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Лукашенко пригрозил белорусскому правительству тюрьмой из-за падежа скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой членам правительства из-за падежа скота, сообщается на его сайте.

Это произошло во время поездки белорусского лидера в Ветковский район Гомельской области. Руководство района указало на проблемы с сельскохозяйственным производством, объемы которого не достигают уровня 2018 г. Одной из причин чиновники назвали падеж скота, но Лукашенко выразил уверенность, что «проблема комплексная, и падеж скота – это следствие, а не причина».

Решать проблему надо через строгое соблюдение технологий, подчеркнул президент. «Если ты не можешь накормить поросенка, теленка, не надо их разводить. Если не можешь накормить, отдай тем, у кого есть корм. Зачем гробить скот?» – отметил он и потребовал взять ситуацию с падежом скота под жесткий контроль. «Еще раз повторяю для правительства и на будущее, – продолжил он. – За падеж скота сядете в тюрьму. 85 000, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?»

Президент поручил генпрокуратуре продолжить заниматься этим вопросом. «Это недопустимо. То корма плохие, то то, то это, – безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», – заключил он.

В августе 2018 г. Лукашенко совершил поездку в Оршанский район Витебской области, после которой провел совещание и указал на «пофигическое отношение правительства к поручениям президента». Президент потребовал, в частности, немедленного увольнения двух членов правительства – министра промышленности Виталия Вовка и министра строительства Анатолия Черного.