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Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке

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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета по регламенту Совфеда Сергея Мамедова. Причину такого решения он не назвал.

В июне РБК со ссылкой на источники сообщал, что после региональных выборов в сентябре этого года не менее девяти сенаторов могут покинуть Совет Федерации. Собеседники издания называли среди уходящих в отставку и Гехт. Она эту информацию подтверждала.

Накануне, 8 июля, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник писал, что Гехт возвращается в Челябинск и будет работать в региональном правительстве. По словам собеседника агентства, она будет курировать социальный блок.

По данным «Интерфакса», Гехт на своей странице в Facebook написала, что возвращается к «старой жизни»: «Сегодня завершается работа парламентской ассамблеи ОБСЕ, а с четверга начинается новая старая жизнь. Тяжело было уезжать, но еще тяжелее возвращаться». Сейчас этого сообщения в открытом доступе на ее странице в социальной сети нет.

В Челябинской области в марте сменился руководитель региона. Временно исполняющим обязанности губернатора вместо Бориса Дубровского был назначен Алексей Текслер. До этого он был первым заместителем министра энергетики. 8 сентября этого года, в единый день голосования, в регионе пройдут выборы губернатора. 

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Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна об Украине

Ведомости
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Президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», говорится на сайте «Первого канала». В частности, российский лидер рассказал о своем отношении к официальной позиции Киева по отношению к Москве. Инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 г., Путин назвал провокацией, которую устроил бывший президент Украины Петр Порошенко во время предвыборной кампании.

«Порошенко знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», – пояснил Путин.

Фильм Оливера Стоуна и украинского документалиста Игоря Лопатенка посвящен политическим событиям на Украине после Майдана 2013 г. Лопатенок рассказал ТАСС, что премьера картины состоится на телеканале «Россия 1» 19 июля в 21.00. Мировая премьера фильма состоялась на 65-м кинофестивале в Таормине. Картина была отмечена Гран-при.

Это не первое интервью Путина Стоуну. В 2016 г. вышел в свет документальный фильм Стоуна «Украина в огне». В нем рассказывается о событиях, произошедших в стране в 2014 г. В ленту были включены интервью с Путиным и с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем. В 2017 г. вышел в прокат четырехсерийный фильм Стоуна о Путине «Интервью с Путиным».

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Бизнес
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«Шоколадница» начала переговоры о поставках кофе в супермаркеты

Ведомости
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Группа компаний «Шоколадница» сейчас ведет переговоры о поставках кофе под собственным брендом в магазины «Дикси», Billa и гипермаркеты X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Шоколадницы».

X5 Retail Group и Billa не стали комментировать данную информацию. «Дикси» не смогла оперативно предоставить комментарий по поводу возможного сотрудничества с «Шоколадницей». Однако представитель торговой сети напомнил, что «Дикси» уже запустила совместную линейку «Д+кофе хауз» («Кофе хауз» входит в ГК «Шоколадница». – «Ведомости»).

Сейчас в портфеле «Шоколадницы» находится сеть одноименных кофеен, сети «Кофе хауз» и «Ваби саби». Помимо этого группа развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. Основной владелец группы – Александр Колобов, 40% принадлежит Acmero Capital Симана Поваренкина.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Шоколадница» – не единственный оператор, решивший сотрудничать с ритейлерами. Поставлять кофейные напитки в магазины также собираются сети «Даблби» и «Правда кофе». Основательница «Даблби» Анна Цфасман рассказала, что сеть планирует поставлять в розницу тоники и лимонад на кофейной основе, а также чай в банках объемом 330 мл. Сейчас эти напитки представлены во всех кофейнях сети, стоимость каждого составляет около 200 руб. По словам Цфасман, поставки в одну или сразу несколько сетей супермаркетов начнутся до конца года. О каких именно сетях идет речь, она не уточнила. «Правда кофе», управляющая приблизительно 70 кофейнями в России и Казахстане, планирует поставлять в магазины классические напитки – холодный американо и капучино в жестяных банках. «В случае успешного тестирования этих продуктов мы начнем вести переговоры с ритейлерами и АЗС», – уточнили в пресс-службе сети.

Пока что организовать продажу холодных напитков в магазинах удалось только сети Starbucks. Сеть кофеен поставляет свою продукцию в супермаркеты X5 и Billa.

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Новости

«Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств

Ведомости
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«Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора. За абонентскую плату в размере 499 руб. в месяц пользователи получат доступ к сервису Tinder Gold. При этом даже при отрицательном балансе у абонентов «Мегафона» будет сохраняться безлимитный доступ к приложению, отметил представитель оператора. Оплатить доступ к сервису можно будет напрямую со счета мобильного телефона. Оператор собирается продвигать сервис среди абонентов, а также через маркетинговые каналы. Доход от платежей будет делиться между партнерами.

Благодаря такому партнерству «Мегафон» рассчитывает повысить вовлечение «прогрессивной аудитории», пользующейся цифровыми сервисами, и увеличить LTV (Lifetime Value – совокупная прибыль компании от клиента за все время сотрудничества). На данный момент сервисом Tinder в России пользуется около 500 000 человек, из них примерно 30% – это абоненты «Мегафона», утверждает оператор.

По данным Mediascope, в апреле этого года Tinder в России входил в топ-4 приложений для знакомств наряду с Badoo, Mamba и Hornet. Партнерство с «Мегафоном» позволит увеличить базу пользователей, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его мнению, скорее всего, Tinder будет отдавать оператору более 50% доходов от платежей.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. Приложение сейчас доступно более чем в 190 странах. Tinder получает доход от размещения рекламы в бесплатной версии и от использования двух платных версий приложения – Tinder Plus и Tinder Gold.

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Технологии
Новости

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Ведомости
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Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.

В частности, Instagram начал внедрять функцию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет уведомлять пользователя перед публикацией комментария о том, что он может быть воспринят как оскорбительный. Тестирование показало, что это побуждает людей отменять публикацию и делиться чем-то «менее обидным».

Социальная сеть также скоро начнет тестировать функцию, с помощью которой можно будет ограничить возможность других пользователей комментировать публикации, не информируя их об этом. Они смогут оставлять комментарии, но никто их не будет видеть.

Эта функция будет полезна тем, кто не хочет блокировать или жаловаться на пользователей, которые оставляют оскорбительные комментарии, потому что это может обострить ситуацию, пояснили в Instagram. Особенно это актуально для тех, кто взаимодействует со своим обидчиком в реальной жизни.

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Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговоров с оппозицией на Барбадосе, передает телеканал NTN24.

Повестка переговоров состоит из шести пунктов, рассказал Мадуро, но подробности уточнять не стал. Он сказал, что «очень позитивно» относится к этому процессу.

Ранее представители президента Венесуэлы и оппозиции провели два раунда переговоров в Осло. Норвегия принимает в них участие в качестве посредника.

В январе состоялась инаугурация Мадуро на второй президентский срок, после чего в Венесуэле начались протесты. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, пообещав провести свободные выборы. США, Канада, Великобритания, Франция и Германия, а также большинство стран Латинской Америки поддержали Гуайдо. Россия, Китай и Турция поддерживают Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Политика
Новости

Зеленский допустил использование русского языка при оформлении документов в Донбассе

Ведомости
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Жителям Донбасса могут разрешить заполнять документы на русском языке, если им это будет необходимо, заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания «Украинские новости».

«Я не вижу в этом никакой проблемы», – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что проблем с употреблением русского языка на Украине нет, и человек может говорить так, как хочет.

В 2012 г. на Украине был принят закон «Об основах государственной языковой политики», разрешивший официальное использование русского языка в 13 из 27 регионов страны. После смены власти в 2014 г. депутаты признали его утратившим силу.

В мае бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование украинского языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Действие закона не должно распространяться на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов.

Политика
Новости

США одобрили продажу Тайваню оружия на $2 млрд

Ведомости
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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого сопутствующего оборудования на $2,2 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на Пентагон.

Тайвань может получить 108 Abrams и 250 комплексов Stinger. Это не изменит военного баланса в регионе, считает Пентагон.

В начале июня Bloomberg сообщил, что Пентагон и госдеп неофициально уведомили конгресс США о возможной сделке с Тайванем на поставку вооружения. В контракт предполагалось включить 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 комплексов Stinger. Также в него могут войти истребители F-16.

Эта сделка может привести к дальнейшей эскалации торгового конфликта США и Китая, отмечает агентство. Пекин уже осудил сотрудничество США с Тайванем в военной сфере.

Политика
Новости

Трамп заявил, что не будет иметь дело с критиковавшим его британским послом

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что на фоне утечек переписок не будет иметь дело с британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком. «Я не знаю посла [Великобритании], но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы с ним больше не будем иметь дело», – сказал Трамп.

Трамп добавил, что вскоре в Великобритании сменится премьер, и назвал это хорошей новостью. «Я очень критически отнесся к тому, как Великобритания и премьер-министр Тереза Мэй обращались с Brexit. Какой беспорядок она и ее представители создали. Я сказал ей, как это должно быть сделано, но она решила пойти другим путем», – признался американский лидер. Он добавил, что в июне «наслаждался великолепным государственным визитом» в Великобританию, но больше всех его «поразила королева».

Ранее The Daily Mail привела выдержки из дипломатических писем, которые направлял в правительство Великобритании Дэррок. В них он называл Трампа «некомпетентным» и «ненадежным», а его администрацию – «исключительно неработоспособной». Собеседник в правительстве Великобритании подтвердил CNN подлинность телеграмм.

Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что Дэррок «сослужил плохую службу Великобритании». Британский МИД начал расследование утечки. 8 июля министр торговли Великобритании Лиам Фокс, который сейчас находится с рабочим визитом в США, пообещал извиниться перед американской стороной в связи с инцидентом. «Я принесу извинения за то, что наши госслужащие и представители нашего политического класса не оправдали ожиданий, которые мы или США возлагаем на их поведение», – заявил Фокс (цитата по Reuters).

Политика
Новости

Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии

Ведомости
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Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента. В документе отмечается, что необходимость принятия специальных экономических мер обусловлена «непрекращающимися антироссийскими провокациями» в Грузии. Парламентарии указывают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.

Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены предложить, в частности, ввести запрет на денежные переводы в Грузию из России и на импорт продуктов из этой страны, в том числе вина и воды.

В воскресенье, 7 июля, телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. Президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе осудили выступление журналиста, руководство телеканала отстранило его от работы за мат в эфире. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое поведение позором для грузин, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация в Грузии продолжает ухудшаться, поэтому парламент вынужден инициировать жесткие меры.

Бизнес
Новости

Мэрия Москвы опросит москвичей о качестве ритуальных услуг

Ведомости
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Мэрия Москвы объявила тендер на проведение социологического опроса москвичей об их отношении к рынку ритуальных услуг. Как следует из тендерной документации на портале госзакупок, мэрия объявила открытый конкурс на сумму более 1,1 млн руб. 26 июня. На закупку обратил внимание Telegram-канал Baza.

Цель исследования – узнать отношение людей к мерам, принимаемым для развития сферы, а также проанализировать основные проблемы в этой области. Исполнитель заказа должен за 60 дней организовать опрос и подготовить аналитический отчет по его результатам.

Столичные власти не впервые проводят подобное исследование, отмечает Baza. В 2017 г. его по заказу департамента СМИ и рекламы проводил университет «Синергия». Тогда эксперты по итогам работы порекомендовали властям Москвы вести «более тесный контакт сертифицированных ритуальных агентов со структурами службы собственной безопасности МВД», чтобы избежать ситуаций, когда участковые, «заинтересованные в получении прибыли с "теневых" похоронных предприятий, пытаются не пустить их в квартиру умершего».

Проблемы организации ритуальных услуг в столице периодически привлекают внимание общества и властей. Об этом рынке неоднократно писал также журналист-расследователь «Медузы» Иван Голунов. В июне он был задержан по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Голунов отрицал все обвинения и связывал дело против него с угрозами со стороны героев одного из своих материалов. Позже все обвинения с журналиста были сняты. Последнее его расследование – «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены – и при чем тут ФСБ» – было опубликовано 1 июля.

Бизнес
Новости

Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей

Ведомости
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Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует из решения Арбитражного суда Москвы. Первым на это обратил внимание РБК. Налоговые органы потребовали заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов, отмечается в документе.

Налоговая служба выявила необоснованную выгоду во время выездной проверки. В связи с этим за 2013–2014 г. компании также предложили уменьшить задекларированный убыток в 157 млн руб. УФНС России по городу Москве привлекла компанию к ответственности за налоговое правонарушение в 2017 г., но компания пыталась это решение оспорить.

Согласно выводу суда, Erich Krause для проведения рекламной кампании заключила с компанией Ееаma East European Advertisement And Marketing Agency соглашение об оказании агентских услуг в области рекламы, на основании этого соглашения производилось размещение рекламы в программе «Своя игра» на канале НТВ. Компания была создана за месяц до заключения рекламного контракта.

Арбитражный суд установил, что этот контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России.

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