Политика

Новости

Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета по регламенту Совфеда Сергея Мамедова. Причину такого решения он не назвал.

В июне РБК со ссылкой на источники сообщал, что после региональных выборов в сентябре этого года не менее девяти сенаторов могут покинуть Совет Федерации. Собеседники издания называли среди уходящих в отставку и Гехт. Она эту информацию подтверждала.

Накануне, 8 июля, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник писал, что Гехт возвращается в Челябинск и будет работать в региональном правительстве. По словам собеседника агентства, она будет курировать социальный блок.

По данным «Интерфакса», Гехт на своей странице в Facebook написала, что возвращается к «старой жизни»: «Сегодня завершается работа парламентской ассамблеи ОБСЕ, а с четверга начинается новая старая жизнь. Тяжело было уезжать, но еще тяжелее возвращаться». Сейчас этого сообщения в открытом доступе на ее странице в социальной сети нет.

В Челябинской области в марте сменился руководитель региона. Временно исполняющим обязанности губернатора вместо Бориса Дубровского был назначен Алексей Текслер. До этого он был первым заместителем министра энергетики. 8 сентября этого года, в единый день голосования, в регионе пройдут выборы губернатора.