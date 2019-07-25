Матвиенко поддержала идею Володина об усилении роли парламента в России
Основные положения Конституции не нуждаются в коренных изменениях, но некоторые уточнения возможны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, необходимо «совершенствование законодательства, касающегося баланса ветвей власти».
В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые позволят депутатам принимать участие в назначении вице-премьеров и министров. По его мнению, усиление роли парламента «соответствовало бы принципам должного баланса властей» и «обеспечивало бы более высокий уровень ответственности» в работе кабинета министров.
Матвиенко согласилась, что роль парламента должна расти, но Россия, по ее мнению, должна оставаться президентской республикой. «Не движемся ли мы к парламентской республике? Не движемся. К усилению роли парламента, да, я поддерживаю», – сказала Матвиенко (ее цитирует ТАСС). При этом она отметила, что сейчас у парламентариев широчайшие полномочия, но они ими не всегда эффективно пользуются.
Ранее премьер Дмитрий Медведев, комментируя инициативу Володина, говорил, что никакие фундаментальные изменения в действующую Конституцию не нужны. По его мнению, никакая донастройка политической системы не должна затрагивать положений о правах и свободах граждан и нормы о президентской республике.
Что говорили об изменении Конституции представители высшего руководства России
«Текст Конституции не содержит пустых деклараций. Ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой, развивающийся организм». 12.12.2018, речь на приеме в Кремле по случаю 25-летия Конституции.
«Что касается изменений в Конституции, это предмет широкого общественного обсуждения». 20.12.2018, ежегодная большая пресс-конференция
«Фундаментальные изменения в Конституции не нужны. <...> В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. <...> При этом любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти.
Никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, т. е. норм о президентской республике». 6.04.2019, официальный сайт правительства
«Страна развивается, появляются новые вызовы, новые масштабные задачи. И, конечно же, они требуют адекватной реакции. На данный момент я считаю, что Конституция позволяет нам решать эти вопросы: вносить изменения, принимать законы, в том числе конституционные, которые не затрагивают основных положений Конституции. <...>
Возможно, на каком-то этапе мы окажемся перед необходимостью перераспределения или уточнения некоторых полномочий между различными ветвями власти. Но если говорить, какая модель больше подходит для России, то, я уверена, это президентская республика в силу многих причин и многих факторов – они очевидны и понятны». 23.03.2019, интервью «Интерфаксу»
«Мне представляются особенно тревожными вновь появляющиеся призывы к кардинальным конституционным реформам.
Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. <...> Недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений». Статья в Российской газете 9 октября 2018 г.
«Новые задачи развития страны требуют большей эффективности. Это не касается базовых положений Конституции. Они незыблемы. Но есть вопросы, которые возникают даже исходя из опыта работы Госдумы. <...>
Целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. <...> Есть еще вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. <...>
Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства». 6.04.2018, интервью сайту Госдумы