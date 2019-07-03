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Беглов: погибшие на подлодке моряки служили в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие на подлодке моряки были закреплены за петербургской воинской частью. Об этом он написал на своей странице во «В контакте».

Ранее «Коммерсантъ» и «Фонтанка» писали, что все 14 погибших моряков были приписаны к петербургской военной части, которая подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию. «Фонтанка» отмечает, что подразделение имеет статус секретного и в открытых источниках называется эксплуатантом атомных глубоководных станций.

Минобороны накануне сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 российских моряков-подводников. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. Президент России Владимир Путин заявил, что половина погибших были капитанами первого ранга, двое – Герои России.

По словам собеседника «Ведомостей», пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.

Reuters сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о взрыве газа на борту аппарата. Однако Минобороны опровергло информацию о том, что уведомляло норвежскую сторону об инциденте не подлодке.