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Минюст предложил согласовывать изменения в КоАП с правительством

Ведомости
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Министерство юстиции предложило согласовывать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с правительством, следует из материалов regulation.gov.ru. Первым об этом написал «Коммерсантъ». Если поправки Минюста будут приняты, то проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в КоАП можно будет вносить в Госдуму только «при наличии официального отзыва» правительства.

В пояснительной записке отмечается, что КоАП вступил в силу 17 лет назад. За это время в него внесли более 4800 поправок. Однако зачастую эти изменения не носили системного характера, что в конечном счете не обеспечивало защиту прав ‎и законных интересов физических и юридических лиц. Новые поправки в КоАП, которые требуют участия правительства в согласовании всех изменений Кодекса, по задумке Минюста, должны решить эту проблему.

В начале июня на сайте правительства была опубликована новая концепция КоАП. Его действующая редакция накопила проблемы в правоприменительной практике на стадиях возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях, отмечалось в концепции. Практика формирования и применения регионального законодательства об административной ответственности также не является единообразной и устойчивой, говорилось в документе. Это требует трансформации института административной ответственности «из преимущественно карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания», объясняли авторы новой концепции КоАП.

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Бизнес
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Крупнейший кредитор Utair заявил о возможности урегулировать ее долги

Ведомости
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Крупнейший кредитор Utair видит перспективы урегулировать ее долги. «Сегодня в Сбербанке состоялась рабочая встреча по обсуждению ситуации с долгом компании Utair , мы наметили перспективы ее урегулирования, они достаточно оптимистичны. Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников», — сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов (цитата по «Интерфаксу»).

Utair — одна из крупнейших российских авиакомпаний, 20 декабря 2018 г и 20 июня 2019 г она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты. С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.

В марте и мае Utair предлагала банкам свой план реструктуризации — сначала списание 80% синдицированых кредитов (31,4 млрд руб.), затем пролонгацию этой суммы под символический процент на 35 лет. Это для банков равносильно списанию, их оба плана не устроили. Третьего варианта пока нет.

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Финансы
Новости

ЦБ: Потери банков от хакерских атак сократились почти в 20 раз

Ведомости
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Структурное подразделение Центробанка ФинЦЕРТ, которое отслеживает кибератаки в кредитно-финансовой сфере, оценило ущерб российской банковской системы от хакеров в 2018 г. Хакерским группам Cobalt (также известна как Carbanak и FIN7) и Silence удалось украсть у российских банков более 58 млн руб. Это более чем в 17 раз меньше результатов 2017 г. Тогда ФинЦЕРТ отчитался о потерях российских банков в размере более 1 млрд руб.

В отчете говорится о том, что в 2018 г. хакеры опробовали новый способ мошенничества – через банкомат. Он использовал несовершенство сценариев обработки переводов с карты на карту, при котором клиентам предлагалось оплатить комиссию, но при отказе от оплаты переведенные средства обратно на карту клиента не возвращались и выводились с карты получателя.

Как Silence, так и Cobalt использовали в прошлом году два уже известных варианта атак, отмечает ФинЦЕРТ. Один предполагал рассылку писем на электронную почту сотрудников банков. Часто письма направлялись якобы от имени каких-либо других финансовых организаций или от имени органов государственной власти. Вредоносное программное обеспечение в таких случаях находилось во вложении. Во втором варианте хакеры предлагали пользователям загрузить файл с какого-либо внешнего ресурса по ссылке из тела письма, например с облачных сервисов поисковых систем. Чаще всего такой файл представлял собой документ формата Microsoft Office. При загрузке документа на компьютер загружались вредоносное ПО, которое открывало хакерам доступ ко всему компьютеру.

По данным ФинЦЕРТ, наибольшее число успешных хищений происходило с мая по август. «Вероятно, находясь в ожидании отпуска или в расслабленном состоянии после него, сотрудники чаще открывают файлы из писем, пришедших из неизвестных источников», – предположили авторы отчета.

10 главных кибератак в истории человечества

Бизнес
Новости

«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом

Ведомости
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево Хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров. «Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, гендиректор общества», — отмечается в сообщении ведомства. «Ведомости» ожидают комментария от аэропорта «Шереметьево».

Решение об увольнении принято после вынесения прокуратурой представления руководству аэропорта. Сейчас в аэропорту продолжает работать комиссия транспортной прокуратуры. Члены комиссии проверяют соблюдение требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов и пассажиров.

«Одновременно в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и увеличена штатная численность работников», — уточняется в сообщении. Число сотрудников, задействованных в обработке багажа, увеличено более чем на 200 человек. К обслуживанию багажа дополнительно привлечены 300 сотрудников партнерских компаний, еще 500 кандидатов уже отобраны для трудоустройства, говорится в сообщении. Проверки проходят по всем поступившим от пассажиров жалобам, отметила прокуратура. На сегодняшний день возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

В конце июня у «Шереметьево хэндлинг» возникли сложности с обработкой багажа. 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9000 единиц) не было отправлено по назначению, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний, летающих из «Шереметьево». Багаж досылается вслед пассажирам на следующих рейсах, уточнили они. Проблемы с обслуживанием багажа в «Шереметьево» наблюдались и в конце мая. Прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа. В те дни аэропорт не успевал отправить около 2000 единиц багажа в сутки, говорили «Ведомостям» сотрудники авиакомпаний. Проблема возникла после того, как крупнейший клиент аэропорта — «Аэрофлот» — перестал самостоятельно обрабатывал багаж своих пассажиров. С открытием в мае прошлого года терминала В багаж в нем стала обрабатывать «Шереметьево хэндлинг». По договоренности с «Аэрофлотом» эта компания постепенно перенимала на себя функции по обслуживанию багажа «Аэрофлота» и в других терминалах «Шереметьево». «Шереметьево хэндлинг» необходимо было увеличить штат грузчиков, но она не успела это сделать.

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Политика
Новости

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Ведомости
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Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно. Этот материал был достаточно широко опубликован, и, конечно же, мы с ним ознакомились», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля констатировал, что возможность ознакомиться с материалом была и у упомянутых в расследовании специальных служб. Дальнейшие действия – это прерогатива «тех самых ведомств», добавил он.

Ивана Голунова задержали 6 июня, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Журналист обвинения отвергал и заявлял, что наркотики ему подбросили. Он связывал уголовное преследование с расследованием о похоронном бизнесе, из-за которого он получал угрозы. В Москве и по всей России после задержания Голунова началась кампания в его поддержку. 8 июня его отправили под домашний арест, а спустя три дня сняли все обвинения.

1 июня «Медуза» опубликовала расследование Голунова, из-за которого он предположительно подвергся преследованию. В нем рассказывается, что в результате передела на рынке ритуальных услуг во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, связанные с сотрудниками спецслужб.

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Политика
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Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Ведомости
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Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России четырем подводникам, погибшим 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, говорится на сайте Кремля.

Звания Героя России присвоены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Дмитрию Соловьеву и Константину Сомову. «За мужество, отвагу и самоотверженность» Орденом Мужества награждены Александр Авдонин, Владимир Абанкин, Александр Васильев, Денис Долонский, Сергей Данильченко, Михаил Дубков, Константин Иванов, Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев, Николай Филин.

Минобороны 2 июля сообщило, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков-подводников. Происшествие произошло 1 июля. Пожар возник во время изучения специалистами рельефа дна Баренцева моря. По данным ведомства, подводники отравились продуктами горения.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее охарактеризовал погибших как уникальных военных специалистов. По информации Минобороны, во время ЧП был спасен гражданский специалист. Его фамилию ведомство не раскрыло. Гражданского специалиста из аварийного отсека вывел Соловьев, после чего задраил люк. Находясь в аварийном отсеке, подводники смогли ликвидировать очаг возгорания ценой своих жизней, утверждало Минобороны. «Они спасли товарищей и сохранили глубоководный аппарат», – говорил Шойгу. Во время совещания в Североморске министр пообещал оказать помощь близким погибших, а также посмертно представить подводников к государственным наградам.

Выбор редактора
Политика
Новости

Погибших подводников похоронят рядом с моряками подлодки «Курск»

Ведомости
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Погибших при пожаре на глубоководном аппарате подводников похоронят на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина.

«Мы... предложили Минобороны место рядом с мемориалом "Курска" на Серафимовском кладбище. Сейчас решение о захоронении на Серафимовском кладбище принято официально», – рассказал Курдин. По его словам, над концепцией мемориала работает автор мемориала «Курск» Геннадий Пейчев. Эти два памятника должны составить единый комплекс, отметил Курдин. На вопрос о дате похорон он не ответил.

Во вторник, 2 июля, Минобороны сообщило, что днем ранее на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ произошел пожар. Его жертвами стали 14 подводников. ЧП случилось во время исследовательских работ по изучению рельефа дна. На каком именно аппарате случился пожар, Минобороны не сообщало.

Сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. «Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», – ранее прокомментировал произошедшее президент Владимир Путин. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

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Бизнес
Новости

«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге

Ведомости
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«Татнефть» и финский производитель топлива Neste подписали соглашение, по которому российская компания приобретет розничнно-топливный бизнес Neste, говорится в сообщении «Татнефти». Речь идет о 75 АЗС и терминале в Санкт-Петербурге. Как обещают стороны, после совершения сделки рознично-сбытовая сеть продолжит работать под брендом Neste еще минимум пять лет.

Сумму сделки «Татнефть» и Neste не раскрывают. Стороны ожидают, то сделка будет завершена к концу года. Neste объяснила причину продажи желанием сосредоточиться на развитии бизнеса в Финляндии и странах Балтии, где у компании более 1000 АЗС. «Татнефть» отметила, что северо-западный регион, где сосредоточен розничный бизнес Neste, является приоритетным для компании, а покупка отвечает стратегии довести до 50% продажи производимого топлива на внутреннем рынке.

У «Татнефти» сейчас более 600 собственных автозаправочных станций, компания является четвертой крупнейшей розничной сетью АЗС.

По итогам прошлого года «Татнефть» получила почти на треть больше выручки, чем в 2017 г.: 933,8 млрд руб., EBITDA выросла на 58% до 294 млрд руб., а чистая прибыль почти удвоилась до 211,7 млрд руб. – максимум за пять лет. Наиболее крупными держателями акций «Татнефти» являются ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (59,55%) и АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (30,45%).

Политика
Новости

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Ведомости
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании по подозрению в госизмене россиянина Александра Воробьева, передает ТАСС. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК. Где работает Воробьев и при каких обстоятельствах был задержан, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России не уточнили.

По информации «Интерфакса», Воробьева задержали 4 июля, с ним проводятся следственные действия. Ст. 275 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В июне Лефортовский суд Москвы арестовал обвиняемого в госизмене начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в «Роскосмос») Романа Ковалева. Ковалев предположительно связан с другим обвиняемым в госизмене сотрудником ЦНИИмаш Виктором Кудрявцевым, говорил ранее адвокат последнего. Кудрявцева арестовали 20 июля прошлого года. По информации источника ТАСС, его обвиняют в передаче секретной информации по электронной переписке бельгийскому институту гидродинамики. Ученый находился в разработке ФСБ с 2014 г.

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Политика
Новости

Партийный эксперт посоветовал единороссам «заткнуть фонтан» при ответах на жалобы

Ведомости
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Член Высшего совета партии «Единая Россия» политолог Дмитрий Орлов посоветовал однопартийцам сначала оценивать свое эмоциональное и интеллектуальное состояние, а потом делать различные заявления. «Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков: «Если у тебя есть фонтан, заткни его», – цитирует Орлова «Интерфакс».

Он рекомендовал членам партии воздержаться от высказываний, если их позиция «недостаточно проработана, продумана». Орлов напомнил, что логика «Единой России» – в ответственности: партия предлагает конкретные решения, которые будет оценивать избиратель. По его словам, лучше сделать выверенное ответственное заявление, основанное на базовом позиционировании нашей партии как ответственной политической силы, чем сказать что-то, что может оскорбить, уколоть людей и, в конечном счёте, нанести партии ущерб. «Если эмоциональный накал предстоящей дискуссии ожидается чрезмерно агрессивным, то от заявлений надо тоже воздержаться», – добавил Орлов. При этом озвучивать решения следует «адекватным, сдержанным и корректным» способом.

Орлов предостерег единороссов от советов избирателям: «Люди не ждут совета, они ждут ответа за то, что происходит. Рецепта того, что нужно делать, но не им, а государственной машине, власти, системе».

Единороссы не раз попадали в скандалы, связанные с грубостью по отношению к избирателям. Так, член партии и губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей пострадавшего от паводка города Канска Натальей, которой он дал резкий ответ на жалобу. Сити-менеджер башкирского Сибая в начале года оскорбил авторов видеообращения к Владимиру Путину, которые просили помочь решить экологические проблемы города. Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, также член «Единой России», в начале года неуважительно отозвался о малоимущих пенсионерах.

От извинений до отставок. За что просили прощения чиновники и депутаты

Политика
Новости

Путин пересказал наставление папы Римского о Достоевском

Ведомости
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Президент Владимир Путин c разрешения папы Римского Франциска пересказал его наставление священнослужителям, передает «РИА Новости». «Понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, – это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой», – заявил Путин.

Папа Римский часто говорит священникам о том, что без осознания всей глубины философии Достоевского «нельзя быть настоящим священником», поделился Путин. По мнению президента, слова понтифика о Достоевском свидетельствуют об «общих глубоких духовных корнях».

Российский лидер в четверг, 4 июля, посетил с официальным визитом Италию. Во время поездки он встретился с папой Римским, итальянским президентом Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте. Позже в доме приемов итальянского правительства состоялся обед с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

Как прошла встреча Путина с папой Римским Франциском

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Бизнес
Новости

Капсульные поезда Маска между Москвой и Петербургом обойдутся дешевле ВСМ

Ведомости
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Строительство транспортной системы Hyperloop, разработанной основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском, обошлось бы дешевле, чем проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Оценочная стоимость ВСМ составляет 1,5 трлн руб. В то же время сверхскоростные капсульные поезда в минимальном однотрубном исполнении обойдутся в 1,18 трлн руб. Однако билет на такой поезд, который довезет из Москвы до Петербурга за 33 минуты, будет стоить пассажиру не менее 16 000 руб., если проект поддержит государство, и почти 50 000 руб. в самом дорогом варианте. В Минтрансе газете сообщили, что работа с Hyperloop в России пока не ведется.

ИПЕМ рассчитал затраты с учетом следующих показателей: срок окупаемости – 20 лет, заполняемость капсул – 100%, вместимость капсулы 28–40 мест, интервал движения – 6 минут. Исследуются два варианта финансирования: полностью частное и с 50% софинансирования государства.

Инновационную систему Hyperloop Маск начал разрабатывать в 2013 г. Маск рассказывал, что идея пришла ему, пока он стоял в автомобильной пробке. Маск видоизменил принцип пневмопочты и предложил сделать надземный вакуумный трубопровод, по которому с высокой скоростью (до 1200 км/ч) с короткими интервалами движутся одиночные капсулы, которые перевозят пассажиров. До сих пор проект не реализован на практике. Его тестируют на нескольких полигонах в США и Европе.

На данный момент в России нет и ВСМ, курсируют только высокоскоростные поезда (Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хельсинки, Москва – Нижний Новгород, Санкт-Петербург – Великий Новгород, Москва – Нижний Новгород). Из федерального бюджета на ВСМ будет потрачено 200 млрд руб. за шесть лет. Чиновники хотели вложить все эти деньги в первый участок ВСМ Москва – Казань до Нижнего Новгорода, но президент в апреле поручил проектировать дорогу до Санкт-Петербурга. До 2024 г. начнется строительство минимум одной из этих магистралей.

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