Более 3400 домов остаются затопленными в Иркутской области

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Дерипаска рассказал об обсуждении с ФБР вмешательства России в выборы в США

Миллиардер Олег Дерипаска рассказал в интервью Hill TV, что в сентябре 2016 г. беседовал с тремя сотрудниками ФБР о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. В частности, сотрудники спецслужб спрашивали Дерипаску, сотрудничает ли экс-руководитель штаба Дональда Трампа Пол Манафорт с Россией.

«Я сказал им прямо: "Я просто не верю, что он будет представлять какие-либо интересы России, зная, что он делает на Украине последние семь или восемь лет. Он работает там, он консультирует всю политическую элиту, и они им довольны. Зачем ему сотрудничать с Россией?", — отметил Дерипаска.

Он сообщил агентам ФБР, что вообще сомневается в том, что штаб Трампа мог вступить в сговор с российской стороной. Он добавил, что никогда не общался с Манафортом близко, поэтому ничего не мог о нем сказать сотрудникам ФБР.

Дерипаска также посетовал, что отношения между США и Россией зашли в тупик, из которого будет сложно найти выход.

«Если вы посмотрите на реальность, то разве сейчас более безопасно, чем в начале 90-х годов, для России и США, для русских и для американцев? Нет, мы в тупике, о котором и подумать нельзя было во времена перестройки», — отметил Дерипаска.

Дерипаска, чье состояние оценивается Forbes в $3,6 млрд, подал в суд в Вашингтоне иск к министерству финансов США. Он требует отменить санкции, введенные против него в 2018 г. Ему запрещен въезд в США. Под санкции одновременно с Дерипаской попали восемь его активов. В январе 2019 г. ограничения против трех компаний – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – благодаря достигнутому соглашению с минфином США были отменены. Но остальные компании и сам Дерипаска остались под санкциями.

В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Расследование вел спецпрокурор США Роберт Мюллер, который позже ушел в отставку. Мюллер не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взломав почтовые серверы демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.