В Каспийское море упал истребитель МИГ-29 ВВС Азербайджана

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Допрос директора ФБК Жданова продолжался всю ночь

Допрос директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова продолжался всю ночь, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Иван Жданов с ночи на допросе с адвокатом Владимиром Ворониным», – написал он в Telegram-канале около восьми утра по московскому времени.

Чиков также сообщил, что полиция вызвала на допрос четырех кандидатов в депутаты Мосгордумы – Геннадия Гудкова, Юлию Галямину, Елену Русакову и Любовь Соболь. Они вызваны в качестве свидетелей.

Накануне вечером у Жданова, а также у политика Дмитрия Гудкова прошли обыски. По словам пресс-секретаря Гудкова, следственные действия связаны с запланированной 27 июля акцией протеста.

Жданову, Гудкову и еще нескольким оппозиционерам ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недействительными. 14 июля у здания Мосгоризбиркома прошел стихийный митинг в поддержку независимых кандидатов. Следственный комитет из-за него возбудил уголовное дело по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Позже политик Алексей Навальный предложил 27 июля провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. За призыв к участию в акции 24 июля суд арестовал его на 30 суток.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму