Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России четырем подводникам, погибшим 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, говорится на сайте Кремля.
Звания Героя России присвоены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Дмитрию Соловьеву и Константину Сомову. «За мужество, отвагу и самоотверженность» Орденом Мужества награждены Александр Авдонин, Владимир Абанкин, Александр Васильев, Денис Долонский, Сергей Данильченко, Михаил Дубков, Константин Иванов, Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев, Николай Филин.
Минобороны 2 июля сообщило, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков-подводников. Происшествие произошло 1 июля. Пожар возник во время изучения специалистами рельефа дна Баренцева моря. По данным ведомства, подводники отравились продуктами горения.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее охарактеризовал погибших как уникальных военных специалистов. По информации Минобороны, во время ЧП был спасен гражданский специалист. Его фамилию ведомство не раскрыло. Гражданского специалиста из аварийного отсека вывел Соловьев, после чего задраил люк. Находясь в аварийном отсеке, подводники смогли ликвидировать очаг возгорания ценой своих жизней, утверждало Минобороны. «Они спасли товарищей и сохранили глубоководный аппарат», – говорил Шойгу. Во время совещания в Североморске министр пообещал оказать помощь близким погибших, а также посмертно представить подводников к государственным наградам.