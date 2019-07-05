Политика

Новости

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно. Этот материал был достаточно широко опубликован, и, конечно же, мы с ним ознакомились», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля констатировал, что возможность ознакомиться с материалом была и у упомянутых в расследовании специальных служб. Дальнейшие действия – это прерогатива «тех самых ведомств», добавил он.

Ивана Голунова задержали 6 июня, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Журналист обвинения отвергал и заявлял, что наркотики ему подбросили. Он связывал уголовное преследование с расследованием о похоронном бизнесе, из-за которого он получал угрозы. В Москве и по всей России после задержания Голунова началась кампания в его поддержку. 8 июня его отправили под домашний арест, а спустя три дня сняли все обвинения.

1 июня «Медуза» опубликовала расследование Голунова, из-за которого он предположительно подвергся преследованию. В нем рассказывается, что в результате передела на рынке ритуальных услуг во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, связанные с сотрудниками спецслужб.