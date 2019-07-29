Новости
Политика
Новости

Уровень воды в пострадавшем от паводка Тулуне преодолел критическую отметку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Уровень воды в реке Ия, на которой стоит пострадавший от паводков город Тулун Иркутской области, преодолел критическую отметку и продолжает расти. Как говорится в сообщении городской администрации, по состоянию на 8 утра местного времени (на 5 часов опережает московское) 29 июля уровень воды достиг 763 см при критической отметке в 700 см.

Правительство Иркутской области 28 июля заявило, что за сутки 27 июля в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. Из-за сильных дождей были подтоплены дома и участки, поднялся уровень воды в реках. Согласно прогнозу синоптиков, дожди в Тулуне должны прекратиться только 29 июля. Региональное управление МЧС сообщило о том, что из-за подъема воды в реке Ия в Тулуне и Тулунском районе началась эвакуация населения.

С начала лета Иркутская область страдает от паводков. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов. Было подтоплено свыше 10 000 домов, в которых жили более 40 000 человек, повреждены около 50 участков дорог и 20 с лишним автомобильных мостов. Погибли 25 человек, семь до сих пор числятся пропавшими без вести. В июньских паводках больше всего пострадали Нижнеудинский и Тулунский районы области. В конце июня президент России Владимир Путин внепланово посетил Иркутскую область и провел совещание  о ликвидации последствий паводков. В частности, он раскритиковал работу администраций пострадавших населенных пунктов.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Обладателям анонимных электронных кошельков запретят пополнение через терминалы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Обладателям анонимных электронных кошельков могут запретить пополнять их через терминалы и офисы операторов сотовой связи, пишет РБК со ссылкой на поправки в закон о национальной платежной системе, одобренные Советом Федерации. Они предполагают, что клиент, чью личность нельзя идентифицировать, сможет пополнить кошелек только через свой банковский счет. Сейчас физлица могут пополнять такие электронные кошельки, не предоставляя свои документы.

Как рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такие меры необходимы, чтобы власти могли предотвратить финансирование терроризма и распространение наркотиков, могли идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет в случае проведения незаконных операций.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов посчитала, что ежегодно в России совершается 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб. Более 10 млн человек являются владельцами анонимных кошельков. В Ассоциации назвали принятые Совфедом меры избыточными: подобные кошельки уже нельзя использовать для платежей за рубеж или переводов другим физическим лицам, с анонимного кошелька нельзя снять и деньги в наличной форме. В результате подобной реформы зарубежные системы могут уйти из России, а национальные — перестать развиваться, прокомментировали изданию ситуацию в «Яндекс.Деньги», заверив, что анонимных владельцев кошельков у компании — не более 10%. В Qiwi также подчеркнули, что подавляющее число пользователей владеют идентифицированными кошельками. В Paypal новые меры не комментировали.

В апреле «Коммерсантъ» сообщил еще об одной инициативе в отношении владельцев подобных кошельков. Ассоциация «Электронные деньги» по просьбе Банка России подготовила меморандум, в котором упорядочиваются отношения владельцев электронных кошельков и операторов таких сервисов. Документ признает законной комиссию за неиспользование такого кошелька, но вводит правила ее взимания. Если кошелек не используется больше года, комиссия должна быть не больше 10 руб. в день. Документ обязывает оператора заранее и минимум дважды информировать клиента о будущих комиссиях – не менее чем за месяц до списания и не позднее чем за три дня.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

«Новатэк» попросил Медведева о субсидировании процентных ставок для проекта «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил о субсидировании процентных ставок при строительстве газовозов для проекта «Арктик СПГ — 2», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Суда будут построены на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), их финансирование будет организовано по лизинговой схеме с участием ВЭБ.РФ. Всего компания рассчитывает построить в 2020–2025 гг. 15 газовозов, их совокупная стоимость оценивается в $5 млрд.

В своем письме Михельсон просит либо субсидировать ставки из федерального бюджета, либо разместить на счетах ВЭБ.РФ средства Фонда национального благосостояния, что могло бы позволить госкорпорации предложить «Новатэку» более низкие процентные ставки.

Получить кредиты в международных банках будет проблематично, говорят собеседники «Ъ»: участники консорциума, управляющего верфью, находятся под санкциями, а также у «Звезды» нет опыта постройки подобных судов.

В Минфине и «Совкомфлоте», который должен получить контракт на первые пять газовозов для «Арктик СПГ 2», не стали комментировать ситуацию.  Отказался от комментариев и пресс-секретарь Медведева. По данным источника газеты в правительстве, Медведев поручил проработать вопрос, но конкретных решений принято не было. В ВЭБ.РФ отметили, что на текущий момент одобрено участие госкорпорации в финансировании строительства лишь шести танкеров на «Звезде», а по остальным судам решения нет.

«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка» (первым стал завод «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т). «Арктик СПГ- 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного гаща мощностью 6,6 млн т в год каждая. Инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд. Запустить первую очередь «Арктик СПГ – 2» планируется в 2022–2023 гг. В составе акционеров проекта французская Total и китайские корпорации CNODC и CNOOC, а также  консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Всем им принадлежит по 10%. Оставшимися 60% владеет сам «Новатэк».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Иран отверг предложение о визите госсекретаря США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Иранские власти не приняли предложение госсекретаря США Майкла Помпео об официальном визите чиновника в страну. «Недавно я предложил поехать в Тегеран и поговорить непосредственно с иранским народом. Режим не принял мое предложение», — написал Помпео на своей странице в соцсети Twitter. Позже он добавил, что США в ответ не отказывают в аналогичной возможности министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помео заявляли о готовности к переговорам с Ираном, но Тегеран подчеркивал, что переговоры будут возможны только при условии проявлении уважения к позиции Ирана.  «Иран никогда не ведет переговоры под принуждением. Вы не можете угрожать любому иранцу и ожидать, что он вступит в бой. Переговоры возможны только с позиции уважения, а не посредством угрозы», - цитировал Зарифа телеканал CNN.

В конце июня министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что Вашингтон примет санкционные меры против Зарифа. Однако в июле власти США решили не включать министра иностранных дел в санкционный список, узнал Reuters.

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном, которое было заключено в 2015 г., и о восстановлении всех санкций в отношении страны. Вашингтон также возобновил вторичные санкции против Тегерана, которые затрагивают другие страны, ведущие бизнес с Ираном. В апреле 2019 г. США расширили санкции против Ирана, введя полное эмбарго на иранскую нефть, а через месяц ввели санкции в отношении иранских производителей железа, стали, алюминия и меди. 

Иран в ответ официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке. В начале июля Иран заявил, что приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%, что нарушает СВПД. В ответ на это заявление США пригрозили Ирану новыми санкциями.

В июне Иран заявил о том, что сбил беспилотник США, который находился в воздушном пространстве страны. Трамп в ответ распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение. В июле корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил Трамп. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

У больницы, где лежит Навальный, начались задержания

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

У больницы, куда утром 28 июля был госпитализирован Алексей Навальный, начались задержания людей, сообщает телеканал «Дождь». По информации корреспондентов телеканала, по состоянию на 0:30 мск у больницы дежурит не менее двух автозаков, сотрудники полиции задерживают не только сторонников политика, но и журналистов. «ОВД-инфо» сообщает, что по состоянию на 0:35 мск задержан 21 человек, среди них есть один несовершеннолетний.

Всех задержанных доставляют в отдел полиции по Академическому району. Журналистов после проверки отпускают.

Корреспондент «Дождя» сообщил, что полиция не позволяла сторонникам Навального близко подходить к больнице. Задерживали даже за то, что люди заступали на газон.

Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. Утром 28 июля он был госпитализирован из спецприемника в 64-ю городскую больницу имени В. В. Виноградова с подозрением на аллергическую реакцию. Врачи 64-й больницы диагностировали у него крапивницу и отметили положительную динамику лечения. По их мнению, политик может быть выписан уже 29 июля.

Личные врачи Навального, которых не допустили осмотреть политика в больнице, предположили, что у него не аллергия, а отравление неизвестным химическим веществом. Как написала на своей странице в Facebook председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, ей и врачу Ярославу Ашихмину удалось лишь увидеть Навального через щель в двери. Однако они смогли взять у политика футболку и волосы для проведения анализов. Васильева допустила, что они могут быть отправлены в Европу для независимой экспертизы, рассказала врач в эфире «Дождя».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс». «Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье [28 июля]. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", — цитирует агентство врача терапевтического отделения Эльдара Казахмедова.

По его словам, Навального осмотрел главный иммунолог-аллерголог Москвы и поставил ему диагноз «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области». Состояние Навального врачи больницы назвали «удовлетворительным, с положительной динамикой». В понедельник, 29 июля, будет решен вопрос о его выписке и дальнейшем амбулаторном лечении.

Личные врачи Навального Анастасия Васильева (является председателем профсоюза «Альянс врачей») и ее коллега Ярослав Ашихмин, которым удалось осмотреть политика только через щель в двери, ранее предположили, что у политика не аллергия, а отравление неизвестным химическим веществом. «Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — написала Васильева на своей странице в Facebook. Она заявила о том, что он нуждается в срочной офтальмологической помощи. В эфире телеканала «Дождь» Васильева заявила о том, что взяли у политика футболку и волосы для проведения анализов. Она допустила, что они могут быть отправлены в Европу для независимой экспертизы.

Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. Утром 28 июля его госпитализировали в 64-ю больницу имени В. В. Виноградова. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция» и что ранее политик не страдал от аллергических реакций.

Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика. Вместе с коллегой, терапевтом и кардиологом Ярославом Ашихминым, Васильева попыталась провести осмотр политика, написала она на своей странице в Facebook: «У его палаты — целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами: вы посторонние люди, он под арестом».

По ее словам, главный врач больницы Ольга Шарапова, которая является депутатом Мосгордумы от «Единой России», запретила Васильевой и Ашихмину провести осмотр в установленном порядке. Однако врачам Навального удалось увидеть политика через дверь. Они предположили, что «жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту и общей интоксикации». По мнению Васильевой, состояние Навального могло быть спровоцировано действием «неопределенных химических веществ». «Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — заключила Васильева.

Васильева настаивает на проведении судебно-медицинской и химической экспертизы, а также на праве пациента выбирать лечащего врача и лечебную организацию в соответствии со статьей 10 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В эфире телеканала «Дождь» Васильева заявила, что взяли у политика футболку и волосы для проведения анализов. Она допустила, что они могут быть отправлены в Европу для независимой экспертизы.

«В камере с ним было ещё пять человек, ели и пили всё то же самое, с ними всё хорошо. Меня, его адвоката, в 64-ю больницу не пускали. Только после скандала смогла к нему пройти», — сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова на своей странице в Facebook. Она охарактеризовала действия администрации больницы и правоохранительных органов как «странные» и «незаконные».

Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. Этот призыв он озвучил 20 июля, поставив властям Москвы ультиматум: либо они регистрируют всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, либо оппозиция проведет митинг у мэрии Москвы. Утром 28 июля он был госпитализирован. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция» и что ранее политик не страдал от аллергических реакций.

Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии

Стиль жизни
Новости

Систему видеоповторов впервые применили на чемпионате России по футболу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Система видеопросмотров нарушений в футболе, получившая название VAR (video assistant referee), 28 июля впервые была использована во время матча Российской футбольной премьер-лиги.

Это произошло на встрече между ЦСКА и «Локомотивом», которая началась в Москве в 19.00 мск на домашней арене армейцев. На девятой минуте матча арбитр Валентин Безбородов обратился к помощи VAR, чтобы проверить, было ли нарушение со стороны гостей. В итоге 11-метровый удар по воротам «Локомотива» назначен не был.

Первым крупным турниром, на котором применялась VAR, стал чемпионат мира по футболу в России. До этого она использовалась только во время национальных турниров в Германии, Италии, Испании и других европейских странах.

В сентябре стало известно, что система видеоповторов будет применяться в следующем сезоне Лиги чемпионов, а также в матче за Суперкубок UEFA в 2019 г. и в Лиге Европы в сезоне 2020/21 г.

Чем запомнился чемпионат мира – 2018

Стиль жизни
Новости

Российский пилот Даниил Квят впервые в сезоне поднялся на подиум «Формулы-1»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял третье место на Гран-при Германии, впервые в сезоне поднявшись на подиум. Его партнер по команде Александр Албон из Таиланда пришел к финишу шестым.

Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, вторым финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Квят третий раз за карьеру поднялся на подиум «Формулы-1». В 2015 г. он занял второе место на Гран-при Венгрии, а в 2016-м финишировал третьим на Гран-при в Китае.

Бизнес
Новости

На магистральном газопроводе в Коми произошло возгорание

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Коми прорвало магистральный газопровод, принадлежащий дочерней компании «Газпрома» – «Газпром трансгаз Ухта». Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики. После прорыва трубы произошло возгорание газа. В результате инцидента никто не пострадал.

Разрыв трубы диаметром 140 см случился в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» около двух часов дня по местному времени (совпадает с московским), уточнило Минэнерго. Поврежденный участок временно отключен, ведутся восстановительные работы, к снижению поставок это не привело.

«Газпром трансгаз Ухта» на 100% принадлежит «Газпрому», ранее компания называлась «Севергазпром». Она была основана в 1967 г., головной офис расположен в Ухте. «Газпром трансгаз Ухта» занимается транспортировкой газа по магистральным газопроводам и реализацией газа в Коми, Архангельской, Вологодской, Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, Ненецком автономном округе.

Политика
Новости

Дмитрия Гудкова задержали на выходе из магазина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция задержала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты в ОВД», – написал Гудков.

Политик задержан второй раз за два дня. Первый раз Гудкова задержали утром 27 июля, перед несогласованной акцией протеста в центре Москвы. Также были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и муниципальный депутат Юлия Галямина. В отношении них составили административные протоколы о нарушении правил организации митинга. Соболь в этот же день оштрафовали на 30 000 руб., а заседания по остальным делам были перенесены на 30–31 июля.

После того как всех пятерых отпустили, они приехали к Трубной площади, где в тот момент собирались протестующие. Соболь, Яшин и Жданов были задержаны повторно вечером в субботу. Гудков не смог попасть на Трубную из-за оцепления.

В Москве 27 июля прошла не согласованная с властями акция оппозиции. По данным «ОВД-инфо», на ней были задержаны 1373 человека, МВД сообщило о 1074 задержанных.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Политика
Новости

МВД отчиталось о составлении протоколов в отношении задержанных в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре Москвы, сообщил столичный главк МВД. В отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка составлены необходимые документы, говорится в сообщении. Отмечается, что около 600 правонарушителей не являются жителями столицы.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не пустили на выборы в Мосгордуму. Участники митинга требовали зарегистрировать независимых кандидатов. Полиция разогнала протестующих, задержав более 1000 человек.

По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних. Как минимум 25 человек пострадали, около 150 остались на ночь в отделениях полиции. МВД сообщало о 1074 задержанных. Отмечалось, что по результатам разбирательства в отношении них «будут приняты решения в соответствии с законом».

Разгон митинга на Трубной площади

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow