Против бывшего председателя астраханского правительства возбудили уголовное дело
Главное следственное управление Следственного комитета (СКР) возбудило дело против бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Помимо Султанова фигурантом дела стал также и. о. зампредседателя правительства – министр финансов региона Виталий Шведов. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотреблением должностными полномочиями).
По версии следствия, Султанов и Шведов взяли кредит на 6 млрд руб. в одном из банков, несмотря на то что на счетах бюджета Астраханской области были деньги и займ не требовался. Процентная ставка по кредиту составляла от 7 до 8,5%, но если бы у чиновников была необходимость в кредите, они могли взять бюджетный кредит с более низкой ставкой – 0,1%, отмечает СКР. Ущерб бюджету региона ведомство оценило в 212 млн руб.
Действия Султанова и Шведова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти, подчеркивает следствие.
Чиновники задержаны, сообщила ТАСС официальный представитель СКР Светлана Петренко. Источник агентства рассказывал, что силовики проводят обыски в министерстве финансов Астраханской области. Источник РБК сообщил, что Султанова и Шведова задержали утром 26 июля, они находились у себя дома.