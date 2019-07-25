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Лукашенко пригрозил белорусскому правительству тюрьмой из-за падежа скота

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой членам правительства из-за падежа скота, сообщается на его сайте.

Это произошло во время поездки белорусского лидера в Ветковский район Гомельской области. Руководство района указало на проблемы с сельскохозяйственным производством, объемы которого не достигают уровня 2018 г. Одной из причин чиновники назвали падеж скота, но Лукашенко выразил уверенность, что «проблема комплексная, и падеж скота – это следствие, а не причина».

Решать проблему надо через строгое соблюдение технологий, подчеркнул президент. «Если ты не можешь накормить поросенка, теленка, не надо их разводить. Если не можешь накормить, отдай тем, у кого есть корм. Зачем гробить скот?» – отметил он и потребовал взять ситуацию с падежом скота под жесткий контроль. «Еще раз повторяю для правительства и на будущее, – продолжил он. – За падеж скота сядете в тюрьму. 85 000, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?»

Президент поручил генпрокуратуре продолжить заниматься этим вопросом. «Это недопустимо. То корма плохие, то то, то это, – безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», – заключил он.

В августе 2018 г. Лукашенко совершил поездку в Оршанский район Витебской области, после которой провел совещание и указал на «пофигическое отношение правительства к поручениям президента». Президент потребовал, в частности, немедленного увольнения двух членов правительства – министра промышленности Виталия Вовка и министра строительства Анатолия Черного.

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Политика
Новости

Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу Соболь на отказ в регистрации

Ведомости
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Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму, передает РИА Новости.

Как заявила в ходе заседания член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах.  По ее словам, итоговое решение о жалобе Соболь, состоится в пятницу, 26 июля.

В свою очередь Соболь написала в Twitter, что продолжит голодовку в знак протеста против отказа в допуске на выборы и будет требовать встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. «Решение Мосгоризбиркома по отказу в удовлетворении моей апелляции абсолютно незаконно. У меня есть независимая экспертиза, по которой меня прямо сейчас должны были восстановить в качестве кандидата в Мосгордуму», — отметила она.

Значительному числу оппозиционеров отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму, признав собранные ими для выдвижения подписи недействительными.  К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, директора ФБК Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину. Из-за отказов в регистрации оппозиционеры провели несколько акций протеста.

Жалобу Гудкова на отказ в регистрации рабочая группа Мосгоризбиркома также ранее отклонила. Политик обещал обжаловать это решение.

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Бизнес
Новости

В Магнитогорске произошел пожар на фабрике, открытой Путиным неделю назад

Ведомости
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На новой агломерационной фабрике, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату, утром 25 июля произошел пожар, сообщило управление МЧС по Челябинской области. Погибших и пострадавших нет, на работе предприятия происшествие не сказалось, отмечается в сообщении.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 9.44 по местному времени (7.44 мск), пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. По данным МЧС, горела транспортная лента в наклонной галерее. Пожар был полностью потушен менее чем за час.

Аглофабрика была запущена 19 июля, на открытии присутствовали президент Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ожидается, что предприятие будет производить по 5,5 млн т агломерата в год для последующей выплавки чугуна и стали.

Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупнейших металлургических заводов в России, производит по 12 млн т металлургической продукции в год при общероссийском производстве 71,3 млн т.

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Политика
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Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на Конституцию

Ведомости
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Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на ст. 51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. Об этом политик рассказал после допроса в Следственном комитете.

По словам Гудкова, следователь спрашивал его о том, каким образом он стал кандидатом в депутаты Мосгордумы, за счет каких средств финансировалась его избирательная кампания и кто его поддерживал в ходе нее. Также было много вопросов, связанных с разными акциями и митингами, добавил политик. «По этим вопросам я воспользовался 51-й статьей Конституции», – сказал Гудков.

Политик отметил, что вместо ответов на эти вопросы рассказал следователю о том, как несправедливо устроена избирательная система и как незаконно забраковали подписи, которые он сдал в избирком.

По словам Гудкова, в следующий раз он должен явиться в Следственный комитет вечером 25 июля. В его присутствии будут досматриваться изъятые у него гаджеты. Гудков рассказал, что при обыске у него изъяли четыре компьютера и телефон. Также политик должен явиться на допрос днем 26 июля. Гудков проходит по делу как свидетель.

Накануне вечером у Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и ряда других оппозиционеров прошли обыски. По словам пресс-секретаря Гудкова, следственные действия связаны с запланированной 27 июля акцией протеста. Также ряд независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы были вызваны на допрос, в том числе Геннадий Гудков, Юлия Галямина, Любовь Соболь и Елена Русакова.

Жданову, Гудкову и еще нескольким оппозиционерам ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недействительными. 14 июля у здания Мосгоризбиркома прошел стихийный митинг в поддержку независимых кандидатов. Следственный комитет из-за него возбудил уголовное дело по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Позже политик Алексей Навальный предложил 27 июля провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. За призыв к участию в акции 24 июля суд арестовал его на 30 суток.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы

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Политика
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Матвиенко поддержала идею Володина об усилении роли парламента в России

Ведомости
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Основные положения Конституции не нуждаются в коренных изменениях, но некоторые уточнения возможны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, необходимо «совершенствование законодательства, касающегося баланса ветвей власти».

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые позволят депутатам принимать участие в назначении вице-премьеров и министров. По его мнению, усиление роли парламента «соответствовало бы принципам должного баланса властей» и «обеспечивало бы более высокий уровень ответственности» в работе кабинета министров.

Матвиенко согласилась, что роль парламента должна расти, но Россия, по ее мнению, должна оставаться президентской республикой. «Не движемся ли мы к парламентской республике? Не движемся. К усилению роли парламента, да, я поддерживаю», – сказала Матвиенко (ее цитирует ТАСС). При этом она отметила, что сейчас у парламентариев широчайшие полномочия, но они ими не всегда эффективно пользуются.

Ранее премьер Дмитрий Медведев, комментируя инициативу Володина, говорил, что никакие фундаментальные изменения в действующую Конституцию не нужны. По его мнению, никакая донастройка политической системы не должна затрагивать положений о правах и свободах граждан и нормы о президентской республике.

Что говорили об изменении Конституции представители высшего руководства России

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Политика
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Матвиенко допустила возможность нарушения прав кандидатов на выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что некоторым кандидатам в Мосгордуму могли несправедливо отказать в регистрации, передает «Интерфакс».

Она порекомендовала кандидатам, усматривающим нарушения в действиях окружных избиркомов, обратиться в Мосгоризбирком, в Центризбирком, а затем в суд. «Надо оперативно этот путь пройти и доказать аргументированно, что его незаконно сняли», – отметила она.

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы сопровождается скандалами: значительному числу оппозиционеров отказали в регистрации кандидатами, признав собранные ими для выдвижения подписи недействительными. Из-за отказов в регистрации оппозиционеры провели несколько акций протеста. На согласованный митинг за регистрацию независимых кандидатов 20 июля на проспекте Сахарова пришло до 22 500 человек. На том митинге выступили незарегистрированные кандидаты и политик Алексей Навальный, который поставил властям ультиматум: если кандидатов не зарегистрируют, они и их сторонники продолжат протесты.

Симоновский районный суд Москвы 24 июля арестовал Навального на 30 суток за призывы выйти к мэрии в следующие выходные. В домах кандидатов, участвовавших в протестах, прошли обыски: следователи пришли к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Их вызвали на допрос, как и юриста ФБК Любовь Соболь, муниципального депутата Юлию Галямину, а также экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова.

Следственный комитет утром 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг, о котором идет речь, прошел 14 июля. Он был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму. До здания Мосгоризбиркома дошли около 1000 человек. Они требовали встречи с председателем комиссии Валентином Горбуновым, однако он в этот день был на даче. Вечером полиция разогнала протестующих.

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Технологии
Новости

Forbes впервые оценил доходы российских блогеров

Ведомости
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Российский Forbes опубликовал новый рейтинг российских знаменитостей, впервые с 2005 г. изменив методологию его составления и ограничив возраст участников 40 годами. Помимо упоминаний в СМИ редакция стала учитывать упоминания звезд в соцсетях, а также число их подписчиков в Instagram и YouTube.

Авторы рейтинга полагают, что молодой аудитории интереснее следить за ровесниками, а не за «навечно прописавшимися в прежнем рейтинге Филиппом Киркоровым, Максимом Галкиным, Валерием Меладзе, Григорием Лепсом и другими персонажами из 1990-х и 2000-х».

После изменения методологии четверть мест в рейтинге звезд заняли популярные видеоблогеры, которые зарабатывают на рекламных интеграциях и партнерских проектах. Телеведущая и автор шоу на YouTube Ксения Собчак заняла 12 место в рейтинге с годовым доходом в $1 млн. Автор блога в Instagram и продюсер Настя Ивлеева заняла 14 место, ее доход оценили в $0,9 млн. Журналист и ведущий авторского шоу на YouTube Юрий Дудь за год заработал $1,4 млн, у него в рейтинге 18 место. Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) за год заработал $2,7 млн и занял 21 место. Важным источником его заработка является контракт со Сбербанком: блогер является его амбассадором с 2017 г.

Блогер Kate Clapp (Екатерина Трофимова) заработала на рекламе косметики $0,5 млн и заняла 27 место. YouTube-блогер Саша Спилберг, которой 21 год, заработала $0,7 млн и заняла в рейтинге 30 место. Музыкант Илья Прусикин, основатель группы Little Big, за год заработал $1 млн и получил 35 место в рейтинге звезд. Согласно подсчетам издания, Максим Голополосов, известный как Макс +100500, за год заработал $0,7 млн (36 место в рейтинге). Бывшая участница КВН и Instagram-блогер Ида Галич заняла в рейтинге 39 место с доходом $0,8 млн.

Лидером рейтинга с доходами в $11,5 млн стал боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На втором месте – Ольга Бузова, доходы которой оценены в $4,4 млн.

Технологии
Новости

Число платных подписчиков музыкальных сервисов Mail.ru Group достигло 2,5 млн

Ведомости
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У музыкального приложения Boom в июле уже было 2,5 млн платных подписчиков, сообщила Mail.ru Group, которой принадлежит этот сервис. По итогам I квартала число подписчиков сервиса достигало 2,1 млн, сообщала прежде группа.

Boom предлагает пользователям «В контакте» и «Одноклассников» доступ к музыке на мобильных устройствах без ограничений и рекламы. Он также позволяет скачивать треки для прослушивания в офлайн-режиме. Подписка на сервис стоит 149 руб. в месяц.

Сервис был запущен в 2016 г. До этого он назывался «Музыка В контакте». Им управляет партнер Mail.Ru Group – United Media Agency (UMA). UMA – посредник между холдингом и правообладателями, оно заключает лицензионные соглашения.

Бизнес
Новости

Минкультуры предложило упростить открытие буфетов в театрах

Ведомости
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Министерство культуры подготовило проект постановления, упрощающий открытие в театрах торговых точек и кафе. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов и предполагает внесение изменений в положение о театре в России.

Ведомство предлагает дать театрам право заключать договоры возмездного оказания услуг с операторами общественного питания и торговли. По действующим нормам театры могут либо сами организовывать буфеты, либо сдавать площади в аренду сторонним организациям. Новые правила дадут театрам более гибкие инструменты регулирования отношений с операторами общественного питания и мелкорозничной торговли, говорится в пояснительной записке. Например, договор оказания услуг не требует проведения торгов и согласования с учредителем, в том числе с Минкультуры.

По новому типу договора в театрах можно будет открывать как буфеты, так и нестационарные торговые точки. При этом театр сможет при необходимости перемещать кафе или лавки по своему усмотрению. Договор аренды такой возможности не предусматривает.

Кроме того, изменится и формат ценообразования аренды. Сейчас для того, чтобы сдать площадь, театры привлекают независимых оценщиков. Однако указанная ими стоимость часто бывает настолько высокой, что театры не могут найти арендаторов, способных снять помещение. В итоге площади пустуют, отмечается в пояснительной записке. Договоры об оказании услуг позволят театрам предлагать более конкурентные условия.

Ранее Минкультуры предложило разрешить всем учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки. Сейчас продажа алкоголя разрешена только в парках, а также в концертных залах и театрах. По мнению Минкультуры, эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей.

Политика
Новости

Суд арестовал директора сгоревшего в Хабаровском крае палаточного лагеря

Ведомости
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Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал Максима Кузнецова, директора детского палаточного лагеря, сгоревшего в Хабаровском крае. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель суда. По его словам, директор лагеря арестован на два месяца – до 22 сентября.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, в результате которого один ребенок погиб на месте, еще трое погибли в больнице от ожогов. Официально причина пожара пока не называлась. Представитель регионального правительства говорил, что возгорание могло произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.

В тот же день Следственный комитет сообщил о задержании Кузнецова, а также Виталия Бурлакова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса).

Помимо них задержан сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев. Против него возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК).

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Политика
Новости

Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку из-за переписки в Telegram

Ведомости
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Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что уходит в отставку. «Я сложу с себя полномочия губернатора в пятницу, 2 августа», – передает слова Росселло агентство Associated Press. Его место займет министр юстиции Ванда Васк.

Уход губернатора связан со скандалом, который вспыхнул после обнародования компрометирующей его переписки в Telegram. Согласно ей, Росселло и его близкие советники оскорбительно отзывались о женщинах, избирателях, журналистах, а также критиковали певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию.

Ранее стало известно об утечке 889 страниц личной переписки губернатора Пуэрто-Рико в Telegram. Это привело к масштабным беспорядкам в Пуэрто-Рико, жители вышли на улицы. Росселло сначала заявлял, что не намерен уходить со своего поста.

Технологии
Новости

Mail.ru улучшила рентабельность благодаря сделкам по киберспорту и доставке еды

Ведомости
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Выручка Mail.ru Group во II квартале 2019 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 22,9% до 20 млрд руб., EBITDA – на 21,6% до 7,2 млрд руб., сообщила группа. Это данные группы по управленческой отчетности без учета сервиса по доставке еды Delivery Club и киберспортивного холдинга Esforce.

Получается, доходы группы во II квартале росли примерно теми же темпами, что и в начале года, а вот показатель EBITDA существенно улучшился. Это произошло в том числе благодаря тому, что Mail.ru перестала консолидировать в отчетности данные Delivery Club и Esforce. Контрольную долю в своем киберспортивном холдинге группа недавно договорилась обменять на увеличение доли в игровой компании Modern Pick, а сервис по доставке еды передаст в новое совместное предприятие со Сбербанком. Обе сделки не закрыты.

У Esforce в I квартале этого года была отрицательная EBITDA, Delivery Club пока не вышел в операционную прибыль, группа продолжала активно инвестировать в его развитие. Во II квартале выручка этого сервиса по доставке еды выросла по сравнению с тем же периодом 2018 г. вдвое до 865 млн руб., число заказов увеличилось в четыре раза.

Основную выручку группа продолжает зарабатывать на рекламе – эти доходы во II квартале выросли на 22,5% до 8,4 млрд руб. Несмотря на то что рекламный рынок в России резко замедлился, Mail.ru немного нарастила темп роста в этом сегменте по сравнению с началом года (плюс 19% в I квартале 2019 г.). Быстрее, чем в I квартале, росли и доходы группы от игр – плюс 28,8% до 6,9 млрд руб. против плюс 22% в I квартале. Зато замедлился рост платежей пользователей – плюс 7,5% до 3,9 млрд руб. против плюс 12% в начале года.

Наконец, Mail.ru ожидает, что в 2019 г. доходы сервиса частных объявлений «Юла» составят 2 млрд руб. и отрицательная EBITDA также 2 млрд руб., что негативно повлияет на рентабельность всей группы.

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