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Хабаровская ФАС обнаружила сговор при закупке палаток для сгоревшего лагеря

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю возбудило дело о защите конкуренции из-за незаконных закупок палаток для лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где произошел пожар, сообщается на сайте ведомства.

Расследование начато в отношении правительства Хабаровского края, организации «Дом молодежи», владельца лагеря – ООО «Экстрим сервис», а также ООО «Флагман». Проверку проводил отдел по борьбе с картелями после публикаций в СМИ о приобретении типовых каркасных палаток для проживания в палаточном лагере на базе туристического комплекса «Холдоми». Имеющиеся в распоряжении ФАС документы свидетельствуют о заключении антиконкурентного соглашения между заказчиком и организациями, участвовавшими в аукционе, отмечается в сообщении.

В палаточном лагере «Холдоми» 23 июля произошел пожар, в результате погибли четверо детей. Всего в лагере было 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. Из 26 палаток 20 сгорели полностью. При пожаре пострадали 12 человек – пятеро взрослых и семеро детей. Заведено уголовное дело, по нему арестован директор лагеря Максим Кузнецов, а также Виталий Бурлаков, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также арестован сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, против него возбуждено дело о халатности. Официальная причина пожара пока не названа, но сообщалось, что возгорание могло начаться с упавшего на обогреватель полотенца.

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