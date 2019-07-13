В Киеве неизвестный обстрелял из гранатомета здание телеканала «112 Украина»

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Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты питания во II квартале 2019 г. выросла до 38,9% по сравнению с 38,2% за аналогичные период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Из результатов опроса следует, что на продукты питания приходится самая высокая доля расходов в структуре потребления населения. Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в I квартале сократились на 2,3%, данных по II кварталу пока нет. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3%, однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию. Больше всего по итогам прошлого года подорожали пшено и капуста, подсчитал Росстат. Цены на них выросли на 73,6 и 72,8% соответственно. Также выше уровня инфляции подорожали сахар, яйца, репчатый лук, свекла, куры охлажденные и мороженные и морковь.

На втором месте по доле трат идут коммунальные услуги, подсчитали в Сбербанке. Однако во II квартале доля этих расходов незначительно сократилась – с 15,4 до 15,2% год к году. Ранее международная сеть FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ. Согласно исследованию, больше всех за коммунальные услуги платят жители Магаданской и Мурманской областей и Камчатского края, меньше всех – жители Дагестана, Тувы и Ингушетии.

Также, согласно исследованию Сбербанка, во II квартале снизилась доля расходов на одежду – с 10 до 9,7%. Доля доходов, направленных на выплаты процентов по кредитам, не изменилась и составила 6,6%.