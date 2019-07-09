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Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна об Украине

Президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», говорится на сайте «Первого канала». В частности, российский лидер рассказал о своем отношении к официальной позиции Киева по отношению к Москве. Инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 г., Путин назвал провокацией, которую устроил бывший президент Украины Петр Порошенко во время предвыборной кампании.

«Порошенко знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», – пояснил Путин.

Фильм Оливера Стоуна и украинского документалиста Игоря Лопатенка посвящен политическим событиям на Украине после Майдана 2013 г. Лопатенок рассказал ТАСС, что премьера картины состоится на телеканале «Россия 1» 19 июля в 21.00. Мировая премьера фильма состоялась на 65-м кинофестивале в Таормине. Картина была отмечена Гран-при.

Это не первое интервью Путина Стоуну. В 2016 г. вышел в свет документальный фильм Стоуна «Украина в огне». В нем рассказывается о событиях, произошедших в стране в 2014 г. В ленту были включены интервью с Путиным и с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем. В 2017 г. вышел в прокат четырехсерийный фильм Стоуна о Путине «Интервью с Путиным».