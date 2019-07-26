Против бывшего председателя астраханского правительства возбудили уголовное дело

Политика

Новости

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру Минкультуры

Кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд (КС) с жалобой на цензуру в связи с отзывом прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение адвокатского бюро «Бартолиус», которое представляет кинотеатр. Поводом для жалобы стал штраф в 280 000 руб., который «Пионер» получил за показ картины, прокатное удостоверение которой отозвал Минкульт. Представитель кинотеатра подтвердил «Ведомостям» подачу жалобы в КС.

«Пионер» попросил КС признать нормы, устанавливающие систему выдачи и отзыва прокатного удостоверений, неконституционными. По мнению заявителя, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры, запрещенной Конституцией. «Эта система не может быть оправдана ссылкой на защиту других конституционно значимых ценностей, поскольку установленные ей меры являются непропорциональными и неприемлемыми в цивилизованном обществе», — говорится в сообщении адвокатского бюро.

«Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться 25 января, но Минкультуры отозвало у него прокатное удостоверение. Сделать это министра культуры Владимира Мединского попросили режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и еще несколько человек. По их мнению, фильм является «злобной и абсолютно неуместной якобы "комедией"», которая «очерняет память о наших гражданах, победивших фашизм». Режиссеры также увидели в фильме экстремистскую информацию.

Мединский тогда объяснил, что «многие люди старшего поколения, да и не только» увидят в нем оскорбительную насмешку не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма. Глава департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова на запрос «Интерфакса» о комментарии заявила, что жалобу «Пионера» на цензуру должны рассматривать и комментировать юристы, а не департамент.

Какие фильмы не разрешили показать в России