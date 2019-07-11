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МИД рассказал об участии российской техники в военных учениях в Венесуэле

Техника российского производства, которая стоит на вооружении армии Венесуэлы, будет участвовать в учениях в этой стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он отметил, что «по-другому это просто не может осуществляться»: «Вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают боливарианские вооруженные силы, – это техника российского производства». Рябков также отметил, что российский специалистов по обслуживанию военной техники в Венесуэле практически нет. «Но это не значит, – добавил он, – что он [персонал] не появится, когда вновь возникнет необходимость эту технику обслуживать».

В марте Reuters писал, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военными приземлились в аэропорту венесуэльской столицы Каракаса. На это резко отреагировали США. Президент Дональд Трамп заявлял, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. Российские власти констатировали, что военные находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством.

В начале июня Трамп объявил, что Россия вывела «большую часть своих людей» из Венесуэлы.

В начале года в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, такие как США, Великобритания, Франция и Германия, признали Гуайдо президентом страны. Власти России, так же как и Китая, поддерживают Мадуро.