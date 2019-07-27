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Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что его задержали. «Меня задержали. Ехали с женой с дачи. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке», – написал он в Telegram. По словам Гудкова, его везут в ОВД «Коптево».

Ранее о задержании сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Также «Дождь» сообщает о задержании Юлии Галяминой. Кроме того, ночью был задержан глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин: он был доставлен в отдел МВД по городу Троицку, в ближайшее время должен состояться суд.

Гудков, Жданов, Яшин, Галямина и ряд других оппозиционеров не были допущены до выборов в Мосгордуму. Неделю назад оппозиция выдвинула ультиматум московским властям, пообещав провести несогласованный митинг у здания мэрии, если к 27 июля не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

Еще до начала акции у здания мэрии начались задержания. По данным «ОВД-инфо», к полудню были задержаны как минимум шесть человек.

Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу