В Хабаровском крае из-за пожара в палаточном лагере отстранили замминистра образования
Замминистра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от должности из-за пожара в детском палаточном лагере. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко, передает «Интерфакс».
По ее словам, Король отстранен на время проверки, инициированной губернатором 25 июля.
23 июля в палаточном лагере «Холдоми» произошел пожар, в результате погибло четверо детей. Всего в лагере было 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Официально причина пожара пока не называлась. Представитель регионального правительства говорил, что возгорание могло произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.
Следственный комитет задержал Максима Кузнецова, директора лагеря, а также Виталия Бурлакова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Они арестованы. Помимо них задержан и арестован сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев. Против него возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК).