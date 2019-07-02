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Число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 18 человек

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Ранее сообщалось о 14 погибших.

В пресс-службе уточнили, что число погибших может увеличиться, поскольку сейчас идет разбор разрушенных домов. Тела жертв стихии находили в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском районах.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок за всю более чем 100-летнию историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены. В Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее прокуратура Иркутской области сообщила, что в одном из районов региона не было системы оповещения населения о ЧС. Речь идет о Тайшетском районе, который больше всего пострадал от стихии. 29 июня регион посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж