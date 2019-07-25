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Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку из-за переписки в Telegram

Ведомости
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Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что уходит в отставку. «Я сложу с себя полномочия губернатора в пятницу, 2 августа», – передает слова Росселло агентство Associated Press. Его место займет министр юстиции Ванда Васк.

Уход губернатора связан со скандалом, который вспыхнул после обнародования компрометирующей его переписки в Telegram. Согласно ей, Росселло и его близкие советники оскорбительно отзывались о женщинах, избирателях, журналистах, а также критиковали певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию.

Ранее стало известно об утечке 889 страниц личной переписки губернатора Пуэрто-Рико в Telegram. Это привело к масштабным беспорядкам в Пуэрто-Рико, жители вышли на улицы. Росселло сначала заявлял, что не намерен уходить со своего поста.

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Число платных подписчиков музыкальных сервисов Mail.ru Group достигло 2,5 млн

Ведомости
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У музыкального приложения Boom в июле уже было 2,5 млн платных подписчиков, сообщила Mail.ru Group, которой принадлежит этот сервис. По итогам I квартала число подписчиков сервиса достигало 2,1 млн, сообщала прежде группа.

Boom предлагает пользователям «В контакте» и «Одноклассников» доступ к музыке на мобильных устройствах без ограничений и рекламы. Он также позволяет скачивать треки для прослушивания в офлайн-режиме. Подписка на сервис стоит 149 руб. в месяц.

Сервис был запущен в 2016 г. До этого он назывался «Музыка В контакте». Им управляет партнер Mail.Ru Group – United Media Agency (UMA). UMA – посредник между холдингом и правообладателями, оно заключает лицензионные соглашения.

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Минкультуры предложило упростить открытие буфетов в театрах

Ведомости
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Министерство культуры подготовило проект постановления, упрощающий открытие в театрах торговых точек и кафе. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов и предполагает внесение изменений в положение о театре в России.

Ведомство предлагает дать театрам право заключать договоры возмездного оказания услуг с операторами общественного питания и торговли. По действующим нормам театры могут либо сами организовывать буфеты, либо сдавать площади в аренду сторонним организациям. Новые правила дадут театрам более гибкие инструменты регулирования отношений с операторами общественного питания и мелкорозничной торговли, говорится в пояснительной записке. Например, договор оказания услуг не требует проведения торгов и согласования с учредителем, в том числе с Минкультуры.

По новому типу договора в театрах можно будет открывать как буфеты, так и нестационарные торговые точки. При этом театр сможет при необходимости перемещать кафе или лавки по своему усмотрению. Договор аренды такой возможности не предусматривает.

Кроме того, изменится и формат ценообразования аренды. Сейчас для того, чтобы сдать площадь, театры привлекают независимых оценщиков. Однако указанная ими стоимость часто бывает настолько высокой, что театры не могут найти арендаторов, способных снять помещение. В итоге площади пустуют, отмечается в пояснительной записке. Договоры об оказании услуг позволят театрам предлагать более конкурентные условия.

Ранее Минкультуры предложило разрешить всем учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки. Сейчас продажа алкоголя разрешена только в парках, а также в концертных залах и театрах. По мнению Минкультуры, эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей.

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Суд арестовал директора сгоревшего в Хабаровском крае палаточного лагеря

Ведомости
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Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал Максима Кузнецова, директора детского палаточного лагеря, сгоревшего в Хабаровском крае. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель суда. По его словам, директор лагеря арестован на два месяца – до 22 сентября.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, в результате которого один ребенок погиб на месте, еще трое погибли в больнице от ожогов. Официально причина пожара пока не называлась. Представитель регионального правительства говорил, что возгорание могло произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.

В тот же день Следственный комитет сообщил о задержании Кузнецова, а также Виталия Бурлакова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса).

Помимо них задержан сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев. Против него возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК).

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

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Mail.ru улучшила рентабельность благодаря сделкам по киберспорту и доставке еды

Ведомости
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Выручка Mail.ru Group во II квартале 2019 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 22,9% до 20 млрд руб., EBITDA – на 21,6% до 7,2 млрд руб., сообщила группа. Это данные группы по управленческой отчетности без учета сервиса по доставке еды Delivery Club и киберспортивного холдинга Esforce.

Получается, доходы группы во II квартале росли примерно теми же темпами, что и в начале года, а вот показатель EBITDA существенно улучшился. Это произошло в том числе благодаря тому, что Mail.ru перестала консолидировать в отчетности данные Delivery Club и Esforce. Контрольную долю в своем киберспортивном холдинге группа недавно договорилась обменять на увеличение доли в игровой компании Modern Pick, а сервис по доставке еды передаст в новое совместное предприятие со Сбербанком. Обе сделки не закрыты.

У Esforce в I квартале этого года была отрицательная EBITDA, Delivery Club пока не вышел в операционную прибыль, группа продолжала активно инвестировать в его развитие. Во II квартале выручка этого сервиса по доставке еды выросла по сравнению с тем же периодом 2018 г. вдвое до 865 млн руб., число заказов увеличилось в четыре раза.

Основную выручку группа продолжает зарабатывать на рекламе – эти доходы во II квартале выросли на 22,5% до 8,4 млрд руб. Несмотря на то что рекламный рынок в России резко замедлился, Mail.ru немного нарастила темп роста в этом сегменте по сравнению с началом года (плюс 19% в I квартале 2019 г.). Быстрее, чем в I квартале, росли и доходы группы от игр – плюс 28,8% до 6,9 млрд руб. против плюс 22% в I квартале. Зато замедлился рост платежей пользователей – плюс 7,5% до 3,9 млрд руб. против плюс 12% в начале года.

Наконец, Mail.ru ожидает, что в 2019 г. доходы сервиса частных объявлений «Юла» составят 2 млрд руб. и отрицательная EBITDA также 2 млрд руб., что негативно повлияет на рентабельность всей группы.

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Бизнес
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«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе

Ведомости
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Московская полиция признала сервис «Яндекс.Еда» виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей, следует из определения Арбитражного суда Москвы. Первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

В определении говорится, что «Яндекс.Еда» оспорила в суде решение отдела по вопросам миграции управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы, который постановил привлечь сервис к административной ответственности. Однако суд отказался принять иск «Яндекс.Еды», решив, что он подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. В картотеке судов общей юрисдикции Москвы по состоянию на 25 июля заявлений от «Яндекс.Еды» не было. Представитель сервиса не ответил на вопросы «Коммерсанта».

Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве). Данная статья предусматривает штраф в размере от 400 000 до 1 млн руб. для юридических лиц.

Историю с привлечением «Яндекс.Еды» к ответственности по этой статье можно считать показательной, аналогичных дел в отношении компаний такого масштаба еще не было, сказал «Коммерсанту» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он отметил, что по статье 18.15 КоАП существует и более суровая санкция, чем штраф: административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток, что может привести к недополученной прибыли и убыткам.

«Яндекс.Еда» – сервис по доставке еды из ресторанов, на данный момент работает более чем в 20 городах России. Компания контролируется «Яндекс.Такси», в котором 61% владеет «Яндекс» и 38% – Uber.

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Политика
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В Каспийское море упал истребитель МиГ-29 армии Азербайджана

Ведомости
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Минобороны Азербайджана сообщило о крушении принадлежащего армии страны истребителя МиГ-29. По предварительной версии, военный самолет упал в Каспийское море.

С самолетом была утеряна связь 24 июля около 22:00 по местному времени (21:00 мск). Истребитель совершал плановый тренировочный полет в ночное время. Была создана комиссия по расследованию причин аварии, ведутся поиски пилота, отметило оборонное ведомство Азербайджана.

Различные модификации МиГ-29, разработанного ОКБ МИГ, поставлялись на вооружение России и нескольких десятков других стран мира. МиГ-29 – один из главных истребителей, находящихся на вооружении армии Азербайджана. В 2008 г. такой же самолет упал в Каспийское море неподалеку от поселка имени Зейнвалабдина Тагиева.

Политика
Новости

Допрос директора ФБК Жданова продолжался всю ночь

Ведомости
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Допрос директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова продолжался всю ночь, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Иван Жданов с ночи на допросе с адвокатом Владимиром Ворониным», – написал он в Telegram-канале около восьми утра по московскому времени.

Чиков также сообщил, что полиция вызвала на допрос четырех кандидатов в депутаты Мосгордумы – Геннадия Гудкова, Юлию Галямину, Елену Русакову и Любовь Соболь. Они вызваны в качестве свидетелей.

Накануне вечером у Жданова, а также у политика Дмитрия Гудкова прошли обыски. По словам пресс-секретаря Гудкова, следственные действия связаны с запланированной 27 июля акцией протеста.

Жданову, Гудкову и еще нескольким оппозиционерам ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недействительными. 14 июля у здания Мосгоризбиркома прошел стихийный митинг в поддержку независимых кандидатов. Следственный комитет из-за него возбудил уголовное дело по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Позже политик Алексей Навальный предложил 27 июля провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. За призыв к участию в акции 24 июля суд арестовал его на 30 суток.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

Бизнес
Новости

«Дочки» «Газпрома» продадут почти 3% акций материнской компании на бирже

Ведомости
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Две дочерние структуры «Газпрома», зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, – Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited – планируют 25 июля разместить на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Этот пакет соответствует 2,93% уставного капитала «Газпрома» и исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в среду оценивается в 147 млрд руб.

В сообщении отмечается, что продажа осуществляется по единой цене и в размере всего пакета акций. Частичная продажа пакета не предусмотрена. Сбор заявок будет осуществляться с 10 до 17 часов в четверг.

«Газпром» – глобальная энергетическая компания, основными направлениями деятельности которой являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

Более 50% акций «Газпрома» контролирует государство. Согласно информации на сайте компании, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом принадлежит 38,37%, «Роснефтегазу» – 10,97%, «Росгазификации» – 0,89%, 24,13% принадлежит владельцам американских депозитарных расписок, остальные 25,64% – прочим зарегистрированным лицам.

Технологии
Новости

Samsung объявила о выпуске смартфонов с гибким экраном в сентябре

Ведомости
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Продажи смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном начнутся в сентябре в некоторых странах, сообщила компания. Точную дату выхода смартфона Samsung не назвала.

Продажи Galaxy Fold должны были начаться еще в апреле, однако Samsung пришлось их отложить. Журналисты, получившие смартфон на тестирование до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования.

За время, прошедшее с момента несостоявшегося релиза, в смартфон были внесены изменения, рассказали в Samsung. В основном они были направлены на то, чтобы сделать экран Galaxy Fold более прочным.

В сентябре также должны начаться продажи смартфона со складывающимся экраном одного из главных конкурентов Samsung – Huawei. Китайская компания планировала выпустить Mate X в июне, но перенесла релиз из-за необходимости дополнительных тестов экрана.

Бизнес
Новости

Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап

Ведомости
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Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.

Разработанная KisanHub платформа позволяет оптимизировать цепочки поставок, чтобы уменьшить влияние сезонных рисков на урожайность и сэкономить ресурсы. Сейчас ее продукты используют 14 корпоративных клиентов, в том числе крупнейший в мире производитель пива AB InBev.

KisanHub планирует выйти на российский рынок. В качестве потенциальных клиентов компания будет рассматривать предприятия пищевой промышленности и поставщиков свежих продуктов. Стартап рассчитываем начать внедрение продуктов с российскими клиентами в посевном сезоне 2020 г.

Sistema VC основан в 2016 г. АФК «Система» вместе со Сбербанком и «Магинвестом». Среди ключевых инвестиционных проектов фонда онлайн-ритейлер Ozon и маркетплейс бытовых и бизнес-услуг YouDo.

Политика
Новости

Северная Корея запустила две ракеты

Ведомости
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КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Они пролетели около 430 км.

Южнокорейские военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных пусков, отметили в комитете. Вместе с американскими разведывательными органами они анализируют, снаряды какого типа запустила КНДР. В Пентагоне сказали Fox News, что в курсе сообщений о запуске КНДР ракет и ждут дальнейших подробностей.

Запущенные ракеты были малой дальности, пишет Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве. Они не достигли исключительной экономической зоны Японии и не угрожали безопасности страны, добавил собеседник агентства.

Последний раз КНДР проводила запуски ракет в мае. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что его не беспокоят ракеты малой дальности.

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