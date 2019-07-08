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Главу отдела МВД отстранили от должности после серии отравлений на Чистых прудах

Руководителя отдела полиции Басманного района Сергея Васильева временно отстранили от должности, передает «Медиазона» со ссылкой на столичное управление МВД. Васильева отстранили на время проведения проверки, однако с чем связана проверка, в главке не уточнили, отмечает издание.

Этим летом на Чистых прудах в Москве произошла серия отравлений и грабежей. Первым об этом сообщило интернет-издание The Village, чья сотрудница стала жертвой грабителя. The Village описало схему ограбления: неизвестный угощал прохожих газированной водой, в которую были подмешаны вещества. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи. Некоторые из жертв были избиты. Действовал злоумышленник чаще всего в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». По версии издания, жертвами грабителя могли стать 24 человека. Полиция пока нашла 11 потерпевших.

Подозреваемым по делу стал Мурат Сабанов, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии. Во время обыска у него в квартире нашли такие лекарственные препараты, как феназепам и клозапин, а также трамадол, сообщало МВД. Сабанову вменялись ст. 158, 161 и 162 Уголовного кодекса (кража, грабеж, разбой). Таганский суд 26 июня арестовал его. Во время заседания Сабанов вину в хищении признал.

Васильев уволен по результатам служебной проверки, сообщил позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.