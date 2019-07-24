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Причиной пожара в детском лагере могло стать загоревшееся полотенце

Причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщил «РИА Новости» представитель регионального правительства.

В палатках были установлены обогреватели типа «ветерок», с помощью которых дети сушили вещи, рассказал собеседник агентства. В ночь, когда произошел пожар, полотенце упало на один их таких обогревателей и загорелось, продолжил он. Со слов очевидцев и пожарных, палатки сгорели моментально, а огонь от пожара поднимался на высоту до 15 м.

Пожар в палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошел в ночь на 23 июля. Из 26 палаток 20 сгорели полностью. При пожаре пострадали 12 человек – пятеро взрослых и семеро детей, одна девочка погибла. Позже стало известно, что в реанимации скончались еще трое пострадавших. Всего в лагере находились 189 детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В регионе 24 июля объявлено днем траура.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь