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Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по подозрению в разбое

Пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, отправили под арест. Об этом сообщила пресс-служба Московского гарнизонного военного суда, передает «Интерфакс».

Еще двое отправлены под домашний арест, уточнила она. Всех семерых подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным источника «Ведомостей» в банковских кругах, сотрудники ФСБ 10 июня совершили нападение на предпринимателя, который принес в один из банков 136 млн руб., чтобы внести их на депозит. Подозреваемые, действовавшие, предположительно, по наводке сотрудника банка, отобрали эти деньги, сославшись на то, что это черный нал, и поделили между собой и сотрудником банка, сообщил собеседник. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил, что задержанные сотрудники подозреваются в завладении денежными средствами путем разбойного нападения.

Ранее РБК сообщил о том, что в Москве 4 июля задержаны шестеро сотрудников ФСБ. Источник «Ведомостей», близкий к ФСБ, эту информацию подтвердил. По его данным, речь идет о четверых сотрудниках Центра спецназначения ФСБ (куда входят управления «А» и «В», известные также как «Альфа» и «Вымпел»), а также двух сотрудниках Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.

ФСБ оперативно не ответила на просьбу «Ведомостей» о комментарии.