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МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Согласно предложениям ведомства те, кто находится в стране на основании РВП и ВНЖ, имеют право работать, заплатив госпошлину — 1600 и 3500 руб. соответственно. Это дает им право на социальное и медицинское страхование, а их детям — на посещение детских садов и школ, причем такие работники не платят социальные взносы, отметило МВД.

При этом те, кто прибыл в Россию без визы, работают на основании патента и выплачивают 30 000 — 60 000 руб. в бюджет региона проживания, добавило ведомство. Для того, чтобы избежать этих платежей, работники стремятся получить РВП и ВНЖ, «не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество», подчеркнуло министерство. На тех из них, кто работает по найму у физлиц, необходимо распространить обязательство по покупке патента, считает МВД.

В ближайшее время МВД предложит инициативу для согласования Минтруду и Минэкономразвития.

По данным «Коммерсанта», активность ведомства объясняется необходимостью реализовывать концепцию миграционной политики на 2019-2025 гг. Она ставит целью увеличить потоки долгосрочных мигрантов.