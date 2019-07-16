Bloomberg узнал о проданном Венесуэлой золоте на $40 млн

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Минэкономразвития ответило на обвинения в массовой гибели пчел в регионах

Выводы Россельхознадзора о массовой гибели пчел в регионах однобоки и преждевременны. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экономического развития.

12 июля Россельхознадзор заявил, что гибель пчел связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей. По данным ведомства, такая ситуация сложилась из-за того, что у него почти полностью изъяли полномочия по надзору в этой области, которые затем никому не были переданы. Инициатива изъятия полномочий принадлежит Минэкономразвития, подчеркнул Россельхознадзор, отметив, что министерство «должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов».

Как заявило Минэкономразвития, с 2011 г. за использованием пестицидов следят уполномоченные ведомства в соответствии со своими компетенциями. В число этих ведомств входит и Россельхознадзор, подчеркнуло министерство.

Причина с обращением пестицидов и агрохимикатов заключается не в отсутствии у Россельхознадзора необходимых полномочий, а в отсутствии «необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов», констатировало министерство. «Ключевой вопрос, на взгляд Минэкономразвития России, – это те обязательные требования, контроль за которыми должен осуществляться», – добавило ведомство. Для защиты пчел от пестицидов нужен сбор информации с предприятий, применяющих пестициды, которая затем будет передана пчеловодам, отметил Минэкономразвития. По поручению президента началась разработка регуляторной гильотины, в ходе которой должны быть отменены устаревшие обязательные требования, заключило министерство.

Массовая гибель пчел в российских регионах зафиксирована этим летом. Это коснулось, в частности, Татарстана, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской областей, а также Краснодарского и Алтайского краев. Минсельхоз сообщал, что у гибели могут быть иные – помимо пестицидов – причины. Ведомство в то же время напоминало аграриям о необходимости предупреждать пчеловодов о планах применять пестициды не позднее чем за три дня до обработки посадок.