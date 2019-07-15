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В Иркутской области мэр уволен после использования городских служб для спасения своего дома

Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, использовавший для восстановления своего дома после паводка городскую коммунальную технику, подал в отставку, сообщает региональное информагентство IrkutskMedia. Чиновник подал в отставку по собственному желанию. Местная дума ее приняла, подтвердил ТАСС председатель парламента Валерий Заречный.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлены коттедж и стоящая рядом с ним техника. По словам местного жителя, который снял видео, это дом Худоногова. Мэра обвинили в использовании коммунальных служб для восстановления собственного дома, который был поврежден паводком.

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий в правительстве сферу строительства и ЖКХ, после появления этой видеозаписи поручил провести проверку. В итоге использование спецтехники в личных целях подтвердилось. После этого следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении Худоногова по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). Мутко потребовал отстранить Худоногова от должности.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой было разрушено свыше 10 000 жилых домов.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж