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Погибших подводников похоронят рядом с моряками подлодки «Курск»

Погибших при пожаре на глубоководном аппарате подводников похоронят на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина.

«Мы... предложили Минобороны место рядом с мемориалом "Курска" на Серафимовском кладбище. Сейчас решение о захоронении на Серафимовском кладбище принято официально», – рассказал Курдин. По его словам, над концепцией мемориала работает автор мемориала «Курск» Геннадий Пейчев. Эти два памятника должны составить единый комплекс, отметил Курдин. На вопрос о дате похорон он не ответил.

Во вторник, 2 июля, Минобороны сообщило, что днем ранее на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ произошел пожар. Его жертвами стали 14 подводников. ЧП случилось во время исследовательских работ по изучению рельефа дна. На каком именно аппарате случился пожар, Минобороны не сообщало.

Сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. «Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», – ранее прокомментировал произошедшее президент Владимир Путин. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших.