамблеи поправку об ограничении санкционного механизма. Это может позволить позволит российской делегации подключиться к работе ассамблеи на июньской сессии. Москва подала заявку на подтверждение своих полномочий. Однако процедуру отказа от предоставления России полномочий инициировали Грузия и Украина, в поддержку выступили еще три страны, включая Польшу и Великобританию. Теперь неизвестно, сможет ли Россия участвовать в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые назначены на 26 июня. Российская сторона неоднократно говорила о том, что она должна принять участие в выборах нового генсека СЕ.
Делегация России в ПАСЕ лишилась права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято.