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Сенат не смог снять вето Трампа на запрет продажи оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Сенат конгресса США не смог снять вето президента Дональда Трампа на три резолюции конгресса об ограничении продаж некоторых видов оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, передает Reuters. За снятие вето отдали голоса 40 сенаторов, за преодоление вето — 45 законодателей. Для снятия вето необходимы были две трети голосов сенаторов.

В июле президент США наложил вето на резолюции, в которых было прописано требование о заморозке продаж оружия на общую сумму в $8 млрд. Администрация президента считает, что нельзя ограничивать продажи оружия в условиях угроз в регионе со стороны Ирана. По мнению Трампа, отмена продаж ослабит конкурентоспособность США на рынке оружия и повредит отношениям с партнерами.

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео объявил о решении администрации президента воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса заключить 22 соглашения о продаже оружия Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии для «сдерживания иранской агрессии». В ответ на это решение группа сенаторов подготовила 22 резолюции. 20 июня сенаторы одобрили резолюции.