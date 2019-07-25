Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку из-за переписки в Telegram

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Mail.ru улучшила рентабельность благодаря сделкам по киберспорту и доставке еды

Выручка Mail.ru Group во II квартале 2019 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 22,9% до 20 млрд руб., EBITDA – на 21,6% до 7,2 млрд руб., сообщила группа. Это данные группы по управленческой отчетности без учета сервиса по доставке еды Delivery Club и киберспортивного холдинга Esforce.

Получается, доходы группы во II квартале росли примерно теми же темпами, что и в начале года, а вот показатель EBITDA существенно улучшился. Это произошло в том числе благодаря тому, что Mail.ru перестала консолидировать в отчетности данные Delivery Club и Esforce. Контрольную долю в своем киберспортивном холдинге группа недавно договорилась обменять на увеличение доли в игровой компании Modern Pick, а сервис по доставке еды передаст в новое совместное предприятие со Сбербанком. Обе сделки не закрыты.

У Esforce в I квартале этого года была отрицательная EBITDA, Delivery Club пока не вышел в операционную прибыль, группа продолжала активно инвестировать в его развитие. Во II квартале выручка этого сервиса по доставке еды выросла по сравнению с тем же периодом 2018 г. вдвое до 865 млн руб., число заказов увеличилось в четыре раза.

Основную выручку группа продолжает зарабатывать на рекламе – эти доходы во II квартале выросли на 22,5% до 8,4 млрд руб. Несмотря на то что рекламный рынок в России резко замедлился, Mail.ru немного нарастила темп роста в этом сегменте по сравнению с началом года (плюс 19% в I квартале 2019 г.). Быстрее, чем в I квартале, росли и доходы группы от игр – плюс 28,8% до 6,9 млрд руб. против плюс 22% в I квартале. Зато замедлился рост платежей пользователей – плюс 7,5% до 3,9 млрд руб. против плюс 12% в начале года.

Наконец, Mail.ru ожидает, что в 2019 г. доходы сервиса частных объявлений «Юла» составят 2 млрд руб. и отрицательная EBITDA также 2 млрд руб., что негативно повлияет на рентабельность всей группы.