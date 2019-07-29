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В Хабаровском крае из-за пожара в палаточном лагере отстранили замминистра образования

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Замминистра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от должности из-за пожара в детском палаточном лагере. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко, передает «Интерфакс».

По ее словам, Король отстранен на время проверки, инициированной губернатором 25 июля.

23 июля в палаточном лагере «Холдоми» произошел пожар, в результате погибло четверо детей. Всего в лагере было 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Официально причина пожара пока не называлась. Представитель регионального правительства говорил, что возгорание могло произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.

Следственный комитет задержал Максима Кузнецова, директора лагеря, а также Виталия Бурлакова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Они арестованы. Помимо них задержан и арестован сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев. Против него возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК).

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Власти Украины рассказали о планах реформировать СБУ

Ведомости
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Служба безопасности Украины (СБУ) будет реформирована коренным образом, заявил в интервью «24 каналу» секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

По его словам, без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, так как исторически СБУ встроена в большое количество процессов (цитата по ТАСС). Контрразведка должна стать ключевой функцией СБУ, добавил Данилюк. Другие функции, присущие службе, в частности борьба с коррупцией, — это искусственные временные функции, которые «нужно убирать», сказал он.

Такого же мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул секретарь СНБО.

Исполнять обязанности руководителя СБУ сейчас Иван Баканов, который был главой предвыборного штаба Зеленского. Баканов и Данилюк были назначены президентом на свои должности в мае этого года.

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Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Ведомости
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Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров. Соответствующий вопрос ему задали на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодежном форуме «Бирюса-2019».

По его словам, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары «по определению не тушатся» и зоне охраны, которые оберегают от огня. К зоне контроля Усс отнес северные территории региона, где пожары возникают регулярно из-за гроз, во время которых молнии бьют в деревья. По словам Усса, такое бывало и 100, и 500 лет назад.

«Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее», — заявил Усс. Такой подход, по его словам, применим к лесным пожарам в зоне контроля. «Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», — заявил чиновник. Губернатор также рассказал, что можно было бы забросить в зону контроля, где бушуют пожары, тысячи десантников для борьбы с огнем, но это подвергло бы их серьезному риску.

Усс также подчеркнул, что площади пожаров в зоне контроля на территории региона в 2019 г. сопоставимы с прошлогодними. При этом в зоне охраны наблюдаются лишь небольшие очаги пожаров, никакой опасности для жизней людей нет. Губернатор объяснил высокий уровень задымления в Красноярске неблагоприятными условиями погоды — северным ветром. Он также добавил, что в ближайшие год-два нужно будет поменять отношение к борьбе с пожарами в лесах, поскольку поблизости разворачивается производственная активность и огонь может повредить вышкам нефтяников.

Менее месяца назад Усс инспектировал город Канск, который пострадал от паводка. Жительница Канска Наталья Заморозова спросила Усса, есть ли у властей план на случай, если единственную дорогу из города размоет, пояснив, что люди боятся оказаться отрезанными от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» – ответил ей глава региона. Позже Усс лично позвонил Заморозовой, чтобы извиниться за это высказывание.

Пресс-служба полномочного представителя президента России по Сибирскому федеральному округу сообщает, что площадь лесных пожаров в регионах Сибири на 29 июля превысила 1,6 млн гектаров, наиболее сложная обстановка в Красноярском крае и Иркутской области. По данным Лесопожарного центра Красноярска, за последние сутки площадь природных пожаров в Красноярском крае выросла до 986 000 гектаров. Во многих городах Сибири люди жалуются на задымление и смог, отмечают негативное влияние качества воздуха на здоровье.

Российские города на Урале и в Сибири окутал смог. Фотографии

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Акции «Яндекса» падают на Мосбирже из-за законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ведомости
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Акции «Яндекса» снижаются в цене на Мосбирже из-за внесенного в пятницу в Госудуму законопроекта о значимых IT-ресурсах, следует из данных торгов. По состоянию на 11.10 мск акции теряют 2,7% и торгуются на уровне 2451 руб. за бумагу. На открытии торгов падение составляло 4,6%.

Акции «Яндекса» упали 26 июля в цене и на американской бирже NASDAQ: на закрытии торгов они стоили $37,04 против $40,3 на открытии биржи. В моменте падение составляло 5,88%, но затем котировки пошли вверх.

В Госдуму 26 июля внесли законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор законопроекта – депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин заявил «Ведомостям», что ограничение направлено на IT-компании, работающие в России, прежде всего «Яндекс» и Mail.ru Group. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний в случае принятия законопроекта будет ограничено 20%. Представитель «Яндекса» заявил, что документ в текущем виде не должен быть принят. Представитель Mail.ru Group отметил, что считает вероятность принятия поправок в таком виде низкой, но компания готова принять участие в его обсуждении.

В свободном обращении на американской NASDAQ находится 85% акций «Яндекса» класса А (у каждой такой акции один голос). Половина капитала Mail.ru Group торгуется в виде расписок на Лондонской бирже.

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Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть

Ведомости
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Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать. Об этом Васильева сообщила в своем Facebook. «Сейчас поеду туда. Прямо даже не верится», – отметила она.

Утром 28 июля Навальный был госпитализирован из спецприемника. В больнице, куда его доставили, ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергических реакций, рассказывала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Позже врач больницы говорила, что у оппозиционера диагностирована «крапивница».

Васильева и Ашихмин попытались осмотреть политика 28 июля, однако их выгнали. Она говорила, что его состояние могло быть спровоцировано действием «неопределенных химических веществ».

Навальный отбывает 30 суток ареста. Симоновский суд Москвы признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

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Финансы
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ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

Ведомости
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ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация», сообщается на сайте регулятора. По величине активов он занимал 170-е место в российской банковской системе.

Объясняя причины этого решения, ЦБ сообщил, что на счетах кредитной организации не было денег, отраженных в отчетности как деньги в иностранном банке. Речь идет о 3,8 млрд руб., что более чем в два раза превышает величину собственных средств банка, подчеркивает регулятор.

По данным ЦБ, «Ассоциация» также нарушала законы и нормативные акты. Из-за этого регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему санкции, в частности ограничивал прием вкладов.

ЦБ пообещал направить в правоохранительные органы данные об операциях, «имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний».

Банк «Ассоциация» был создан в 1990 г. Председатель правления банка, согласно данным на сайте кредитной организации, – Михаил Гапонов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области от «Единой России». С 2008 г. он занимает пост первого заместителя председателя совета Ассоциации региональных банков России, сообщается на его странице на сайте партии.

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Бизнес
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В Москве запретили рекламные граффити

Ведомости
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Правительство Москвы полностью запретило рекламу в виде граффити на стенах домов и сооружений. Это следует из постановления, опубликованного на сайте объединения административно-технических инспекций города. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».

Граффити могут быть «связаны с популяризацией выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта и искусства, но без какой-либо коммерческой составляющей», говорится в постановлении. Любая реклама в виде граффити, согласно документу, должна быть стерта заказчиком или исполнителем в течение 15 дней, в противном случае это будет сделано властями.

Ранее граффити в Москве не регламентировались. Рекламодатели напрямую договаривались о нанесении рисунков с управляющими компаниями домов, отмечает «Коммерсантъ».

Запретить рекламные граффити департамент СМИ и рекламы Москвы предлагал еще в прошлом году. Он рассчитывал сделать это перед чемпионатом мира по футболу из-за обязательств России по защите прав FIFA и ее коммерческих партнеров. Утверждение правил затянулось на год, пояснил представитель департамента Константин Горохов. Он отметил, что, по мнению мэрии, такая реклама наносит вред архитектурному облику города.

По данным департамента СМИ и рекламы на июль 2019 г., в Москве 100 рекламных граффити, все они – в исторической части города, в районе Садового кольца и бульваров. Актуальную оценку объема рынка рекламных граффити в мэрии не уточняют, называя его «небольшим, но устойчивым». В 2018 г. объем рынка оценивался в 1 млрд руб. в год.

Как уточнил собеседник «Коммерсанта» на рынке, граффити на Новом Арбате стоит рекламодателю около 2 млн руб. в месяц, сейчас там реклама Ecco.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможной смене владельца сети гипермаркетов «Линия»

Ведомости
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Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

По их данным, это произойдет на одном из ближайших собраний акционеров: Николай Грешилов, основатель корпорации «Гринн» (нынешнего владельца сети «Линия»), уступит единоличное управление совету директоров под контролем нового мажоритарного акционера, «Адаманта». Таким будет итог сделки по фактической продаже «Гринна» через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб., отметили собеседники издания.

«Гринн» сделку не комментирует, но подтверждает, что «перераспределение кредитной нагрузки происходит благодаря привлечению инвестиций от сторонних компаний». Сбербанк отказался от комментариев. Россельхозбанк и банк «Россия» не смогли подготовить оперативный ответ. Телефон Грешилова был выключен. Представители «Адаманта» пообещали предоставить комментарий позже.

В «СПАРК-Интерфаксе» появились данные, что близкие к «Адаманту» юридические лица вошли в состав учредителей ряда структур «Гринна» или же взяли в залог доли Грешилова и его супруги Ольги.

«Гринн» владеет розничной сетью «Линия», у которой 27 гипермаркетов формата cash & carry в 10 областях центральной части России, а также 1,2 млн кв. м торговой недвижимости. Корпорация также является дилером в Черноземье «Камаза», МАЗа и МАN.

«Адамант» – крупнейший в Петербурге владелец торговой недвижимости. Основан в 1992 г.

Технологии
Новости

Обладателям анонимных электронных кошельков запретят пополнение через терминалы

Ведомости
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Обладателям анонимных электронных кошельков могут запретить пополнять их через терминалы и офисы операторов сотовой связи, пишет РБК со ссылкой на поправки в закон о национальной платежной системе, одобренные Советом Федерации. Они предполагают, что клиент, чью личность нельзя идентифицировать, сможет пополнить кошелек только через свой банковский счет. Сейчас физлица могут пополнять такие электронные кошельки, не предоставляя свои документы.

Как рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такие меры необходимы, чтобы власти могли предотвратить финансирование терроризма и распространение наркотиков, могли идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет в случае проведения незаконных операций.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов посчитала, что ежегодно в России совершается 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб. Более 10 млн человек являются владельцами анонимных кошельков. В Ассоциации назвали принятые Совфедом меры избыточными: подобные кошельки уже нельзя использовать для платежей за рубеж или переводов другим физическим лицам, с анонимного кошелька нельзя снять и деньги в наличной форме. В результате подобной реформы зарубежные системы могут уйти из России, а национальные – перестать развиваться, прокомментировали изданию ситуацию в «Яндекс.Деньгах», заверив, что анонимных владельцев кошельков у компании не более 10%. В Qiwi также подчеркнули, что подавляющее число пользователей владеют идентифицированными кошельками. В PayPal новые меры не комментировали.

В апреле «Коммерсантъ» сообщил еще об одной инициативе в отношении владельцев подобных кошельков. Ассоциация «Электронные деньги» по просьбе Банка России подготовила меморандум, в котором упорядочиваются отношения владельцев электронных кошельков и операторов таких сервисов. Документ признает законной комиссию за неиспользование такого кошелька, но вводит правила ее взимания. Если кошелек не используется больше года, комиссия должна быть не больше 10 руб. в день. Документ обязывает оператора заранее и минимум дважды информировать клиента о будущих комиссиях – не менее чем за месяц до списания и не позднее чем за три дня.

Бизнес
Новости

«Новатэк» попросил Медведева о субсидировании процентных ставок для проекта «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
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Председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил о субсидировании процентных ставок при строительстве газовозов для проекта «Арктик СПГ – 2», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Суда будут построены на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), их финансирование будет организовано по лизинговой схеме с участием ВЭБ.РФ. Всего компания рассчитывает построить в 2020–2025 гг. 15 газовозов, их совокупная стоимость оценивается в $5 млрд.

В своем письме Михельсон просит либо субсидировать ставки из федерального бюджета, либо разместить на счетах ВЭБ.РФ средства Фонда национального благосостояния, что могло бы позволить госкорпорации предложить «Новатэку» более низкие процентные ставки.

Получить кредиты в международных банках будет проблематично, говорят собеседники «Ъ»: участники консорциума, управляющего верфью, находятся под санкциями, а также у «Звезды» нет опыта постройки подобных судов.

В Минфине и «Совкомфлоте», который должен получить контракт на первые пять газовозов для «Арктик СПГ – 2», не стали комментировать ситуацию. Отказался от комментариев и пресс-секретарь Медведева. По данным источника газеты в правительстве, Медведев поручил проработать вопрос, но конкретных решений принято не было. В ВЭБ.РФ отметили, что на текущий момент одобрено участие госкорпорации в финансировании строительства лишь шести танкеров на «Звезде», а по остальным судам решения нет.

«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка» (первым стал завод «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т). «Арктик СПГ – 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд. Запустить первую очередь «Арктик СПГ – 2» планируется в 2022–2023 гг. В составе акционеров проекта французская Total и китайские корпорации CNODC и CNOOC, а также консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Всем им принадлежит по 10%. Оставшимися 60% владеет сам «Новатэк».

Политика
Новости

Уровень воды в пострадавшем от паводка Тулуне преодолел критическую отметку

Ведомости
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Уровень воды в реке Ия, на которой стоит пострадавший от паводков город Тулун Иркутской области, преодолел критическую отметку и продолжает расти. Как говорится в сообщении городской администрации, по состоянию на 8 утра местного времени (на 5 часов опережает московское) 29 июля уровень воды достиг 763 см при критической отметке в 700 см.

Правительство Иркутской области 28 июля заявило, что за сутки 27 июля в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. Из-за сильных дождей были подтоплены дома и участки, поднялся уровень воды в реках. Согласно прогнозу синоптиков, дожди в Тулуне должны прекратиться только 29 июля. Региональное управление МЧС сообщило о том, что из-за подъема воды в реке Ия в Тулуне и Тулунском районе началась эвакуация населения.

С начала лета Иркутская область страдает от паводков. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов. Было подтоплено свыше 10 000 домов, в которых проживало более 40 000 человек, повреждено около 50 участков дорог и 20 с лишним автомобильных мостов. Погибли 25 человек, семеро до сих пор числятся пропавшими без вести. В июньских паводках больше всего пострадали Нижнеудинский и Тулунский районы области. В конце июня президент России Владимир Путин внепланово посетил Иркутскую область и провел совещание о ликвидации последствий паводков. В частности, он раскритиковал работу администраций пострадавших населенных пунктов.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Политика
Новости

Иран отверг предложение о визите госсекретаря США

Ведомости
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Иранские власти не приняли предложение госсекретаря США Майка Помпео об официальном визите чиновника в страну. «Недавно я предложил поехать в Тегеран и поговорить непосредственно с иранским народом. Режим не принял мое предложение», – написал Помпео на своей странице в соцсети Twitter. Позже он добавил, что США в ответ не отказывают в аналогичной возможности министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помео заявляли о готовности к переговорам с Ираном, но Тегеран подчеркивал, что переговоры будут возможны только при условии проявления уважения к позиции Ирана. «Иран никогда не ведет переговоры под принуждением. Вы не можете угрожать любому иранцу и ожидать, что он вступит в бой. Переговоры возможны только с позиции уважения, а не посредством угрозы», – цитировал Зарифа телеканал CNN.

В конце июня министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что Вашингтон примет санкционные меры против Зарифа. Однако в июле власти США решили не включать министра иностранных дел в санкционный список, узнал Reuters.

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном, которое было заключено в 2015 г., и о восстановлении всех санкций в отношении страны. Вашингтон также возобновил вторичные санкции против Тегерана, которые затрагивают другие страны, ведущие бизнес с Ираном. В апреле 2019 г. США расширили санкции против Ирана, введя полное эмбарго на иранскую нефть, а через месяц ввели санкции в отношении иранских производителей железа, стали, алюминия и меди. 

Иран в ответ официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке. В начале июля Иран заявил, что приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%, что нарушает СВПД. В ответ на это заявление США пригрозили Ирану новыми санкциями.

В июне Иран заявил о том, что сбил беспилотник США, который находился в воздушном пространстве страны. Трамп в ответ распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение. В июле корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил Трамп.

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