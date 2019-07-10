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СКР возбудил дело о мошенничестве при ремонте тоннеля в московском метро

Следственный комитет по заявлению ГУП «Московский метрополитен» возбудил уголовное дело о мошенничестве при ремонте тоннеля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено против неустановленных сотрудников подрядчика – АО «Триада-холдинг», а также сотрудников самого метрополитена. Первым вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), вторым – халатность (ст. 293 УК).

По версии следствия, в 2013–2014 гг. сотрудники «Триада-холдинга» похитили деньги, выделенные на работы по устранению течи в одном из перегонов. Проверяются и действия сотрудников метрополитена, допустивших халатность, отмечает СКР.

О деле ранее 10 июля сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник. По его данным, АО «Триада-холдинг» должно было устранить течь на перегоне между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии. За это компания получила 847 млн руб., но часть работ не выполнила, утверждает собеседник агентства.

В пресс-службе метрополитена агентству подтвердили информацию о деле.