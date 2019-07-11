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Двое россиян погибли в Греции во время урагана

Генеральное консульство России в Салониках сообщило о гибели двух россиян во время урагана на полуострове Халкидики и помогает семье погибших, передает «РИА Новости» со ссылкой на генерального консула Александра Щербакова.

По его словам, 10 июля семья из пяти человек, находившаяся в туристической поездке по северу Греции, оказалась на улице во время сильной грозы и урагана. «Отец с совсем маленьким сыном – ему нет еще и двух лет – пытались, видимо, найти убежище от дождя под деревом, но дерево рухнуло и просто погребло россиян под собой», – отметил он. Он пояснил, что жена погибшего и еще двое детей не пострадали, поэтому не нуждаются в помощи врачей, однако им оказывается помощь со стороны консульства.

Генконсульство России занимается вопросом отправки тел погибших россиян на родину и оказывает содействие семье в возвращении, добавил он. Всего во время урагана, обрушившегося на Грецию, погибли шесть человек, около 100 человек получили ранения.