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ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Минобороны, пишет РБК, ссылаясь на заключение службы и начальника комиссии ФАС, которая рассматривала этот вопрос. ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов. Речь идет о торгах 2018 г., которые выигрывала компания «Транслом».

«Транслом», ранее принадлежавший РЖД, а с октября 2016 г. подконтрольный компании «Кронос» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина, работает с ломом железнодорожной монополии и Минобороны.

Поводом для разбирательства послужили несколько жалоб от ломозаготовительных предприятий, которые были несогласны с укрупнением лотов на аукционах, что увеличивало их цену, а также с включением в состав одних и тех же лотов лома, находящегося в разных частях страны, что увеличивало транспортные издержки участников.

Во всех семи аукционах, прошедших в 2018 г., победил «Транслом». ФАС рассмотрела все семь аукционов и решила, что лишь одни торги прошли конкурентно, где «Транслом» заплатил 377 млн руб. – цену вдвое выше изначальной. На остальных торгах «Транслом» побеждал без особых потерь, согласившись выплатить начальную цену.

В «Трансломе» отказались от комментариев, запрос в Минобороны остался без ответа.