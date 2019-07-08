Новости
Политика
Новости

Главу отдела МВД отстранили от должности после серии отравлений на Чистых прудах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководителя отдела полиции Басманного района Сергея Васильева временно отстранили от должности, передает «Медиазона» со ссылкой на столичное управление МВД. Васильева отстранили на время проведения проверки, однако с чем связана проверка, в главке не уточнили, отмечает издание.

Этим летом на Чистых прудах в Москве произошла серия отравлений и грабежей. Первым об этом сообщило интернет-издание The Village, чья сотрудница стала жертвой грабителя. The Village описало схему ограбления: неизвестный угощал прохожих газированной водой, в которую были подмешаны вещества. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи. Некоторые из жертв были избиты. Действовал злоумышленник чаще всего в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». По версии издания, жертвами грабителя могли стать 24 человека. Полиция пока нашла 11 потерпевших.

Подозреваемым по делу стал Мурат Сабанов, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии. Во время обыска у него в квартире нашли такие лекарственные препараты, как феназепам и клозапин, а также трамадол, сообщало МВД. Сабанову вменялись ст. 158, 161 и 162 Уголовного кодекса (кража, грабеж, разбой). Таганский суд 26 июня арестовал его. Во время заседания Сабанов вину в хищении признал.

Васильев уволен по результатам служебной проверки, сообщил позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Кремль узнал о задержании россиян в Ливии из СМИ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кремль из СМИ узнал о задержании российских граждан в Ливии, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По линии МИДа предпринимаются необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания и установления причин. Работает наше внешнеполитическое ведомство», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что задержаны сотрудники организации Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али. По его словам, в настоящее время они находятся в тюрьме в пригороде Триполи. Исследовательская группа, подчеркнул он, занималась «исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране».

Bloomberg сообщал со ссылкой на данные ливийской прокуратуры, что россияне могли быть вовлечены в организацию встречи с сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом. У задержанных обнаружены ноутбуки и карты памяти, которые указывают на то, что они работали на компанию, которая «специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах», включая Ливию.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля. Это произошло из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких», говорится в сообщении телеканала. «Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака», – отмечает NewsOne.

О готовящемся телемосте между Россией и Украиной заявил вчера, 8 июля, в своей телепрограмме на «России 1» тележурналист, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев. Он рассказал, что программа будет посвящена обсуждению Крыма и ситуации на востоке Украины и продлится два часа. Киселев сравнил готовящийся телемост с легендарными телемарафонами Москва – Вашингтон и Ленинград – Бостон, которые в 1980-е гг. проводили российский журналист Владимир Познер и его американский коллега Фил Донахью и в ходе которых простые жители обеих стран впервые смогли пообщаться друг с другом. Информацию подтвердили и в NewsOne, сославшись на высокую потребность украинского общества в диалоге с Россией.

Украинские политики раскритиковали идею телемоста. Президент страны Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором охарактеризовал телемост как «дешевый и опасный предвыборный пиар-ход», который направлен на «разделение страны на два табора». СНБО Украины пообещало разобраться с этим вопросом, написал в Facebook глава ведомства Александр Данилюк. Партия «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко выразила протест против телепрограммы. Украинские националисты выдвинули в связи с телемостом ультиматум Зеленскому, передавало издание Korrespondent.net.

Телеканал NewsOne с июня 2019 г. является частью медиахолдинга «Новости», принадлежащего Тарасу Козаку (соратнику пророссийского политика Виктора Медведчука). Медведчук – лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» и кум Владимира Путина, который в 2004 г. стал крестным его младшей дочери Дарьи.

Политика
Новости

Песков назвал позором для грузин оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» позором для грузин. «Мы наблюдаем с вами вместе в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков. И все это не что иное, как последствия неделания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала. Это и есть последствия, которые мы наблюдаем», – сказал Песков журналистам.

По его словам, оскорбления в адрес России и ее президента неприемлемы. «Мы их решительно осуждаем», – сказал он. По его словам, руководство Грузии – и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента – должны осудить эту выходку. Подобное поведение, «будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием безумия абсолютного, конечно, это недостойно грузинского народа», добавил он. По мнению Пескова, для народа, имеющего давнюю историю, богатейшие культурные традиции, то, что произошло, – «это большой позор».

В воскресенье, 7 июля, телеканал «Рустави 2» прервал вещание после появления в эфире оскорбительных высказываний ведущего Георгий Габунии в адрес Путина. Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе, осудили его выступление. У здания, в котором находится «Рустави 2», произошла акция протеста. Ее участники потребовали уволить Габунию и закрыть телеканал. Позже телеканал принес извинения за высказывания ведущего.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах по Донбассу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах по Донбассу в новом формате – с участием представителей США. Об этой инициативе Зеленского стало известно во время ежедневного общения Пескова с журналистами.

«Пока я не готов как-то отвечать: это же абсолютно новый формат», – сказал представитель Кремля. «Во-первых, нужно понять, есть ли перспектива у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США?» – отметил Песков. При этом он подчеркнул, что инициатива обязательно будет рассмотрена и на нее позже будет дан ответ.

Зеленский 8 июля опубликовал видеообращение, в котором предложил российскому президенту Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй. «Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», – заявил Зеленский.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Бизнес
Новости

«Шереметьево» выплатит компенсации авиакомпаниям за сбой в системе багажа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Шереметьево» планирует выплатить компенсации авиакомпаниям за сбой в системе багажа. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин на пресс-конференции. Размер компенсаций он не назвал.

Сейчас «Шереметьево» обслуживает 150 000 единиц багажа в сутки. С пассажирами будут рассчитываться авиакомпании и эти расходы тоже покроет аэропорт, отметил Никулин.

В конце июня у «Шереметьево» возникли сложности с обслуживанием багажа. За выходные 29 и 30 июня не было отправлено по назначению 9000 единиц багажа, рассказывали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. По словам источников, багаж досылался пассажирам со следующими рейсами. Проблемы с отправкой багажа возникли из-за нехватки грузчиков. Аэропорт попытался решить проблему кардинально: в июне грузчики в «Шереметьево» получали 200 000–211 000 руб., а операторы погрузчиков могли заработать по 290 000 руб., говорил гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко на совещании в Минтрансе.

Нехватка грузчиков произошла в том числе потому, что аэропорт рассчитывал на людей из компаний партнеров (это «Аэрофлот»), но многие из них решили сократиться по статье, летом отдохнуть и осенью выйти на работу, объяснил Никулин. По его словам, сейчас ситуация с багажом стабилизировалась: сейчас есть около 1000 единиц отправленного багажа, но это стандартная цифра для летнего сезона. Столько было и прошлым летом, отметил Никулин.

Авто
Новости

Мантуров назвал приблизительную стоимость седана Aurus Senat

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Седан Aurus Senat поступит в коммерческую продажу в августе, его стоимость составит около 18 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Как он отметил в интервью Reuters, уже есть база клиентов из ОАЭ, которые являются акционером проекта.

«Мы надеемся, что наши партнеры начнут именно с себя», – сказал министр. «Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума. Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки», – уточнил Мантуров. По его словам, шоурум Aurus откроется в Москве уже в августе.

Финальных цен по-прежнему пока нет, с дилерами их еще не обсуждали, заявил «Ведомостям» источник, знакомый с менеджерами «Ауруса». Представитель Мантурова не стал называть «Ведомостям» ориентировочные цены других моделей марки (лимузин, кроссовер, фургон и проч.).

Сейчас автомобили под брендом Aurus собирают в Москве на производственной площадке разработчика (до 250 штук в год. – «Ведомости»). В конце 2020 г. планируется запустить производство на мощностях «Соллерса» в Елабуге, рассказал Мантуров. Он отметил, что президент Владимир Путин предпочитает передвигаться исключительно на Aurus даже в международных поездках. Недавно эксплуатировать лимузин этой марки начал и премьер Дмитрий Медведев, добавил Мантуров. Сам министр использует Aurus с весны и говорит, что доволен автомобилем.

С 2013 г. Россия потратила на разработку автомобилей проекта «Кортеж», выпускаемых под брендом Aurus, более 12,4 млрд руб. Первый бронированный лимузин Aurus впервые был показан во время инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 г. Учредителем проекта «Кортеж» является государственный институт НАМИ, ему принадлежит 63,5%, автопроизводитель «Соллерс» владеет долей в 0,5%. Оставшуюся 36%-ную долю в феврале приобрел арабский фонд Tawazun. Он планирует потратить около 110 млн евро на создание серийного производства Aurus в Татарстане, а также на локализацию и развитие дистрибуции на международных рынках, в частности в странах Ближнего Востока, напоминает Reuters.

Как прошла репетиция парада Победы с участием кабриолета Aurus

Выбор редактора
Политика
Новости

Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Беглова не было на заседании избирательной комиссии для получения удостоверения, подтверждающего статус кандидата, отмечает агентство. В пресс-службе избиркома отметили, что по закону этого не требуется. Беглов будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Беглов стал врио губернатора Петербурга в октябре 2018 г., сменив на посту Георгия Полтавченко. В июне – октябре 2003 г. Беглов также временно исполнял обязанность губернатора города, сменив губернатора Владимира Яковлева и впоследствии уступив свое кресло Валентине Матвиенко. В мае 2019 г. врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах участвовать в выборах главы города. «По поводу выборов: мы сделали самое главное – изучили болевые точки города. Но мало – решить болевые точки. Надо чтобы город развивался и стал локомотивом развития нашей страны. Мы разработали с командой план, как развивать его. Поэтому я сделаю все, чтобы проекты на бумаге стали реальными делами» – так прокомментировал тогда он свое решение на встрече с общественностью Курортного района Петербурга.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. На сайте городского избиркома приведен список из 27 кандидатов, которые планируют участвовать в выборах. Среди них Михаил Амосов («Гражданская платформа»), народный артист России Владимир Бортко (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Николай Заборовский (Партия прогресса), Олег Капитанов (ЛДПР), Борис Вишневский («Яблоко»).

Политика
Новости

«Левада-центр»: интерес россиян к прямой линии Путина упал до минимума с 2011 года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В этом году прямую линию с президентом Владимиром Путиным посмотрел по телевизору каждый третий респондент, говорится в материалах «Левада-центра». Это минимальное значение с 2011 г., когда аналогичную программу посмотрело 44% опрошенных, отмечают социологи. Самые высокие рейтинги были у прямой линии в июне 2017 г. и апреле 2014 г. – 49 и 48% соответственно, напомнили в «Левада-центре».

Число тех, кто читал ответы Путина в интернете или газетах, не изменилось с прошлого года и составило 6%. Число читавших обсуждение этой прямой линии в печатных СМИ или онлайн сократилось с 10 до 9%. За год выросло количество тех, кто что-то слышал об этой прямой линии, но не знает точно, о чем речь: с 37 до 41%. Количество граждан, которые впервые услышали о таком формате общения президента с народом, также выросло с 7 до 10%.

Снижение рейтингов прямой линии отметили и аналитики Mediascope. Исследование, которое вышло в конце июня, показало, что количество зрителей, посмотревших прямую линию с президентом в текущем году, составило 5,3 млн человек – минимум с 2011 г. По данным Mediascope, наибольшее количество зрителей было у прямой линии в 2015 г. – 8,3 млн.

Прямая линия с Путиным в этом году прошла 20 июня. Нынешняя прямая линия была 17-й по счету, она проходит ежегодно с 2001 г. Мероприятие не проводилось только дважды – в 2004 и 2012 гг. Прямую линию транслировали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, телеканал «Мир», «Москва 24» и «Телеканал 360». Длилось мероприятие чуть более четырех часов. В ходе прямой линии Путин прокомментировал падение доходов россиян, мусорную реформу, ситуацию в сфере потребкредитования, уровень коррупции в стране, возможное объединение России и Белоруссии, рассказал о своем видении ситуации на Украине и выступил против смягчения наказания за оборот наркотиков.

На какие вопросы не ответил Путин во время прямой линии

Бизнес
Новости

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Годовой оборот рынка поддельных товаров класса люкс достиг в прошлом году 280 млрд руб. и тем самым превысил легальный, который оценивается в 250 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Brandmonitor и данные Fashion Consulting Group (FCG). Чаще всего россияне приобретают поддельные футболки, сумки, кроссовки, джинсы. Аудитории легального рынка и тех, кто покупает реплики люксовых товаров, почти не пересекаются, отмечают в Brandmonitor.

Основным каналом сбыта подделок остаются торговые центры – на них приходится 40% продаж, посчитали аналитики компании. Оборот подделок люксовых товаров в онлайне оценивается в почти в 84 млрд руб., из них 25 млрд руб. – это продажи через социальные сети и маркетплейсы. В перспективе торговля контрафактным люксом будет расти и при этом смещаться в онлайн, ожидают в Brandmonitor.

Покупка подделок распространена не только в России. В мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж, отмечают в FCG.

В июне консалтинговая компания Bain & Co и итальянская ассоциация производителей предметов роскоши Fondazione Altagammа выпустили отчет, в котором прогнозировали, что мировой рынок люксовой одежды, обуви, часов и аксессуаров в ближайшие годы будет расти. В 2019 г. он увеличится на 4–6% до 271–276 млрд евро, а к 2025 г. достигнет 320–365 млрд евро.

Финансы
Новости

Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая. После открытия торгов в понедельник утром курс лиры резко снизился на 3% до 5,8 лиры/$. Но затем турецкая валюта немного отыграла падение до 5,73 лиры/$.

Четинкая был отправлен в отставку президентским указом в субботу утром, за год до окончания своего четырехлетнего срока. Исполнять его обязанности будет один из заместителей – Мурат Уйсал.

Увольнение Четинкая усиливает беспокойство по поводу независимости центробанка, отмечает Financial Times. Эрдоган не раз выступал против использования центробанком высоких процентных ставок. Сейчас его ключевая ставка находится на уровне 24%, поскольку центробанк пытается замедлить инфляцию на фоне ослабления лиры примерно на 30% в прошлом году. С помощью жесткой денежной политики и других методов ему удалось снизить темп инфляции с 25% на пике в октябре до 15,7% в июне. Однако Эрдоган уверен, что для замедления инфляции нужно, наоборот, снижать процентные ставки.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Россия 1» проведет телемост с украинским NewsOne

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телеканал «Россия 1» проведет телемост с украинским NewsOne под названием «Надо поговорить», заявил гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев в программе «Вести недели». Украинский телеканал на своем сайте также подтвердил подготовку к телемосту.

Телемост запланирован на 12 июля, он начнется в 18.00 по московскому времени (совпадает с киевским) и продлится два часа. Программа будет посвящена обсуждению Крыма и ситуации на востоке Украины, говорится в материалах NewsOne. С российской стороны его будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской стороны – Елена Кирик и Василий Голованов.

Объясняя необходимость телемоста, Киселев привел в пример знаменитые телемосты, которые организовали российский журналист Владимир Познер и его американский коллега Фил Донахью в 1980-х гг. Тогда благодаря программам Москва – Вашингтон и Ленинград – Бостон советские и американские граждане впервые смогли пообщаться друг с другом. В своем сообщении NewsOne заявил о том, что на Украине «около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией», а сама идея организации телемоста «вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей».

Идея организовать телемост вызвала критику украинских политиков. Президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, назвал телемост «дешевым и опасным предвыборным пиар-ходом», который направлен на «разделение страны на два табора», призвав украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации как пророссийских, так и националистических сил. Глава СНБО Украины Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook, что ведомство взяло в работу данный вопрос. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко обратилась в СБУ, СНБО и Нацсовет по ТВ и радио, говорится в сообщении партии в Facebook.

Как передает УНИАН, телеканал NewsOne с июня 2019 г. является частью медиахолдинга «Новости», принадлежащего Тарасу Козаку (соратнику пророссийского политика Виктора Медведчука), куда также входят телеканалы «ZIK» и «112 Украина». Медведчук – лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», который не раз приезжал в Россию, в том числе в разгар выборов президента на Украине. Младшая дочь Медведчука Дарья стала крестницей Путина в 2004 г. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана.

Читать ещё
Preloader more
Фото