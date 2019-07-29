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Уровень воды в пострадавшем от паводка Тулуне преодолел критическую отметку

Уровень воды в реке Ия, на которой стоит пострадавший от паводков город Тулун Иркутской области, преодолел критическую отметку и продолжает расти. Как говорится в сообщении городской администрации, по состоянию на 8 утра местного времени (на 5 часов опережает московское) 29 июля уровень воды достиг 763 см при критической отметке в 700 см.

Правительство Иркутской области 28 июля заявило, что за сутки 27 июля в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. Из-за сильных дождей были подтоплены дома и участки, поднялся уровень воды в реках. Согласно прогнозу синоптиков, дожди в Тулуне должны прекратиться только 29 июля. Региональное управление МЧС сообщило о том, что из-за подъема воды в реке Ия в Тулуне и Тулунском районе началась эвакуация населения.

С начала лета Иркутская область страдает от паводков. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов. Было подтоплено свыше 10 000 домов, в которых жили более 40 000 человек, повреждены около 50 участков дорог и 20 с лишним автомобильных мостов. Погибли 25 человек, семь до сих пор числятся пропавшими без вести. В июньских паводках больше всего пострадали Нижнеудинский и Тулунский районы области. В конце июня президент России Владимир Путин внепланово посетил Иркутскую область и провел совещание о ликвидации последствий паводков. В частности, он раскритиковал работу администраций пострадавших населенных пунктов.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж