Политика

Новости

«Россия 1» проведет телемост с украинским NewsOne

Телеканал «Россия 1» проведет телемост с украинским NewsOne под названием «Надо поговорить», заявил гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев в программе «Вести недели». Украинский телеканал на своем сайте также подтвердил подготовку к телемосту.

Телемост запланирован на 12 июля, он начнется в 18.00 по московскому времени (совпадает с киевским) и продлится два часа. Программа будет посвящена обсуждению Крыма и ситуации на востоке Украины, говорится в материалах NewsOne. С российской стороны его будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской стороны – Елена Кирик и Василий Голованов.

Объясняя необходимость телемоста, Киселев привел в пример знаменитые телемосты, которые организовали российский журналист Владимир Познер и его американский коллега Фил Донахью в 1980-х гг. Тогда благодаря программам Москва – Вашингтон и Ленинград – Бостон советские и американские граждане впервые смогли пообщаться друг с другом. В своем сообщении NewsOne заявил о том, что на Украине «около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией», а сама идея организации телемоста «вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей».

Идея организовать телемост вызвала критику украинских политиков. Президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, назвал телемост «дешевым и опасным предвыборным пиар-ходом», который направлен на «разделение страны на два табора», призвав украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации как пророссийских, так и националистических сил. Глава СНБО Украины Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook, что ведомство взяло в работу данный вопрос. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко обратилась в СБУ, СНБО и Нацсовет по ТВ и радио, говорится в сообщении партии в Facebook.

Как передает УНИАН, телеканал NewsOne с июня 2019 г. является частью медиахолдинга «Новости», принадлежащего Тарасу Козаку (соратнику пророссийского политика Виктора Медведчука), куда также входят телеканалы «ZIK» и «112 Украина». Медведчук – лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», который не раз приезжал в Россию, в том числе в разгар выборов президента на Украине. Младшая дочь Медведчука Дарья стала крестницей Путина в 2004 г. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана.