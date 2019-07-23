Новости
Политика
Новости

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

По данным газеты, дым в аккумуляторном отсеке на борту возник во время стыковки станции с лодкой-носителем. Его причиной могли стать проблемы в электросистеме станции, либо дефект кабелей, который мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции. Источники издания пояснили, что пожара в привычном смысле этого слова на подлодках не бывает, поскольку они выполнены из негорючих материалов. По этой причине любой дым на подлодках объявляется пожаром, а подводникам приходится бороться с ним практически наощупь.

На начальной стадии авария не представляла большой опасности для экипажа, который мог эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель. Но «Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок», действующее в ВМФ, предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с ним. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность. Экипаж предпочел действовать в соответствии с этим документом.  

Далее события могли развиваться следующим образом: командиру доложили о пожаре, тот сообщил об этом командиру подводной лодки-носителя, приказал проверить дыхательные аппараты и перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть. В итоге борт покинули шесть человек, 10 офицеров остались на станции. Последние за 40 минут израсходовали все средства пожаротушения и «издышали» все изолирующие дыхательные средства. Когда подводники начали терять сознание, командир аппарата запросил у командира лодки-носителя разрешения эвакуироваться на носитель. У шлюзового устройства их готовились встретить четверо гидронавтов из второго экипажа. В момент подготовки к эвакуации произошел взрыв, в результате погибли все 14 моряков. Позже эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Сообщение южнокорейских военных приводит местное агентство «Рёнхап».

В ответ на перехват бомбардировщиков были подняты истребители южнокорейских ВВС. Истребители произвели предупредительные выстрелы, уточняет агентство.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Эти острова являются предметом спора между Сеулом и Токио. Reuters со ссылкой на представителя министерства национальной обороны Южной Кореи отмечает, что этот случай стал первым, когда российская военная авиация нарушила воздушное пространство Южной Кореи.

ТАСС напоминает, что в середине июня Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Партия Зеленского по итогам обработки 90% протоколов набрала 43% голосов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», по результатам обработки 90,89% электронных протоколов, продолжает уверенно лидировать по партийным спискам на выборах в Верховную раду. Она набирает 43,10% голосов. У занимающей второе место пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 12,94%.

«Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко получила 8,18% голосов, столько же у «Батькивщины» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,2%. Партию «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука поддержали 5,92%.

Согласно данным на сайте ЦИК Украины, 5% барьер в украинский парламент пока не преодолевают Радикальная партия Олега Ляшко — у нее 4%, «Сила и честь», которая набирает 3,8% голосов в целом по Украине, «Оппозиционный блок» (3,08%), Партия «Украинская стратегия Гройсмана» (2,33%) и другие.

Досрочные выборы в Раду прошли 21 июля, после того как в мае Зеленский объявил о роспуске парламента. Украинский президент объяснил это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны. На Украине смешанная система выборов в парламент. По партийным спискам избираются 225 из 450 депутатов, остальные – по одномандатным округам (там в большинстве уверенно лидируют кандидаты от «Слуги народа»). Для того, чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции.

Как прошли выборы в Верховную раду Украины. Фотографии

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Apple может купить бизнес Intel по производству 5G-модемов для смартфонов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сумма возможной сделки, которую стороны обсуждают уже год, может составить около в $1 млрд. Соглашение может быть заключено уже на следующей неделе, если переговоры не сорвутся. 

WSJ отмечает, что сумма в $1 млрд для таких технологических гигантов, как Apple и Intel, сравнима с «погрешностью при округлении». Но готовящаяся сделка может иметь стратегическое и финансовое значение для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G. В частности, компания получит доступ к многолетним инженерным наработкам Intel, что сэкономит ей годы, необходимые для создания собственных чипов, рассуждают авторы статьи.

Intel в свою очередь с помощью сделки могла бы избавиться от убыточного производства. По данным газеты, компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около $1 млрд. Таким образом, Intel готова отказаться от этого бизнеса по производству модемов для смартфонов, чтобы сосредоточиться на разработках 5G-технологий для других устройств. 

Apple уже вела переговоры с Intel об этой сделке, но приостановила их, когда достигла многолетнего соглашения с конкурентом Intel — компанией Qualcomm  о поставках модемов, писала WSJ в апреле. Тогда Intel стала искать других возможных покупателей на свой бизнес, но вскоре переговоры с Apple возобновились.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс». Согласно данным источника в «Скорой помощи», у детей диагностированы ожоги и отравление продуктами горения, их госпитализировали. В пресс-службе МЧС позже отметили, что трое детей находятся в реанимации.

ТАСС сообщает, что пожарные смогли локализовать возгорание, из 26 палаток 20 сгорели. МЧС отмечает, что проверяло лагерь на пожарную безопасность, с персоналом был проведен инструктаж. После этого лагерь был допущен к эксплуатации.

В момент пожара в лагере находились 189 детей. На территории курорта расположены домики для отдыхающих. Дети, которые не пострадали, временно размещены там. База отдыха «Холдоми» – горнолыжный курорт, на территории которого летом и осенью организован оздоровительный лагерь для детей от семи до 17 лет. Согласно информации на сайте туркомплекса, он принимает до 250 человек за одну смену.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Историк Харари объяснил изменение фрагмента про Крым в российском переводе его книги

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Израильский историк Юваль Ной Харари разрешил российскому издательству при переводе его книги «21 урок для XXI века» изменить фрагмент про российских военных в Крыму в 2014 г. Об этом он сам заявил в письменном ответе телеканалу RTVi.

Он назвал своей главной задачей сделать так, чтобы идеи в его книгах «об угрозе диктатуры, экстремизма и нетерпимости достигли широкой и разнообразной аудитории». Это касается и аудитории, которая живет в недемократических режимах: некоторые примеры могут оттолкнуть этих читателей или вызвать цензуру, отметил он. Поэтому, по его словам, он иногда разрешает менять некоторые острые примеры.

На то, что в книгу внесены изменения, ранее обратил внимание в Facebook издатель и переводчик Дмитрий Кузьмин. Он указал на отличие фрагмента книги на русском языке, который журнал «Афиша» опубликовал на своем сайте, от соответствующего фрагмента в англоязычной версии книги.

«Ведомости» изучили английскую и российскую версии книги и убедились в том, что эти фрагменты действительно отличаются друг от друга. В англоязычной версии глава под названием «Постправда» начинается так: «Сегодня нам постоянно твердят, что мы живем в новую, пугающую эпоху "постправды", окруженные ложью и вымыслом. Примеры этого найти несложно. Так, в феврале 2014 г. российские спецназовцы без опознавательных знаков вторглись на Украину и захватили ключевые объекты в Крыму. Российское правительство и президент [Владимир] Путин лично отрицали, что это были российские военные…». В российской версии книги первое предложение не изменено, однако за ним следует другой текст: «Так, по подсчетам газеты Washington Post, за время после своей инаугурации президент Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений».

22 июля, после того как на это обратили внимание, «Афиша» опубликовала пояснение, согласно которому она, размещая фрагмент из книги Харари, не знала об отличиях в русскоязычной и англоязычной версиях. Журнал принес извинения читателям.

Книгу издало российское издательство «Синдбад». Его пресс-служба не ответила на звонки «Ведомостей».

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Роскомнадзор не нашел нарушения прав пользователей Ozon в утечке их данных

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор не обнаружил нарушения прав пользователей магазина Ozon из-за утечки их данных в сеть, говорится в сообщении регулятора.

«Поскольку потока обращений клиентов Ozon в уполномоченный орган мы не зафиксировали, Роскомнадзор считает, что факт компрометации 30 000 клиентских аккаунтов не привёл к фактическому нарушению прав субъектов персональных данных», – говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты Ozon смогли убедить Роскомнадзор, что оказавшаяся в открытом доступе база была скомпилирована неизвестными из различных источников. Более 90% «скомпрометированных» данных являются продуктом автогенерации паролей. В то же время около 30 000 пар «логин – пароль» оказались подлинными.

В начале июля на одном из сайтов, собирающих утечки данных, была опубликована база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей Ozon. Роскомнадзор обещал проверить эту информацию. Тогда в Ozon заявили, что видели эту базу данных и сразу после ее обнаружения поменяли пароли для тех учетных записей. Утечка могла произойти из-за того, что пользователи использовали одинаковые пароли для различных сервисов или из-за вируса, атаковавшего их компьютеры, отмечали в Ozon. Компания о каких-либо утечках или взломах никогда не сообщала.

Ozon – четвертый по величине интернет-магазин в России. У компании, по собственным данным, около 30 млн клиентов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Второе место – у баскетбольной команды News York Yankees, оценка ее стоимости выросла на $900 млн до $4,6 млрд. На третьей строчке второй год подряд испанский футбольный клуб Real Madrid: в 2018 г. его стоимость оценивалась в $4,09 млрд, а в этом году – в $4,24 млрд.

В пятерке лидеров оказались также испанский футбольный клуб Barcelona ($4,02 млрд) и американская баскетбольная команда New York Knicks ($4 млрд).

Английский футбольный клуб Manchester United, который в прошлом году занимал второе место, теперь на шестой строчке. Его стоимость, по подсчетам Forbes, сократилась с $4,12 млрд до $3,81 млрд.

В рейтинге оказались и два клуба российских миллиардеров. Английский футбольный клуб Chelsea, принадлежащий Роману Абрамовичу, занял 32-е место ($2,58 млрд). Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets – его совладельцем является Михаил Прохоров – занял 37-ю строчку ($2,35 млрд).

Политика
Новости

В Госдуму внесли законопроект о штрафе для юрлиц за уничтожение архивов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий штраф для юридических лиц за уничтожение архивов. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает внесение изменений в ст. 13.20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По ней нарушение правил хранения и использования архивных документов влечет предупреждение или штраф. Для граждан по текущей редакции статьи штраф составляет от 100 до 300 руб., а для должностных лиц – от 300 до 500 руб. Штраф для юридических лиц не предусмотрен. Если законопроект будет принят, то штраф для граждан и должностных лиц вырастет, они должны будут выплатить от 1000 до 3000 и от 3000 до 5000 руб. соответственно, а для юридических лиц будет введен штраф от 5000 до 10 000 руб.

Законопроект внесен по инициативе Государственного совета Татарстана.

Анализ правоприменения показывает, что ответственность по текущей редакции ст. 13.30 КоАП не соизмерима с последствиями утраты архивных документов как для граждан, так и для государства, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В частности, отмечается в документе, на системной основе выявляются факты бесконтрольного уничтожения документов и брошенные архивы.

Политика
Новости

Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство России одобрило распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты, соответствующий отзыв опубликован на сайте кабинета министров. В нем указывается, что правительство поддерживает единое регулирование оборота, потребления и рекламы табачной продукции и электронных сигарет.

При этом правительство считает нужным усилить административную ответственность индивидуальных предпринимателей и юрлиц за неисполнение требований антитабачного законодательства. В пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что такой отзыв позволит Госдуме продолжить работу над документом. Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.

Документом предлагается распространить действие антитабачного закона на электронные сигареты. Таким образом, использование электронных сигарет будет запрещено в тех местах, где сейчас запрещено курение обычных сигарет. В случае нарушения гражданина могут оштрафовать на 500–1500 руб., за курение на детских площадках – до 3000 руб.

Антитабачный закон вступил в силу в России с 1 июня 2013 г. Он запрещает курение в общественных местах, кафе и ресторанах, больницах, отелях, на вокзалах, в самолетах и поездах дальнего следования. Курение разрешено в квартирах и специально оборудованных местах в офисах, на улицах – дальше 15 м от остановок транспорта и входов в вокзалы и метро.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Washington Post узнала о тайной работе Huawei на власти КНДР

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайская корпорация Huawei тайно помогала властям КНДР в создании и поддержании в рабочем состоянии собственной беспроводной сети передачи данных Koryolink, пишет Washington Post со ссылкой на документы компании, полученные от ее бывших сотрудников. По данным издания, Huawei совместно с другой китайской компанией, Panda International Information Technology, в течение восьми лет работала в КНДР над рядом проектов, в том числе над разработкой сети 3G. В Huawei такую информацию отрицают.

Если подобная деятельность все же имела место и при этом Huawei использовала в своих продуктах американские компоненты, это может означать нарушение компанией экспортных правил США, которые запрещали поставки Пхеньяну оборудования, в котором содержится более 10% американских компонентов.

Газета указывает, что министерство торговли США с 2016 г. расследует возможные связи Huawei с руководством Северной Кореи, однако официально их наличие не было доказано. Один из источников издания при этом отметил, что созданная в Северной Корее в 2008 г. сеть Koryolink сейчас работает на устаревшем оборудовании, поскольку Huawei прекратила обновлять и обслуживать его.

Бизнес
Новости

Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк «Россия» подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,35 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание РБК.

Иск был подан 22 июля. В производство он пока не принят. В чем заключаются требования банка, также пока не указано. Третьи лица в рамках иска – 11 банков, которые в 2015 г. выдали Utair два синдицированных кредита в 42,6 млрд руб.

Источник, близкий к авиакомпании, рассказал РБК, что речь идет о просроченных процентах по кредиту.

Utair – одна из крупнейших российских авиакомпаний. Ранее, 20 декабря 2018 г. и 20 июня 2019 г., она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты.

С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате – 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.

В марте и мае Utair предлагала банкам свой план реструктуризации: сначала списание 80% синдицированых кредитов (31,4 млрд руб.), затем пролонгацию этой суммы под символический процент на 35 лет. Это для банков равносильно списанию, их оба плана не устроили. Третьего варианта пока нет.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow