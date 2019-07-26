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ЦИК Украины объявил об итогах обработки 100% протоколов на выборах в Раду

По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленеского «Слуга народа» набрала 43,16% по партийным спискам, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Пророссийская партия Юрия Бойко и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» заняла второе место с 13,05%. Партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко – «Батькивщина» и «Европейская солидарность» — набрали 8,18 и 8,1% соответственно. Электоральный барьер в 5% прошла также партия Святослава Вакарчука, она набрала 5,82%.

Остальные участвовавшие в выборах партии – их 17 – не преодолели барьер. Больше всех к нему приблизилась «Радикальная партия Олега Ляшко», она набрала 4,01% голосов.

В мае во время церемонии своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады. Досрочные выборы депутатов украинского парламента нового созыва состоялись 21 июля.

На Украине смешанная система выборов в Раду: половина из 450 депутатов избираются по партийным спискам, еще половина – по одномандатным округам. Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции. «Слуга народа» лидирует и по партспискам, и по одномандатным округам.

Как проходили выборы в Верховную раду Украины. Фотографии