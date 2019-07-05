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Минюст предложил согласовывать изменения в КоАП с правительством

Министерство юстиции предложило согласовывать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с правительством, следует из материалов regulation.gov.ru. Первым об этом написал «Коммерсантъ». Если поправки Минюста будут приняты, то проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в КоАП можно будет вносить в Госдуму только «при наличии официального отзыва» правительства.

В пояснительной записке отмечается, что КоАП вступил в силу 17 лет назад. За это время в него внесли более 4800 поправок. Однако зачастую эти изменения не носили системного характера, что в конечном счете не обеспечивало защиту прав ‎и законных интересов физических и юридических лиц. Новые поправки в КоАП, которые требуют участия правительства в согласовании всех изменений Кодекса, по задумке Минюста, должны решить эту проблему.

В начале июня на сайте правительства была опубликована новая концепция КоАП. Его действующая редакция накопила проблемы в правоприменительной практике на стадиях возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях, отмечалось в концепции. Практика формирования и применения регионального законодательства об административной ответственности также не является единообразной и устойчивой, говорилось в документе. Это требует трансформации института административной ответственности «из преимущественно карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания», объясняли авторы новой концепции КоАП.