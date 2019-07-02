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Губернатор Красноярского края извинился за резкий ответ пострадавшей от паводка

Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей города Канска Натальей, которой он дал резкий ответ на жалобу. Об этом сообщила «РИА Новости» сама Наталья.

По ее словам, Усс позвонил ей. «Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена», – отметила она, добавив, что работы уже ведутся. Наталья подчеркнула, что считает конфликт исчерпанным.

Накануне, 1 июля, «НГС 24» опубликовало видеозапись встречи Усса с жителями Канска. Одна из жительниц города спросила его, видел ли он дорогу, отметив, что они будут отрезаны от внешнего мира, если ее размоет. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» – ответил ей глава региона.

Начальник управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева заявила 2 июля, что слова Усса вырваны из контекста. Она выразила мнение, что неважно, как именно он ответил, а важно то, что Усс приехал к пострадавшим.