Зеленский сменил главу Донецкой области Украины
Новым председателем Донецкой областной государственной администрации (ОГА) назначен Павел Кириленко, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, предыдущий глава Донецкой области Александр Куць отправлен в отставку в связи с окончанием срока полномочий бывшего президента страны Петра Порошенко.
Согласно данным украинского телеканала «24», Кириленко родился в 1986 г. в городе Макеевка Донецкой области. В 2008 г. он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове. После окончания учебы работал в украинской прокуратуре, является подполковником юстиции.
Предыдущий глава Донецкой области Александр Куць занимал этот пост с июня 2018 г. Он имел звание генерал-майора, служил в вооруженных силах Украины. В 2015–2017 гг. был начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.
Донецкая ОГА после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины была перенесена из Донецка в Мариуполь, а затем в Краматорск. В Донецке сейчас располагаются силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Власти Украины считают эти территории оккупированными. Глава Донецкой области подотчетен властям Украины и осуществляет полномочия на территории, которую контролируют украинские военные.