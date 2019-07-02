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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить в совокупности 75 000 евро россиянам, задержанным в митингах 2006–2011 гг., говорится в сообщении суда. Истцами против России выступали девять россиян. В их числе лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, активист движения «Солидарность» Михаил Кригер и сопредседатель московского отделения Партии народной свободы Михаил Шнейдер, а также ушедшая из жизни Елена Рябинина из Института прав человека.

Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).

Размер компенсаций каждому участнику рассчитывался индивидуально. Например, Пономареву, Кригеру и Шнейдеру присудили 15 000 евро компенсаций за задержание во время пикетов на Лубянской площади в Москве в феврале и сентябре 2006 г. Компенсации, которые получат наследники Рябининой, составят 5000 евро.

Это не первое решение, которое ЕСПЧ выносит против России в отношении митингов. Например, в апреле страсбургский суд встал на сторону координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой, которую в России сначала оштрафовали за призывы к участию в акции «Он вам не Димон!» на 10 000 руб., а потом назначили 20 часов обязательных работ за участие в митинге, присудив ей 15 000 евро компенсаций.

Еще в ЕСПЧ находятся более 300 жалоб аналогичного характера.