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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing в Донбассе

Совет Европейского союза призывает Россию признать ответственность за крушение Boeing в Донбассе в 2014 г., говорится в заявлении на его сайте.

«Евросоюз призывает Россию признать ответственность и сотрудничать с расследованием», — подчеркивается в заявлении. В нем также отмечается, что ЕС приветствует планы предъявить обвинения четырем подозреваемым в причастности к катастрофе.

Заявление выпущено в связи с пятилетней годовщиной крушения самолета.

Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области на Украине. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

В июне совместная следственная группа, сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к крушению. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Как отмечали расследователи, Гиркин был министром обороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), Дубинский был его заместителем, а Пулатов в свою очередь был заместителем Дубинского. Харченко также, по данным расследователей, находился под руководством Дубинского.

Следственная группа заявила о планах предъявить подозреваемым обвинения в убийстве 298 человек.