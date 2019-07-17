Политика

Новости

Страх россиян перед повторением Чернобыля снизился до исторического минимума

Страх россиян перед повторением катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г., снизился до исторического минимума: почти каждый третий боится «нового Чернобыля», но 20 лет назад эта цифра была вдвое больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Социологи регулярно проводят подобный опрос россиян, и на протяжении всего периода исследований доля респондентов, веривших в вероятность такого развития событий, снижалась с 69% в 2000 г. до 30% в июне этого года. Если в 2000 г. маловероятным или практически невероятным повторение такой катастрофы считал 21% опрошенных, то в этом году – уже 64%. За три года, с марта 2016 по июнь текущего года, доля респондентов, считающих повторение катастрофы маловероятным или практически невероятным, увеличилась на 17%.

Авария на АЭС в Чернобыле на территории Украины произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дитятки». В середине июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле. В частности, там будет создан «зеленый коридор» для туристов.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы», – констатировал Зеленский. Он подчеркивал, что все это будет прекращено, а зона отчуждения станет одной из точек роста новой Украины.

«Левада-центр» проводил опрос в конце июня – начале июля. Организация опросила 1608 человек от 18 лет в 137 населенных пунктах России.